Ba nữ sinh ĐH Kinh tế TP. HCM giành Quán quân cuộc thi ‘Vietnam Swiss Innovation Challenge 2025’

SVO - Ngày 20/9 vừa qua, nhóm sinh viên K49 Cử nhân Tài năng ISB BBus (thuộc ĐH Kinh tế TP. HCM) đã vượt qua hơn 400 thí sinh đến từ 25 trường đại học để giành ngôi Quán quân cuộc thi 'Vietnam Swiss Innovation Challenge 2025', đồng thời sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng Chung kết tại Thụy Sĩ, vào tháng 11/2025 tới đây.

Khởi đầu cho giải pháp “xanh”

Đó là nhóm nữ sinh đội WOLAD, gồm các thành viên: Hồ Phương Nghi, Đoàn Quỳnh Lam và Lê Vũ Ngọc Hân, với dự án “Green Warriors”, cùng chủ đề “Warriors for a Greener Vietnam”. Nhóm sinh viên đã giới thiệu và đề xuất chương trình EdTech tương tác dành cho giáo dục về rác thải, nội dung được trình bày bằng tiếng Anh.

Chương trình được ứng dụng theo bộ nguyên tắc 5R, theo chuẩn quốc tế: Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose và Recycle (tạm dịch: từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế với mục đích mới và tái chế vật liệu). Mô hình trực quan này kết hợp công nghệ và trải nghiệm thực tiễn qua chương trình giáo dục bền vững dành cho học sinh Tiểu học Việt Nam (từ lớp 1 đến lớp 5), từ đó nâng cao nhận thức về phân loại rác, thúc đẩy lối sống xanh và hành động vì môi trường.

Giao diện của “in-class mini games” nằm trong khuôn khổ dự án có nội dung nói “không” với đồ nhựa ở siêu thị. (Ảnh chụp màn hình)

Thay vì tổ chức các chuyên mục về môi trường rải rác qua vài buổi workshop hay sinh hoạt ngoại khóa, chương trình này của nhóm sẽ kéo dài xuyên suốt 35 tuần, trong 5 năm học, với 5 chủ đề khác nhau, được lồng ghép trực tiếp vào bài giảng và giờ học chính khóa. Điều này không chỉ tác động đến suy nghĩ và nhận thức của học sinh, mà về lâu dài, sẽ chuyển biến thành hành động tự nhiên, cụ thể và thiết thực giúp cải thiện môi trường. Song song đó, nhóm còn xây dựng hệ thống bảng tự động hướng dẫn học sinh từng bước phân loại đúng cách và hiệu quả đặt gần khu vực phân loại rác thải.

Nhóm đã giành ngôi Quán quân cuộc thi 'Vietnam Swiss Innovation Challenge 2025'.

Khi đưa yếu tố EdTech (viết tắt của “Educational Technology”: Ứng dụng công nghệ vào giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học) vào dự án lần này, Phương Nghi ấn tượng với hiệu quả mà phương pháp này mang lại: “Khi tiếp cận và áp dụng yếu tố này vào chương trình, các em học sinh không chỉ được trải nghiệm mà quá trình học tập sẽ trở nên hiệu quả và chất lượng hơn”.

Ngọc Hân chia sẻ về điểm khác biệt tạo nên sự thành công của đề tài: “Thực ra, ở nước ta, mô hình tương tự như thế này đã xuất hiện, nhưng chủ yếu được triển khai hầu hết ở các trường tư nhân. Chính vì vậy, dự án của chúng mình hướng đến các trường công lập để tạo ra sự lan tỏa rộng rãi hơn nữa”.

Ngoài ra, dự án còn cung cấp kho dữ liệu cần thiết dành cho cả giáo viên, phụ huynh và học sinh trong giảng dạy và học trực tuyến. Một điểm nhấn có thể kể đến khi một lớp học có tiết thực hành, nền tảng sẽ cung cấp đồ dùng và vật dụng thiết yếu cho từng điểm trường để tiến hành phân loại rác với thùng rác mini.

“Trước và trong khi thực hiện đề tài này, nhóm cũng có khảo sát và hỏi ý kiến của thầy cô, anh chị và các em học sinh. Có nhiều quan điểm ủng hộ, nhưng cũng có một số nhìn nhận hoài nghi. Nhưng nhìn chung, thầy cô cũng đưa ra góp ý, nhận xét để phát triển đề tài phù hợp với bối cảnh và độ tuổi của học sinh”, Quỳnh Lam chia sẻ.

Hành trình của một ý tưởng

Đề tài bắt đầu từ mong muốn để những kiến thức đã học ở trường lớp được ứng dụng vào thực tế. Quỳnh Lam cho biết: “Cả nhóm đều dành sự quan tâm sâu sắc đến chủ đề bền vững, nhất là tầm quan trọng của phát triển bền vững trong bối cảnh thực trạng môi trường ở mức báo động. Điều đó thôi thúc chúng mình chọn hướng đi này nhằm đảm bảo tầm nhìn về tính bền vững vì môi trường”.

Nhóm đại diện Việt Nam tham dự vòng Chung kết tại Thụy Sĩ vào tháng 11/2025 tới đây.

Theo Ngọc Hân, tuy chủ đề này có nhiều khía cạnh, nhưng nhóm nhận ra vấn đề cốt lõi của việc sống có trách nhiệm với môi trường cần được hình thành từ lứa tuổi nhỏ nhất. "Nếu được giáo dục về ý thức xanh ngay từ nhỏ thì khi lớn lên, trẻ em mới có thể hình thành nhận thức và hành vi đúng đắn với môi trường, thậm chí có thể ảnh hưởng đến người xung quanh”, Ngọc Hân nhìn nhận. Nhóm dành hơn một tháng rưỡi để tìm hiểu, nghiên cứu và nhờ thầy cô hỗ trợ để đề tài hoàn thiện nhất.

Sức mạnh giúp nhóm bạn đồng hành bền bỉ suốt chặng đường chính là tinh thần đoàn kết. Ngay từ năm thứ nhất, cả ba nữ sinh vô tình tìm thấy sự đồng điệu và chọn tên WOLAD với ý nghĩa: Luôn học tập và làm việc hết mình cùng nhau, từ những bài tập nhóm đến khi bắt tay vào hiện thực hóa ý tưởng này. Các thành viên luôn sát cánh và hỗ trợ lẫn nhau, nhờ vậy mới có thể cân bằng thời gian cho việc học và hoàn thiện đề tài.

Thành quả xứng đáng đã đến khi cả nhóm giành danh hiệu Quán quân cuộc thi 'Vietnam Swiss Innovation Challenge 2025'. Ngoài giải thưởng lên đến 150 triệu đồng, trong tháng 11/2025, đội WOLAD sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết tại Thụy Sĩ, cùng các đại diện từ nhiều quốc gia khác.