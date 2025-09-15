Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuần mới, TP. HCM mưa lớn vào chiều tối, bạn trẻ cẩn trọng khi di chuyển ngoài đường

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phân tích tình hình thời tiết TP. HCM từ ngày 15 - 24/9, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 - 48 giờ tới, thời tiết TP. HCM và các tỉnh lân cận sẽ chịu tác động của rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Mưa dông tại TP. HCM có xu hướng gia tăng về cả về diện và lượng, tập trung nhiều vào chiều và tối.

Rãnh áp thấp này đang nâng trục chậm lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần, kết hợp với hội tụ gió trên khu vực và gió mùa Tây Nam tăng nhẹ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ duy trì ổn định, sau đó lấn dần về phía Tây.

Những yếu tố này sẽ khiến mưa dông tại TP. HCM có xu hướng gia tăng về cả về diện và lượng, tập trung nhiều vào chiều và tối.

Đáng chú ý, theo dự báo 3 - 10 ngày tới, rãnh áp thấp nói trên tiếp tục nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần, có khả năng phát triển thành dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này, khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt. Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh hơn và lấn về phía Tây, còn gió mùa Tây Nam duy trì ở mức trung bình.

cay-gay-do.jpg
Nguy cơ cây gãy nhánh trên đường phố vào những ngày TP. HCM mưa dông. (Ảnh: CTV)

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, từ ngày 16 - 19/9, xác suất mưa tại TP. HCM vào khoảng 70%, ngày 20 - 24/9, xác suất mưa khoảng 65%.

“Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đưa ra khuyến cáo.

Theo chuyên gia của Tổ chức giáo dục Sức khỏe Wellbeing, để lưu thông an toàn trong thời tiết mưa dông, các bạn trẻ cần lưu ý:

- Ưu tiên chọn tuyến đường lớn, ít cây xanh để hạn chế nguy cơ cây ngã đổ và dễ dàng được cứu hộ nếu xảy ra sự cố.

- Lưu sẵn số điện thoại người thân và dịch vụ cứu hộ vào mục "số khẩn cấp" trên điện thoại để người khác có thể dễ dàng liên hệ trong trường hợp bản thân gặp nguy hiểm.

- Chỉ nên tham gia giao thông khi bản thân đủ tỉnh táo và có thể phản ứng nhanh với các tình huống bất ngờ như ngã xe, nước chảy xiết hay vật thể bay.

- Khi gặp người bị thương do cây đổ hoặc tai nạn, không tự ý di chuyển người bị nạn nếu chưa có chuyên môn, hãy gọi ngay 115 hoặc trung tâm y tế gần nhất để được hỗ trợ đúng cách.

Hà Chi
#Thời tiết TP. HCM #mưa lớn #ngập nước #dông lốc #an toàn giao thông #thời tiết Sài Gòn #cảnh báo mưa

