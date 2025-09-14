Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một trường đại học tại TP. HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán đến 1 tháng

SVO - Trường ĐH Công Thương TP. HCM đã thông báo chi tiết lịch học năm học tới 2025 - 2026 các hệ đào tạo, bậc học (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học chính quy), các khóa đào tạo của trường. Trường dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ với thời gian 4 tuần, từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng).

Trường ĐH Công Thương TP. HCM đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ với thời gian 4 tuần, từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng).

Học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ tuần thứ hai tháng 3/2026 và kết thúc vào tuần đầu tiên của tháng 7/2026. Sau đó là học kỳ Hè (nghỉ Hè), kết thúc vào tuần thứ hai của tháng 8/2026.

z5114430882753-47cfa928bbb58b03844505e4e373d39b-4784-8995.jpg
Sinh viên phấn khởi vì trường công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ sớm.

Nhà trường cho biết, hằng năm trường đều công bố kế hoạch đào tạo để người học và cán bộ, giảng viên biết rõ. Trong kế hoạch này trường công bố chính thức thời gian nghỉ Tết Nguyên đán luôn để người học chủ động trong việc sắp xếp lịch học, tàu xe về quê…

“Đây là kế hoạch tiến độ đào tạo chung của trường. Đến gần các đợt nghỉ lễ, nghỉ Tết, nhà trường tiếp tục ra thông báo chi tiết, cụ thể hơn để sinh viên và người lao động nắm rõ", đại diện nhà trường cho biết.

