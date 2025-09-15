Workshop làm lồng đèn Trung Thu thu hút bạn trẻ

SVO - Dịp Tết Trung Thu năm nay, ngoài những hoạt động như làm bánh Trung Thu, đi rước đèn hay check-in tại những con đường tràn ngập không khí lễ hội, một số bạn trẻ chọn tận hưởng mùa lễ bằng cách tham gia các workshop làm lồng đèn truyền thống. Dù cùng là hoạt động lắp ráp và trang trí lồng đèn, nhưng mỗi workshop lại có một cách thể hiện khác nhau.

Không gian vừa vui chơi vừa sáng tạo

Nằm trong khuôn viên lễ hội Trung Thu tại sảnh sự kiện tầng 1 của Hùng Vương Plaza, một workshop trưng bày đa dạng những sản phẩm liên quan đến Trung Thu được nhiều bạn trẻ và gia đình tới tham quan và trải nghiệm. Những sản phẩm được trưng bày là những đồ vật gắn liền với mùa lễ hội như lồng đèn, đầu lân, tranh cát thạch anh… Bên cạnh đó là những vật liệu để tạo nên sản phẩm thủ công như nơ trang trí, móc khóa, nến thơm, gấu bông… đầy màu sắc.

Tranh cát thạch anh và lồng đèn Trung Thu được trưng bày rực rỡ.

Workshop này có tên là “Chạm Thu”, do đơn vị chuyên tổ chức các workshop thủ công mang tên “Nhà Bốn Lăm” tổ chức. Đây là sự kiện được tổ chức dành riêng cho mùa lễ hội năm nay. Tất cả những sản phẩm được trưng bày tại đây đều được lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống.

Chị Lê Nguyễn Quỳnh Anh (2006, nhân viên cửa hàng) chia sẻ: “Ý tưởng tổ chức workshop xuất phát từ mong muốn vừa tạo ra một không gian vừa vui chơi, vừa sáng tạo trong dịp lễ hội. Trung Thu vốn là ngày hội của đoàn viên, của ký ức tuổi thơ nên chúng mình muốn đem đến những trải nghiệm thủ công, vốn đang dần bị lãng quên trở lại gần gũi hơn với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ”.

Bạn trẻ trải nghiệm tự trang trí đèn lồng tại workshop ‘Chạm Thu’.

Anh Đinh Đức Anh Khoa (2005, Thủ Đức, TP. HCM) cho biết: “Ngày cuối tuần, thay vì dành thời gian ở nhà thì mình chọn trải nghiệm những workshop thủ công để thư giãn và bớt thời gian sử dụng máy tính, điện thoại. Những hoạt động như thế này vừa giúp mình giải trí, vừa gắn bó mình với những giá trị truyền thống”.

Những sản phẩm ngộ nghĩnh lấy ý tưởng từ mùa lễ hội.

Đời sống ngày càng hiện đại nhưng những văn hóa truyền thống của lễ hội Trung Thu không biến mất, chúng chỉ phát triển để trở nên gần gũi hơn với người trẻ trong thời đại mới. Dành thời gian tham gia những hoạt động làm đồ thủ công là cách một số bạn trẻ thư giãn vào ngày cuối tuần.

Gói yêu thương vào chiếc lồng đèn

Những ngày đầu tháng Chín, tại một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu (TP. HCM), một nhóm bạn trẻ đang chăm chú lắp ghép những nan tre, giấy kiếng rời rạc để làm thành một chiếc lồng đèn Trung Thu rực rỡ. Tuy nhiên, những chiếc lồng đèn này sẽ không chỉ được nhóm bạn này đem về sử dụng mà chúng sẽ được vận chuyển tới xã Đắk Nia (tỉnh Lâm Đồng) để trao đến tận tay các em nhỏ vùng cao. Đây là workshop làm lồng đèn nằm trong dự án đầu tiên của BT Volunteer – một tổ chức phi lợi nhuận có sự kết hợp giữa các thực tập sinh từ nhiều trường đại học và BT Tour.

Những chiếc lồng đèn Trung Thu được tỉ mỉ hoàn thiện để dành tặng cho những em nhỏ tại xã Đắk Nia. (Ảnh: BT Volunteer)

Workshop này nằm trong dự án “Trăng về bản nhỏ”, gồm các hoạt động như kêu gọi quyên góp, làm lồng đèn, với mục đích cuối cùng là mang những chiếc lồng đèn đó trao tận tay cho trẻ em ở Lâm Đồng. Workshop này không chỉ là hoạt động sáng tạo, mà còn là dịp để gói ghém tình yêu thương vào những chiếc lồng đèn và những dòng thư tay đến với những em nhỏ nơi xa.

Các bạn trẻ cẩn thận lắp ghép những nan tre và giấy kiếng thành một chiếc lồng đèn hoàn thiện. (Ảnh: BT Volunteer)

Đặng Ngọc Thảo Vy (lớp 11, trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP. HCM) chia sẻ: “Mình chọn tham gia workshop Trung Thu này là vì được biết đây là một hoạt động phi lợi nhuận, gây quỹ dự án thiện nguyện cho trẻ em vùng cao. Mình đến không chỉ để trải nghiệm mà còn để mang món quà nhỏ gửi đến nơi xa bằng tất cả chân thành”.

Mỗi chiếc lồng đèn là kết quả của đầy ắp tình yêu thương. (Ảnh: BT Volunteer)

Còn đối với chị Nguyễn Thị Yến Linh (năm thứ ba, trường ĐH Công Thương TP. HCM), chị tham gia hoạt động này vì thấy ý nghĩa khi những chiếc đèn chị làm ra có thể đem đến niềm vui cho các em. Chị cho biết: “Nếu có cơ hội, mình rất muốn tham gia tiếp những hoạt động tương tự, vì đó là cách tuổi trẻ được sống trọn vẹn: vừa giữ gìn truyền thống, vừa gieo yêu thương cho cộng đồng”.

Dịp Trung Thu năm nay không chỉ là dịp để các bạn trẻ gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống mà còn là dịp để lan tỏa yêu thương tới những hoàn cảnh còn khó khăn và thiếu thốn. Lễ hội Trung Thu sẽ càng đẹp hơn khi có những tấm lòng tốt đẹp, biết lan tỏa những giá trị tích cực của người trẻ Việt Nam.