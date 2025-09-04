Chuyên gia cảnh báo tân sinh viên nhận biết các thủ đoạn lừa đảo online

SVO - Tại tọa đàm với chủ đề 'Bắt cóc online - Sự thật đằng sau màn hình', nằm trong Lễ khởi động chuỗi chương trình 'Tour 360 - Học đường an toàn trong kỷ nguyên số' cho học sinh, sinh viên, do Ban Thanh niên Công an TP. HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM tổ chức mới đây, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. HCM nhấn mạnh, đầu năm là thời điểm mà tân sinh viên dễ bị rơi vào các kịch bản lừa đảo online.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cho biết theo thống kê của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, có hơn 200 loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng nhưng cơ bản nhất có 4 loại: mạo danh, lừa đảo tình cảm, tìm kiếm việc làm và phát tán mã độc.

Riêng với đối tượng sinh viên, thống kê cho thấy có các loại lừa đảo qua học bổng, tìm kiếm việc làm, nhà trọ và nguy hiểm nhất hiện nay là “bắt cóc online”. Đại úy Thịnh cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại TP. HCM đã có 28 vụ "bắt cóc online" và Phòng Cảnh sát Hình sự đã giải cứu hơn 10 vụ.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh chia sẻ tại chương trình.

Trước vấn đề các video lừa đảo sử dụng công nghệ AI hiện nay rất tinh vi thì phải làm thế nào, Đại úy Thịnh đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ cần có bộ nhận diện của gia đình, như là một mật mã riêng hoặc dấu hiệu gì đó trên cơ thể để nhận biết. “Hãy nói với ba mẹ rằng nếu con gọi điện về bảo chuyển tiền, dù là gọi video call và có hình ảnh rõ ràng, ba mẹ cũng nhớ hỏi mật mã riêng của gia đình mình hoặc là thương hiệu nhận dạng như nốt ruồi, vết sẹo nào đó trên người”, Đại úy Thịnh nói.

Chỉ ra một trong những thủ đoạn dễ dẫn dụ sinh viên vào vòng lao lý, Đại úy Thịnh nhấn mạnh: "Tự dưng gặp một người lạ ngỏ lời muốn thuê tài khoản ngân hàng, một tháng sẽ trả 15 triệu đồng… Nếu các bạn sinh viên phối hợp, làm theo thì sẽ là đồng phạm lừa đảo trên không gian mạng. Khi là đồng phạm trên 500 triệu đồng, sẽ bị khởi tố, đối diện với án tù chung thân. Chính vì thế, các bạn sinh viên tuyệt đối không cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng...".

Một bạn sinh viên đặt câu hỏi tại chương trình.

Chỉ ra kịch bản của các vụ "bắt cóc online", Đại úy Thịnh cho biết, đầu tiên, đối tượng lừa đảo sẽ giả danh công an, gọi video call theo kiểu hù dọa có liên quan đến một vụ án, hay một đường dây nào đó. Nếu không cảnh giác, sinh viên dễ bị thao túng tâm lý, đến khách sạn "tự nhốt" mình và làm theo các yêu cầu. Đối tượng lừa đảo sẽ có được video của sinh viên, sau đó liên hệ phụ huynh để uy hiếp. Phụ huynh hoảng loạn, làm theo yêu cầu và chuyển tiền.

Với các loại hình lừa đảo qua hình thức gọi điện thoại, Đại úy Thịnh khẳng định, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền thông qua việc gọi điện thoại, mà được quy định rõ là sẽ gửi giấy mời triệu tập người dân đến công an phường/ xã để làm việc khi cần.

Đối tượng lừa đảo giả danh công an gọi bắt cóc online. (Ảnh: Hoàng Thuận)

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP. HCM cho biết thêm, trong thời đại mà không gian mạng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống xã hội, mang lại nhiều cơ hội phát triển vượt bậc nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức an ninh phi truyền thống vô cùng phức tạp, nơi tội phạm công nghệ cao hoạt động với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

“Lứa tuổi học sinh, sinh viên với sự năng động, sáng tạo và khát khao kết nối cũng là nhóm đối tượng mà tội phạm mạng tập trung tấn công; những cạm bẫy về lừa đảo tài chính, đánh cắp thông tin cá nhân hay các hành vi tiêu cực khác đang hằng ngày, hằng giờ đe dọa đến sự an toàn của các bạn”, Đại tá Trần Hồng Minh lưu ý.