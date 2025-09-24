Sinh viên TP. HCM mang ‘Trung Thu yêu thương’ đi muôn nơi

SVO - Trung Thu 2025 đang đến gần, nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên TP. HCM lại rộn ràng chuẩn bị những chuyến đi ý nghĩa. Với chủ đề khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: Mang niềm vui và ánh sáng đêm trăng đến với trẻ em và bà con vùng khó khăn.

Ngày 27 và 28/9, chương trình 'Trung Thu 2025 x FFL - Sắc màu đêm trăng' sẽ diễn ra tại xã Xuân Thới Sơn (Hóc Môn, TP. HCM). Đây là hoạt động thường niên do Liên Chi hội khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM tổ chức.

Bên cạnh gây quỹ, quyên góp quà cho trẻ em và bà con, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động đặc sắc: làm lồng đèn, mở gian hàng trò chơi dân gian, trao học bổng khuyến học và tổ chức đêm văn nghệ với múa lân rộn ràng.

Anh Nguyễn Anh Phúc Liên - Chi hội phó, Chỉ huy trưởng chương trình chia sẻ: “Chúng mình muốn mang lại cho các em nhỏ một mùa Trung Thu trọn vẹn, đồng thời tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện kỹ năng, trưởng thành hơn qua hoạt động tình nguyện”.

Các bạn sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM hăng hái gây quỹ trong tuần đầu tiên của chương trình.

Tiếp nối chặng đường của Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2025, Đoàn - Hội khoa Kế toán (KET), ĐH Kinh tế TP. HCM sẽ thực hiện chương trình ‘Vui hội trăng rằm’ tại xã Cái Nhum (tỉnh Vĩnh Long) trong hai ngày 4 và 5/10.

Năm nay, KET đặt mục tiêu mang đến một đêm hội Trung Thu ấm áp với quà tặng, học bổng, cùng những hoạt động gắn kết cho các em nhỏ địa phương. Bên cạnh trao yêu thương, chiến dịch còn là cơ hội để sinh viên khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, rèn luyện kỹ năng mềm và viết nên câu chuyện thanh xuân đầy ý nghĩa.

Không chỉ ở đồng bằng, Trung Thu 2025 còn vươn đến những bản làng xa xôi. Dự án “Trung Thu yêu thương 2025 – Trăng trên đại ngàn” do sinh viên trường ĐH FPT TP. HCM triển khai hướng về trẻ em vùng cao.

Dự án ‘Trăng trên đại ngàn’ của sinh viên trường ĐH FPT.

Dự án được chia làm ba giai đoạn: “Lời trăng kể” gợi lại ký ức tuổi thơ qua những thước phim; “Viên nguyệt hội” – chuỗi hoạt động trải nghiệm, gây quỹ ngay tại khuôn viên trường và “Đêm trăng đại ngàn” - nơi ánh trăng rằm cùng quà tặng yêu thương được mang trực tiếp đến với trẻ em miền núi.

Các chương trình tình nguyện Trung Thu năm nay tiếp tục cho thấy sức trẻ luôn biết cách biến đêm rằm thành mùa hội của yêu thương. Không chỉ trẻ em được vui chơi, nhận quà, mà chính sinh viên, những người thực hiện chương trình, cũng học thêm nhiều bài học về sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng.