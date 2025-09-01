Phụ kiện ‘gây sốt’ giới trẻ trước thềm Lễ Quốc khánh 2/9

SVO - Trước thềm Quốc khánh 2/9, loạt phụ kiện mang sắc đỏ sao vàng như khăn choàng, áo thun hay nón lá… đang trở thành xu hướng được giới trẻ lựa chọn để thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Từ đồ handmade... đến dịch vụ ‘lấy liền’

Nổi bật trong dịp Lễ Quốc khánh năm nay là những mẫu khăn choàng in hình quốc kỳ với thiết kế đa dạng, chất liệu nhẹ nhàng, chiếc khăn có thể biến tấu linh hoạt: Quàng cổ, đội đầu hay làm điểm nhấn cho trang phục. Vừa mang tính thời trang, vừa chứa đựng ý nghĩa biểu tượng, khăn choàng nhanh chóng trở thành lựa chọn “quốc dân” của không ít bạn trẻ khi ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày lễ lớn.

Song song với đó, các mẫu túi vải in slogan “Việt Nam”, “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” hay họa tiết cách điệu từ quốc kỳ cũng xuất hiện dày đặc trên phố. Những chiếc tote bag hay ba lô vừa tiện dụng, vừa trở thành tuyên ngôn thời trang, giúp các bạn trẻ thể hiện niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi và sáng tạo.

Chia sẻ về lựa chọn này, Nguyễn Phương Anh (22 tuổi, TP. HCM) cho biết: “Mình chọn chiếc túi vải in chữ 'Việt Nam' để mang đi khắp nơi trong dịp lễ. Vừa đơn giản, dễ phối đồ, vừa mang đến cho mình cảm giác tự hào trước thềm Đại lễ”.

Điểm nhấn thú vị khác là những chú búp bê mặc quân phục, cài lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo. Vừa đáng yêu, vừa gợi nhắc tinh thần yêu nước, món phụ kiện này không chỉ xuất hiện trong những khung ảnh check-in mà còn được trao tặng nhau như một món quà kỷ niệm trong dịp lễ.

Chiếc nón lá vốn quen thuộc trong đời sống nay được làm mới bằng chi tiết in hoặc thêu ngôi sao vàng, tạo nên sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Không chỉ là phụ kiện thời trang, nón lá còn góp phần tôn vinh và giữ gìn nét văn hóa dân tộc, trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong dịp lễ lớn.

Mai Hương (20 tuổi), một sinh viên thiết kế, đã biến sở thích đan móc len thành công việc kinh doanh "thời vụ". Nhận thấy xu hướng trang trí nhà cửa, phụ kiện mang hơi hướng dân tộc, Hương quyết định thử sức với các sản phẩm handmade như móc len hình lá cờ mini, móc khóa và đặc biệt là khăn choàng cờ đỏ sao vàng: "Ban đầu,9 mình chỉ làm cho vui, tặng bạn bè, nhưng thấy nhiều người hỏi mua nên mình làm thử và đăng lên mạng xã hội. Không ngờ được mọi người đón nhận nhiệt tình”, Mai Hương cho biết.

Mai Hương bảo, móc khóa len cờ mini dịp này bán rất chạy, đặc biệt là khi các tuyến phố bắt đầu trang hoàng cờ, hoa. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ muốn có một món đồ độc đáo để thể hiện tinh thần yêu nước.

Cũng trong dòng chảy sáng tạo này, Thành Tiến, một bạn trẻ yêu thích thiết kế, lại tập trung vào mảng ấn phẩm in ấn. Anh nhận thiết kế và in các sản phẩm liên quan đến Lễ Quốc khánh như sticker, cờ đỏ sao vàng mini, dây cờ... với mức giá phải chăng.

"Trước kỳ nghỉ lễ, mình đã nhận được rất nhiều đơn hàng. Một bộ 10 sticker mình bán giá khoảng 20.000 đồng, còn dây cờ in hai mặt dài 10 mét có giá 40.000 đồng. Chi phí in ấn rẻ nên lãi cũng khá ổn”, Tiến hào hứng kể.

Nguồn cảm hứng cho dịch vụ sáng tạo

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ mang đến cơ hội kinh doanh sản phẩm vật lý mà còn mở ra thị trường cho các dịch vụ sáng tạo "lấy liền". Hoàng Oanh (20 tuổi) cũng lựa chọn công việc chụp ảnh bằng điện thoại để cung cấp dịch vụ chụp ảnh lưu niệm: "Mình thấy, nhiều người muốn có những bức ảnh đẹp tại các địa điểm trang trí cờ rực rỡ nhưng lại ngại mang theo máy ảnh chuyên nghiệp.

Mình đã dùng điện thoại của mình để chụp, chỉnh sửa nhanh tại chỗ. Giá cả phải chăng, chỉ khoảng 250.000 - 300.000 đồng cho một bộ ảnh, phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên. Đây không chỉ là công việc kiếm thêm thu nhập mà còn là cách mình thỏa mãn đam mê nhiếp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của ngày lễ trọng đại", Oanh tâm sự.

Từ những công việc làm thêm đơn giản, các bạn trẻ hiện nay không chỉ biết tận dụng những ngày lễ lớn để có thêm thu nhập mà còn biến những công việc này thành sân chơi sáng tạo, thể hiện cá tính và cùng hòa vào không khí hân hoan chung của cả nước mừng Ngày Lễ Quốc khánh 2/9.