Một hội sách 'kiểu mới' giữa lòng Sài Gòn

Vỉnh Dỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tại trụ sở Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam (16 Alexandre De Rhodes, phường Sài Gòn, TP. HCM), một không gian văn hóa đặc biệt đang diễn ra với tên gọi 'Hội sách phường Sài Gòn'. Sự kiện mang đến cho độc giả, nhất là giới trẻ, một hình thức tổ chức mới, kết hợp giữa việc giới thiệu sách với chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú.

Hội sách đã được nhiều bạn trẻ biết đến ngay từ trước ngày khai mạc nhờ vào cách tổ chức mới mẻ và sự đồng hành của các Đại sứ truyền thông. Họ là những gương mặt được yêu mến trong cộng đồng trong đó có dịch giả Nguyễn Bích Lan, cặp đôi Nguyễn Tùng Dương - Ninh Anh Bùi, ca sĩ Lamoon, tác giả kiêm CEO The Forum Nguyễn Hoàng Huy... nhờ đó mà hội sách được lan tỏa đến nhiều người.

544922878-1189865749828522-6569826115193703042-n.jpg
Nhiều bạn trẻ đến tham quan hội sách.
545571559-1189865853161845-7126330685846663044-n.jpg

Hội sách không chỉ có những gian hàng giảm giá mà còn hướng đến việc bồi đắp thói quen đọc và khuyến khích đối thoại giữa các thế hệ độc giả. Một loạt chương trình được thiết kế phù hợp với giới trẻ, như: chương trình “Ôm sách về nhà” - mang sách hay đến gần hơn với bạn đọc. Các talkshow chuyên đề: “Có một Sài Gòn trong ký ức hôm nay”, “IELTS-biz và tiếng Anh”, “Tư duy phản biện và mạng xã hội”, “Nam giới và sức khỏe tinh thần”, “Bạo lực mạng”…

z7005039168958-1a506602e10c779ac0ac3ce7bc2b86ef.jpg
Nhiều hoạt động hấp dẫn được triển khai trong khuôn khổ hội sách đến hết ngày 14/9.

Ngọc Huyền (Đồng Nai) chia sẻ: “Lần đầu tiên đến với Hội sách phường Sài Gòn, mình thật sự bất ngờ. Đây không chỉ là nơi bán sách giảm giá như những hội sách khác, mà còn giống một không gian văn hóa mở, nơi mình vừa được chọn sách, vừa được tham gia talkshow, lắng nghe những chia sẻ từ nhiều tác giả, nhà báo, chuyên gia”.

Theo Huyền, mỗi buổi trò chuyện không chỉ truyền tải tri thức mà còn tạo cơ hội để người tham dự chia sẻ quan điểm, mở rộng góc nhìn.

Điểm nhấn khác của hội sách là khu vực trưng bày và trình diễn nhạc cụ dân tộc, với đàn tranh, đàn bầu, tỳ bà, nhị, sáo trúc… Không gian này đem lại cảm giác gần gũi, khơi gợi sự tự hào về bản sắc Việt, đồng thời tạo nên sự cân bằng thú vị giữa hiện đại và truyền thống.

z7005039168957-7f4efe66debbc82ca1236593b9791a8a.jpg
Khu trưng bày nhạc cụ dân tộc tại hội sách.

Nhi Quỳnh (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ cảm nhận khi trải nghiệm hoạt động tại hội sách: “Mình cũng rất thích khu trưng bày nhạc cụ dân tộc. Giữa không gian hiện đại, được nghe tiếng đàn tranh, đàn bầu vang lên thật sự khiến mình tự hào về văn hóa Việt Nam. Hội sách giống như một điểm hẹn đa sắc màu: vừa có tri thức, vừa có nghệ thuật, vừa có những câu chuyện gắn với đời sống người trẻ".

Bằng sự kết hợp giữa sách, tri thức, giao lưu và trải nghiệm văn hóa, Hội sách phường Sài Gòn đã trở thành một địa chỉ mới mẻ, hấp dẫn dành cho bạn trẻ tại trung tâm TP. HCM. Đây không chỉ là nơi để tìm kiếm những cuốn sách yêu thích, mà còn là chỗ để kết nối, trò chuyện và lan tỏa tinh thần đọc trong cộng đồng.

Vỉnh Dỳ
