Chuyện pháp y qua ống kính sinh viên

SVO - Một ngày chỉ có 24 giờ, với bác sĩ pháp y, chừng ấy vẫn là không đủ. Giữa nhiệm vụ và gia đình, nếu mỗi ngày có thêm một giờ thì các bác sĩ pháp y có thể vừa trọn với công việc, vừa vẹn với người thân. Hành trình thầm lặng ấy đã được nhóm sinh viên K22 Báo chí Chất lượng cao, trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) kể lại trong bộ phim tài liệu 'Giờ thứ 25'.

Vì công bằng cho người nằm xuống

Giờ thứ 25 đưa người xem theo bước Thượng úy Nguyễn Đình Thi - bác sĩ pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk để khám phá công việc đặc thù của nghề pháp y.

Công việc của bác sĩ pháp y không chỉ là đối mặt hằng ngày với cái chết, với tử thi hay những uẩn khúc phía sau các vụ án mạng, tai nạn giao thông. Nghề này còn chạm đến cả những quan niệm, phong tục của người Việt. Bởi từ lâu, người Việt tin rằng khi qua đời, cơ thể phải được nguyên vẹn, đầy đủ các bộ phận, nên việc mổ xẻ, mất đi một phần thân xác thường khiến nhiều người khó chấp nhận và thậm chí là phản đối gay gắt.

Lực lượng công an và pháp y vận động người nhà nạn nhân cho khám nghiệm tử thi.

Rất khó để thuyết phục người nhà nạn nhân nhưng những người làm pháp y vẫn cố gắng theo đuổi đến tận cùng để mang lại công bằng cho người đã nằm xuống. “Người ta cứ nghĩ chết là xong, nhưng thật ra không phải, mạng người vẫn được pháp luật bảo vệ”, bác sĩ Thi chia sẻ.

Chỉ trong 15 phút, Giờ thứ 25 đã vẽ nên hai gương mặt của nghề pháp y. Trên hiện trường, họ là những chiến sĩ đi tìm công lý, trở về nhà, họ lại là những người chồng, người cha với bao nỗi trăn trở thường nhật.

Cảnh phim khi bác sĩ Thi tranh thủ gọi về cho cho vợ con.

Lời tâm sự của vợ bác sĩ Thi trở thành điểm lặng đầy xúc động. “Từ lúc cưới nhau chưa biết đi du lịch là gì, hôm trước, đưa con đi khám bệnh ở TP. HCM cũng coi như là đi du lịch rồi đó”, chị kể. Dẫu căn nhà thường chỉ có hai mẹ con, chị vẫn luôn dạy con biết yêu thương và tự hào về công việc của cha.

Tiếng hò nơi rừng núi

Để làm nên Giờ thứ 25, cuối tháng Tư đầu tháng Năm, những thành viên của nhóm ‘Thanh niên xung phong’ khăn gói đến Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột. Đoàn làm phim với 2 nam và 6 nữ, tất cả đều là sinh viên và lần đầu chạm vào thể loại phim tài liệu.

Thực hiện một đề tài “khó nhằn” như pháp y là bước vào một thử thách lớn. Trong suốt quá trình tác nghiệp là những tình huống, câu chuyện mà không giáo trình nào sẵn có. “Cả nhóm cùng làm việc tư tưởng với nhau là phải luôn trong tư thế sẵn sàng, vì đề tài này không thể theo chính xác được kịch bản, có vụ (tai nạn, án mạng) là phải đi ngay”, Đinh Đỗ Ngọc Hà - đạo diễn Giờ thứ 25 chia sẻ.

Đoàn làm phim 'Giờ thứ 25' cùng các bác sĩ pháp y. Trong ảnh: đạo diễn Đinh Đỗ Ngọc Hà (nữ, thứ ba từ phải sang) và bác sĩ Nguyễn Đình Thi (thứ hai, hàng sau, từ phải sang). (Ảnh: NVCC)

Để thực hiện được tác phẩm, đoàn phim không ngại dấn thân. “Ở ngoài hiện trường, nghe nói các ca xảy ra ban đêm nhiều hơn, mấy anh cũng e ngại vì nhóm chủ yếu là nữ. Nhưng chúng tôi luôn nói: Cứ có vụ thì cho tụi em đi, tụi em không sợ đâu”, đạo diễn Ngọc Hà kể. Những chuyến xe máy đường dài đi-về ngay trong đêm trở thành điều hiển nhiên trong quá trình quay phim, thậm chí có lần nhóm phải theo chân bác sĩ pháp y đến tận gần biên giới Campuchia. Giữa những chuyến đi căng thẳng, các thành viên còn “tự chế” câu hò: “Hò ơ… Ai về Đắk Lắk, Buôn Mê, làm phim tài liệu… về nghề pháp y”, vừa để xua tan mệt mỏi, vừa để động viên nhau tiếp tục dấn bước.

Là giảng viên trực tiếp giảng dạy thể loại phim tài liệu, ThS Nguyễn Thị Minh Diệu cho biết, ban đầu, có chút phân vân trước sự mạo hiểm của sinh viên, nhưng sau những trao đổi thẳng thắn, cô đã quyết định đặt niềm tin: “Các em đã không làm tôi thất vọng. Lần đầu thử sức với phim tài liệu, các bạn đã thể hiện sự nhạy bén và bản lĩnh của sinh viên báo chí”.

Đoàn phim Thanh Niên Xung Phong tại Lễ trao giải Liên hoan phim sinh viên Nhân Văn 2025. (Ảnh: BTC)

Ngày 28/6, Giờ thứ 25 được vinh danh với giải Nhì hạng mục Phim Tài liệu tại Liên hoan phim Sinh viên Nhân Văn 2025 và lên sóng chương trình Ống kính sinh viên trên HTV7. Nhưng giá trị lớn hơn của bộ phim không chỉ nằm ở giải thưởng. ThS Minh Diệu chia sẻ thêm: “Với thái độ làm việc tận tâm và niềm đam mê thật sự, tôi tin các em sẽ còn đi xa hơn nữa trong lĩnh vực này”.