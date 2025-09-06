Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Sân chơi sắc đẹp cho sinh viên Phát thanh Truyền hình chính thức trở lại sau 10 năm

Hữu Qui
SVO - Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Phát thanh Truyền hình vừa chính thức khởi động tại trường CĐ Phát thanh Truyền hình II. Trở lại sau 10 năm, cuộc thi năm nay được kỳ vọng là sân chơi sắc đẹp lý tưởng cho sinh viên đam mê lĩnh vực dẫn chương trình phát thanh, truyền hình.

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và chào đón tân sinh viên, năm học 2025 - 2026.

Với chủ đề “Giọng sáng - Dáng xinh”, cuộc thi năm nay tôn vinh vẻ đẹp hình thể, vừa đề cao giá trị chuyên môn và chiều sâu trong nội dung truyền thông mà thí sinh mang lại qua các phần thi. Phát biểu tại buổi lễ phát động, ThS Đào Thị Thắm - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo nên một sân chơi vừa mang đậm dấu ấn chuyên môn, vừa gần gũi, nhân văn, nơi mỗi thí sinh đều có thể tìm thấy cơ hội phát triển cho riêng mình”.

dsc00919.jpg
ThS Đào Thị Thắm - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi (bên trái).

Trở lại sau 10 năm, cuộc thi năm nay hướng đến tinh thần Phụng sự, Chân chính, Bản lĩnh và Chuyên nghiệp. Theo đó, các hoạt động xuyên suốt sẽ tập trung khai thác kỹ năng dẫn chương trình phát thanh, truyền hình cùng khả năng giao tiếp và xử lý tình huống chuyên nghiệp, những tố chất cần có để trở thành một người làm báo, dẫn chương trình chuyên nghiệp. TS Kim Ngọc Anh - Hiệu trưởng trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn cuộc thi khơi dậy bản lĩnh, sự tự tin và tình yêu nghề của các bạn nữ sinh, đồng thời tạo nên một môi trường rèn luyện chuyên môn để các em thử sức và tỏa sáng”.

dsc04024.jpg
TS Kim Ngọc Anh - Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu tại lễ phát động.

Các vòng đồng hành gồm Sơ khảo: 21/9/2025; Phần thi Tài năng và Dẫn chương trình: 3/10/2025. Đêm Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 10/10/2025, gồm nhiều phần thi như 'Tự hào VOV College', 'Trang phục dạ hội', 'Duyên dáng Việt Nam' và 'Tôi yêu Tiếng nói Việt Nam'.

Hữu Qui
