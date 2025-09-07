Những đóa hoa hiếu hạnh mùa Vu lan

SVO - Tại TP. HCM, nhiều hình ảnh đẹp và đầy cảm xúc xuất hiện tại nhiều ngôi chùa khi những người trẻ thành kính dâng hương, cầu nguyện bình an cho cha mẹ và gia đình.

Tối ngày 6/9 (rằm tháng Bảy), nhiều ngôi chùa tại TP. HCM tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu. Hoạt động đã thu hút đông đảo người dân đặc biệt là các bạn trẻ tham gia.

Dù cách trung tâm thành phố hơn 20 km, chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) vẫn đón hàng nghìn bạn trẻ từ sớm để tham dự đại lễ Vu lan. Tại đây, bên cạnh những lời kinh cầu, nghi thức cài hoa hồng thiêng liêng đã chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ.

Nhiều bạn trẻ tham dự Lễ Vu lan.

Nhận đóa hoa đỏ thắm, nhiều bạn trẻ không kìm được giọt nước mắt xúc động. Giữa dòng người, các bạn lặng lẽ cúi đầu, thành tâm cầu nguyện, nhớ về công ơn trời biển của đấng sinh thành. Hình ảnh một đóa hoa hồng cài trên ngực áo không chỉ là biểu tượng của lòng hiếu thảo mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự hiện diện và tình yêu thương vô bờ của cha mẹ.

Lần đầu tiên đón Lễ Vu lan xa nhà tại chùa Việt Nam Quốc Tự (TP. HCM), Quỳnh Anh (19 tuổi) cùng bạn đến chùa để tìm kiếm sự bình yên và gửi gắm nỗi nhớ. "Cảm giác rất mới mẻ, nhưng dù ở đâu, mình cũng muốn gửi những lời nguyện ước cầu bình an đến cho gia đình”, Quỳnh Anh bộc bạch. Lời nguyện ước của cô không chỉ là lời cầu bình an mà còn là nỗi lòng của một người con xa quê, luôn hướng về gia đình.

Nghi thức cài bông hồng trên ngực áo.

Khác với không khí tại các ngôi chùa khác, chùa Pháp Hoa (TP. HCM) lại thu hút giới trẻ bởi một nghi thức đặc trưng thả đèn hoa đăng. Dù ngoài trời xuất hiện cơn mưa nhẹ, hàng trăm bạn trẻ vẫn đổ về đây. Các bạn trẻ đi theo nhóm bạn hoặc cùng gia đình, tìm một góc nhỏ để tự tay viết những lời ước nguyện lên chiếc đèn nhỏ.

Các bạn trẻ viết lời chúc lên hoa đăng.

Những lời chúc được bạn trẻ gửi tới gia đình, cha mẹ.

Bạn trẻ thắp hoa đăng tại chùa Pháp Hoa để cầu chúc bình an cho gia đình, cha mẹ.

Trúc Thanh (20 tuổi) từ Thủ Đức đã ghé đến đây sau khi viếng một ngôi chùa khác. Đây là năm thứ ba liên tiếp, cô đến chùa Pháp Hoa để thả đèn hoa đăng. "Việc này giống như một lời cảm ơn sâu sắc mà mình muốn gửi đến ba mẹ. Dù không ở gần thường xuyên, nhưng mình luôn muốn cầu bình an và may mắn đến ba mẹ và các thành viên trong gia đình”, Trúc Thanh chia sẻ. Với cô, được cài đóa hoa hồng đỏ lá xanh trên áo vào mùa Vu lan là một niềm hạnh phúc trọn vẹn.