Chàng trai Gen Z kể chuyện văn hoá Việt qua Cờ Thuỷ Tinh Châu

Chung Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đào Hiểu Đông (sinh năm 2001) đã kết hợp đam mê cờ và kiến thức lập trình để sáng tạo nên Cờ Thủy Tinh Châu, một môn cờ mang đậm bản sắc Việt Nam. Không chỉ là trò chơi chiến thuật độc đáo, môn cờ này còn là 'cầu nối' thế hệ, đưa văn hóa dân gian trở lại trong hơi thở hiện đại qua hình ảnh 12 con giáp.

Một môn cờ mới của người Việt

Ở tuổi 24, Đào Hiểu Đông là người điều hành một công ty, nơi sản sinh ra những bộ cờ sáng tạo đậm tính văn hóa. Anh cùng em trai Hiểu Phong đã phát triển Cờ Thủy Tinh Châu, trò chơi chiến thuật dành cho hai người, kết tinh từ 12 con giáp và các môn cờ truyền thống.

z6960079206807-5cbede77cbd27169c51fabc63cd0cf21.jpg
Cờ Thủy Tinh Châu - trò chơi là sự giao thoa giữa văn hóa và trí tuệ, là nơi truyền thống và sáng tạo gặp nhau.

Mỗi quân cờ trong Cờ Thủy Tinh Châu tượng trưng cho một Địa chi, với cách di chuyển tương ứng. Nhóm sáng tạo đã lựa chọn hình tượng Mèo thay vì Thỏ ở vị trí Mão, như một cách thể hiện sự tôn trọng bản sắc văn hóa. Ván cờ dành cho 2 người chơi, mỗi bên gồm 12 quân và 1 quân Thủy Tinh Châu – trung tâm chiến thuật, đặt theo vị trí mặc định. Người chơi thay phiên tấn công và phòng thủ, mục tiêu chiếu bí quân Thủy Tinh Châu của đối phương. Cờ Thủy Tinh Châu được thiết kế bằng tư duy gần gũi và hình thức tiếp cận phù hợp với giới trẻ ngày nay.

z6960079227544-5c7c84327a1d8b73be19bf7005ef255f.jpg
Nhóm Cờ Thủy Tinh Châu tại Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025, TP. HCM (từ trái sang phải: Huy, Thảo Quỳnh, Hiểu Phong và Hiểu Đông).

Đồng thời, Cờ Thủy Tinh Châu còn mang chiều sâu văn hóa qua thiết kế và cốt truyện. Hiểu Đông Đã viết nên câu chuyện 12 con giáp bảo vệ viên Thủy Tinh Châu - biểu tượng của sự sống và nguồn nước. Tên gọi Cờ Thủy Tinh Châu cũng từ đó ra đời, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Ba năm bền bỉ cho một sáng tạo khác biệt

Trước khi sáng tạo trò chơi, Hiểu Đông từng là du học sinh tại ĐH Queensland University of Technology (Úc), tốt nghiệp song ngành Thiết kế trò chơi và Marketing. Năm cuối đại học, anh quyết định vận dụng kiến thức học được để thực hiện dự án gắn liền với văn hóa quê hương.

z6960079240240-11e07040cc630d3d978e8d3512228349.jpg
Cờ Thủy Tinh Châu được thiết kế bằng tư duy gần gũi và hình thức tiếp cận phù hợp với giới trẻ ngày nay.

Câu chuyện Cờ Thủy Tinh Châu bắt đầu từ những ngày thơ ấu khi Hiểu Đông đánh cờ cùng cha, người đã truyền cảm hứng nhiều nhất cho anh. Cha thích chơi cờ tướng, còn anh mê cờ vua. Từ đó, anh ấp ủ ý tưởng tạo ra một trò chơi kết hợp hai môn cờ truyền thống này, đồng thời kết nối các thế hệ và giúp giới trẻ gần gũi hơn với văn hóa dân tộc.

Từ năm 2022 đến năm 2025, hai anh em đã thiết kế, lập trình và thử nghiệm môn cờ mới này. Trong suốt ba năm, hai anh em trải qua nhiều thử thách từ việc chọn chất liệu phù hợp để tạo quân cờ, cân chỉnh chiến thuật để tìm thế cờ cân bằng. Nhưng khó khăn lớn nhất, theo Hiểu Đông, chính là làm sao để một trò chơi hoàn toàn mới được nhiều người biết đến và đón nhận.

“Là người sáng tạo trò chơi, mình phải tin vào nó, tin vào bản thân mình và chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại", anh chia sẻ.

Từ trò chơi đến cộng đồng văn hóa

Sau khi ra mắt, Cờ Thủy Tinh Châu đã thu hút hơn 2.000 người chơi và có mặt tại nhiều sự kiện văn hóa - giáo dục. Trò chơi từng được giới thiệu tại 'Board Game Day', do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức, đồng thời góp mặt trong các hoạt động của sinh viên như sự kiện 'Chuyện cổ nước mình' tại ĐH Swinburne, nơi trò chơi dân gian được tái hiện qua góc nhìn Gen Z.

z6960079227309-3c5099f90e612d62849d77bf655dd6d2.jpg
Không khí sôi nổi tại 'Board Game Day', do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM tổ chức tại American Center, ngày 10/7.
z6960079245663-d137cda5c7f475ce6f67ab6b0033629a.jpg

Đặc biệt, bộ cờ cũng trở thành “món quà hữu nghị” gửi tặng các Tổng Lãnh sự quán các nước tại các lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế. Gần đây, Cờ Thủy Tinh Châu tham gia Lễ hội Du lịch, Nghệ thuật, Văn hóa và Ẩm thực Malaysia 2025 ở TP. HCM và được gửi tới các Tổng lãnh sự quán Malaysia, Singapore và Nga.

z6960079210149-039ebef731cbd1b294a13ddfbd574d2e.jpg
Anh Hiểu Đông giới thiệu Cờ Thủy Tinh Châu cho Tổng Lãnh sự quán Malaysia, Nga và Singapore, thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa quốc tế.
Chung Quỳnh
#Cờ Thủy Tinh Châu #văn hóa Việt Nam #trò chơi truyền thống #cờ chiến thuật #đổi mới văn hóa #tác phẩm sáng tạo #giới trẻ Việt

