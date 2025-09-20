Khi những người trẻ thắp sáng nụ cười vùng quê bằng ‘Trung Thu yêu thương’

SVO - Hằng năm, chiến dịch ‘Trung Thu yêu thương’ của CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã trở thành hoạt động ý nghĩa mỗi mùa trăng rằm. Bước sang năm thứ 10, chương trình tiếp tục đánh dấu hành trình bền bỉ của những người trẻ trong việc lan tỏa yêu thương và thắp sáng nụ cười cho các em nhỏ tại xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.

Quyết tâm chuẩn bị mùa trăng trọn vẹn cho trẻ em Trà Cú

Nguyễn Hưng Lợi (2005, Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm) chia sẻ: “Ngay từ khâu lên kế hoạch, tụi mình đã ấp ủ mong muốn tạo nên một mùa trăng thật đáng nhớ, để ghi dấu 10 năm nhiều kỷ niệm”. Khi trực tiếp đến Trà Cú khảo sát, Ban tổ chức chiến dịch càng thấu hiểu những khó khăn mà các em nhỏ đang đối diện trong học tập và vui chơi. Hưng Lợi tin rằng, chính sự thân thiện của người dân và sự hỗ trợ của địa phương là động lực để các thành viên thêm quyết tâm.

Các em nhỏ thích thú khi gặp các bạn tình nguyện viên.

Chiến dịch năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày (4 - 5/10/2025) tại xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long, với ba hoạt động chính mang tên: "Đan sợi chân mây", "Dệt bóng trăng ngà" và "Thuê nắng đồng mơ". Mục tiêu là tái hiện một đêm hội Trung Thu đúng nghĩa cho trẻ em nơi đây: Có lồng đèn lung linh, có bánh Trung Thu ngọt ngào, có những trò chơi đầy tiếng cười. Nhóm dự án hy vọng, mỗi chiếc lồng đèn, mỗi phần quà, mỗi lời động viên gửi đến các em ở Trà Cú không đơn thuần là quà tặng, mà còn là niềm tin, động lực để các em tiếp tục mơ ước.

Không để ánh đèn yêu thương vụt tắt

Không chỉ Ban tổ chức, mỗi tình nguyện viên đều mang trong mình một lý do để gắn bó với chiến dịch lần này. Nguyễn Ngọc Thái Hà (2005, tình nguyện viên) chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất của chúng mình vẫn là mang đến cho các em một mùa trăng trọn vẹn, để các em cảm nhận được tình yêu thương và có thêm niềm tin vào bản thân. Ở những vùng quê khó khăn, sự quan tâm nhỏ bé thôi cũng có thể trở thành động lực rất lớn cho các em nuôi dưỡng ước mơ”.

Thái Hà chia sẻ kiến thức bảo vệ bản thân cho các em nhỏ tại địa phương.

Thế nhưng, để có được một mùa Trung Thu yêu thương, lung linh đúng nghĩa cho các em nhỏ lại không hề dễ dàng. CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm đã bắt đầu chuẩn bị từ tháng Bảy, tập trung cho việc gây quỹ, tìm nhà tài trợ và xây dựng chương trình, nhưng do những biến cố ngoài dự tính, nguồn lực hạn chế khiến quá trình chuẩn bị càng thêm áp lực.

“Có bạn phải tranh thủ đi làm thêm, có bạn kêu gọi người thân, bạn bè. Mọi người đều cố gắng xoay sở bằng tất cả cách có thể. Khó khăn nhiều, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng mình thêm gắn bó, cùng hướng đến mục tiêu chung: Mang lại niềm vui cho các em nhỏ”, Nguyễn Ngọc Thái Hà tâm sự.

Các bạn tình nguyện viên của CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm chụp cùng người dân địa phương sau mỗi hoạt động.

Tròn 10 năm từ những bước đi ban đầu đến hành trình bền bỉ hiện tại, chiến dịch ‘Trung Thu yêu thương' của CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm đã trở thành cầu nối của những trái tim. Hình ảnh những bạn sinh viên trẻ tuổi miệt mài gây quỹ, chuẩn bị từng phần quà cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, cũng là minh chứng cho tinh thần sống đẹp của thế hệ trẻ hôm nay, biết quan tâm, biết sẻ chia và sẵn sàng mang yêu thương đến cộng đồng.