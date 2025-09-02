View nào xem pháo hoa đẹp dịp Quốc khánh 2/9 tại TP. HCM ?

SVO - Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, pháo hoa luôn là 'đặc sản tinh thần' không thể thiếu với người dân cả nước, đặc biệt là giới trẻ TP. HCM. Các bạn trẻ đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng để đón trọn khoảnh khắc lung linh nhất của bầu trời đêm ngày Tết độc lập.

Những không gian mở và lãng mạn để xem pháo hoa

Ngay từ đầu tuần, nhiều bạn trẻ đã lên lịch hẹn nhau “check-in” tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (P. An Khánh, TP. HCM). Đây là một trong những địa điểm bắn pháo hoa tầm cao quen thuộc mỗi dịp lễ hội của TP. HCM.

Trần Như Quỳnh (năm thứ ba, trường ĐH Kinh tế TP. HCM) chia sẻ: “Mình với nhóm bạn sẽ đi từ chiều, gửi xe ở công viên bờ sông rồi tranh thủ ngồi chill, ăn vặt chờ đến giờ bắn pháo hoa. Chỉ hơi lo là sẽ kẹt xe lúc về nên tụi mình bàn nhau đi xe ôm công nghệ rồi đi bộ ra xa một chút mới đặt xe về”.

Đây cũng là lời khuyên của nhiều bạn từng có kinh nghiệm “săn” view pháo hoa ở trung tâm thành phố. Khu vực công viên bờ sông có nhiều bãi giữ xe rộng rãi, nhưng dịp lễ thì tình trạng ùn tắc là điều khó tránh khỏi.

Công viên bờ sông Sài Gòn (Khu đô thị Thủ Thiêm) là nơi lý tưởng để thưởng thức pháo hoa vào dịp Quốc khánh, với nhiều hoạt động giải trí. Nằm dọc theo dòng sông Sài Gòn đối diện Công viên Bến Bạch Đằng, công viên này mang đến một không gian mở thoáng đãng, tầm nhìn tuyệt đẹp. Công viên là lựa chọn lý tưởng để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành, trong khi chờ đợi màn trình diễn pháo hoa.

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 2/9. (Ảnh: Hồng Nguyễn)

Ngoài ra, cầu Tình Yêu, là một biểu tượng lãng mạn nằm trong công viên bờ sông Thủ Thiêm cũng là một điểm xem bắn pháo hoa thú vị dịp Lễ 2/9. Với thiết kế độc đáo và ấn tượng, cầu Tình Yêu đã trở thành một điểm nhấn nổi bật trong khu vực. Đây không chỉ là nơi để các cặp đôi lưu giữ những kỷ niệm đẹp, mà còn là một địa điểm lý tưởng để bạn trẻ thưởng thức màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, bởi vị trí cầu nằm kế bên địa điểm bắn pháo hoa tại nóc hầm Thủ Thiêm nên tầm nhìn từ đây đặc biệt ấn tượng và sống động.

Trải nghiệm thú vị tại hai điểm bắn pháo hoa tầm cao khác của TP. HCM

Điểm đặc biệt Lễ 2/9 năm nay TP. HCM còn 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao khác tại khu Trung tâm thành phố mới đường Lê Lợi, P. Bình Dương (trước là P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và quảng trường trung tâm bãi sau đường Thùy Vân, P.Vũng Tàu (trước là P. Thắng Tam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Điều này còn tạo cho các bạn trẻ “đổi gió” khi kết hợp nghỉ lễ và thưởng thức pháo hoa chào mừng đại lễ. Tại quảng trường trung tâm bãi sau đường Thùy Vân (P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu), chương trình pháo hoa sẽ diễn ra cùng lúc với chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh 2/9.

Minh Thư (năm thứ ba, trường ĐH Đồng Nai) cho biết: “Mình và nhóm bạn thuê homestay ở Vũng Tàu từ sớm. Tối 2/9, tụi mình sẽ mang thảm ra quảng trường ngồi picnic, ngắm pháo hoa và thưởng thức âm nhạc ngoài trời. Nghe nói năm nay sân khấu hoành tráng lắm nên tụi mình rất mong đợi”.

Các quán rooftop Sài Gòn và du thuyền trên sông Sài Gòn

Những năm trở lại đây, các quán rooftop nổi lên như một xu hướng giải trí mới ở giới trẻ, không chỉ bởi tầm nhìn cực "chill” mà còn là cảm giác tận hưởng sự thoải mái mới mẻ. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn ngắm pháo hoa từ các quán cà phê trên cao. Tại đây, bạn trẻ không chỉ được thưởng thức những ly đồ uống ngon miệng mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố trong những khoảnh khắc lung linh nhất. Các quán rooftop như Rooftop Bar, The View, hay Chill Sky Bar, Chạng Vạng, Ráng Chiều, Thương Rooftop... thường thu hút đông đảo giới trẻ nhờ có tầm nhìn bao quát cả thành phố.

Với không gian mở và thiết kế hiện đại, những quán rooftop này tạo điều kiện lý tưởng để bạn vừa thưởng thức không khí lễ hội, vừa ngắm nhìn những màn pháo hoa bùng nổ trên bầu trời tối 2/9.

Một ý tưởng thú vị để tránh kẹt xe, không cần chen lấn, xô đẩy để xem pháo hoa dịp Lễ 2/9 tại khu vực trung tâm TP. HCM là đặt du thuyền trên sông. Đi du thuyền ngắm pháo hoa là một lựa chọn độc đáo để trải nghiệm vẻ đẹp của Sài Gòn từ một góc nhìn mới. Các du thuyền mà bạn trẻ có thể chọn lựa: ROS Yacht Club, tàu Bến Nghé, tàu Indochina Queen hay tàu Hòn Ngọc Viễn Đông…

Ngoài khu vực trung tâm, TP. HCM cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (P. Bình Thới, TP. HCM). Đây là lựa chọn phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc các bạn trẻ không muốn đi xa. Không gian công viên kết hợp khu vui chơi giải trí, ẩm thực và sân khấu biểu diễn giúp Đầm Sen trở thành điểm đến lý tưởng cho ngày lễ.