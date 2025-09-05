Nhiều trường đại học tại TP. HCM đồng loạt khai giảng năm học mới

SVO - Nhiều trường đại học tại TP. HCM như trường ĐH Quốc tế, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), trường ĐH Công Thương TP. HCM, trường ĐH Y Dược TP. HCM... tổ chức khai giảng năm học mới.

Tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), sau khi dự trực tuyến lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống và Khai giảng năm học 2025 – 2026, trường đã tổ chức Lễ khai giảng chào đón đón hơn 1.800 tân sinh viên đến từ 46 tỉnh, thành trên cả nước.

Năm nay, trường tuyển sinh qua ba phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện, trường ĐH Quốc tế có 10 khoa, 2 bộ môn, với 23 ngành đào tạo đại học, cùng 11 chương trình thạc sĩ và 5 chương trình tiến sĩ.

Hằng năm, trường dành gần 10 tỷ đồng học bổng cho sinh viên xuất sắc, riêng năm học 2025 - 2026 là khoảng 7 tỷ đồng học bổng để khuyến khích tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Những sinh viên nước ngoài tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM).

Tại trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), buổi lễ khai giảng ghi dấu ấn với nhiều con số ấn tượng trong mùa tuyển sinh năm nay: Gần 48% thí sinh trúng tuyển có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) từ 900 điểm trở lên, gần 21% vừa đạt từ 27 điểm thi tốt nghiệp THPT vừa từ 900 điểm thi ĐGNL, hơn 3.300 bạn có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn quốc tế.

GS. TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Khi thế giới ngày càng phẳng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số càng được phổ cập thì cũng là lúc đời sống biến chuyển nhanh chóng, từ khoa học - kỹ thuật đến ngành nghề lao động và các mặt khác của đời sống xã hội. Vì thế, trang bị kỹ năng thích nghi và ứng biến, cởi mở trong tư duy và hành động, chủ động tiếp cận và tận dụng lợi ích của các ứng dụng công nghệ số là rất quan trọng đối với hành trình học tập, trau dồi bản thân của các em”.

Không khí vui tươi tại Lễ khai giảng trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM).

GS. TS Mai Thanh Phong mong rằng, các sinh viên hãy tin tưởng vào sự đồng hành, hỗ trợ của nhà trường và mong muốn các em sẽ có sự chuẩn bị toàn diện từ kỹ năng thích ứng đến khả năng ứng biến trong thời đại số.

Với trường ĐH Luật TP. HCM, đây là năm đầu tiên, trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới đồng loạt cùng cả nước theo chủ trương của Bộ GD - ĐT.

Bước sang năm học 2025 - 2026, nhà trường tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo luật hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực.

Trường ĐH Mở TP. HCM dự lễ trực tuyến qua màn hình.



Một điểm nhấn quan trọng Lễ khai giảng năm nay của trường ĐH Luật TP. HCM là nghi thức trao tặng 15.000 tài khoản AI và chatbot hỗ trợ học tập do một công ty dành tặng trường.

Tại ĐH Y Dược TP. HCM, năm 2025, nhà trường tuyển sinh 2.576 chỉ tiêu nhưng có 17.975 thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó có 2.720 thí sinh trúng tuyển và 2.589 thí sinh xác nhận nhập học.

Hiện, trường đang đào tạo 11.217 sinh viên theo học. Năm học 2024 - 2025, tỉ lệ sinh viên xuất sắc là 9,4%, giỏi 20,7%, Khá 41,6%, Trung bình 18,8% và Yếu 9,6%.

Cũng trong năm học này, trường ĐH Y Dược TP. HCM chi nhiều tỷ đồng để trao học bổng cho sinh viên có thành tích tốt và có hoàn cảnh khó khăn.

Trần Đức Tài - thủ khoa khối B duy nhất cả nước và là thủ khoa của trường ĐH Y Dược TP. HCM được trao 100% học bổng, năm học 2025 - 2026.

Tại trường ĐH Công Thương TP. HCM, năm học 2025 - 2026, nhà trường chào đón gần 8.500 tân sinh viên; quy mô sinh viên khoảng 25.000 người học, trong đó có hơn 24.400 và 600 học viên cao học và nghiên cứu sinh...

Tại buổi lễ khai giảng, các doanh nghiệp đã tài trợ 3,4 tỷ đồng và trao học bổng cho tân sinh viên là hơn 125 triệu đồng, kèm theo 5 suất hỗ trợ học phí cho chương trình quốc tế, miễn phí 70% học phí học kỳ 1.

Một số trường khác như trường ĐH Sức khỏe (ĐHQG TP. HCM), trường ĐH Mở TP. HCM, trường ĐH Tài chính - Marketing... cũng tổ chức truyền hình trực tiếp cho cán bộ giảng viên sinh viên xem.