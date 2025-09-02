Bạn trẻ thích thú với không gian tái hiện ký ức Hà Nội thời bao cấp

SVO - Giữa lòng Thủ đô hiện đại, dự án 'Tuyến tàu điện số 6', thuộc chuỗi hoạt động 'Leng keng di sản' đã trở thành điểm hẹn mới của người dân và du khách. Không gian nơi đây đưa mọi người ngược dòng thời gian, khám phá nếp sống, ẩm thực và văn hóa Hà Nội trong thời kỳ bao cấp.

Hành trình trở về thời bao cấp

Trong không khí cả nước hướng về Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không gian “Tuyến tàu điện số 6” tại số 2 Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) trở thành điểm đến đặc biệt, đưa người dân và du khách trở lại ký ức một Hà Nội xưa. Mở cửa từ 14h đến 22h hằng ngày, dự án được khởi xướng với mong muốn khôi phục hình ảnh tàu điện cũ, đồng thời tạo nên không gian trưng bày và trải nghiệm di sản mang đậm bản sắc Thủ đô.

Dự án thu hút nhiều bạn trẻ tới check-in. (Ảnh: Tuyến tàu điện Số 6)

Một trong những điểm dừng nổi bật là toa “Bếp - Chạn - Mâm”, nơi tái hiện căn bếp Việt thời bao cấp. Bếp dầu, chạn gỗ, tem phiếu hay mâm cơm đạm bạc đều được phục dựng sinh động, gợi lại ký ức gia đình quây quần trong không gian giản dị mà ấm áp.

Ngoài ra, dự án cũng tái hiện sạp báo cũ, hình ảnh quen thuộc của Hà Nội trong nhiều thập kỷ. Trước khi truyền thông số phát triển, những sạp báo nhỏ ven đường từng là nguồn thông tin chính yếu, phản ánh đời sống và thói quen văn hóa đọc của người dân Thủ đô. Bên cạnh đó, hình ảnh trà đá vỉa hè cũng được tái hiện, không chỉ như một thức uống bình dân mà còn là biểu tượng của ký ức tập thể.

Khung cảnh bên ngoài toa “Bếp - Chạn - Mâm” của Tuyến tàu điện Số 6.

Dấu ấn trong lòng người trẻ

Không gian độc đáo này nhanh chóng trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ. Ngô Khánh Linh (2006, trường ĐH Ngoại thương) chia sẻ: “Khi bước vào toa tàu, mình có cảm giác như vừa ‘xuyên không’ về thời bao cấp, bởi mọi chi tiết từ đều được tái hiện rất sống động. Điều khiến mình ấn tượng nhất là sạp báo, nơi lần đầu mình được tận mắt thấy những tờ báo cũ mà trước đây chỉ nghe bố mẹ kể. Trải nghiệm này vừa mang lại góc chụp ảnh độc đáo, vừa giúp mình hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử của Hà Nội”.

Ngô Khánh Linh thích thú check-in cùng sạp báo tại Tuyến tàu điện số 6.

Không chỉ để lại ấn tượng bằng bối cảnh tái hiện sinh động, dự án còn khơi gợi sự tò mò, tìm hiểu của người trẻ về đời sống thời bao cấp, một giai đoạn lịch sử mà họ chỉ biết qua lời kể. Nhiều bạn cho rằng đây là cách tiếp cận di sản gần gũi, dễ tiếp nhận hơn so với việc đọc sách hay xem phim tài liệu, bởi được trực tiếp trải nghiệm, chạm tay vào hiện vật và hòa mình vào không gian xưa cũ.

Không gian bếp Việt thời bao cấp được tái hiện chân thực.

Không chỉ có toa “Bếp - Chạn - Mâm”, hành trình còn nối dài qua những toa “Phở - Bún - Sợi”, “Lúa - Thóc - Gạo”, mỗi toa là một mảnh ghép đời sống xưa. Một chuyến tàu không chở hành khách, “Tuyến tàu điện số 6” trở thành toa tàu chuyên chở ký ức và văn hóa, đưa Hà Nội xưa trở lại giữa lòng phố thị hôm nay.