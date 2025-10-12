Mang âm nhạc truyền thống Việt – Hàn đến gần hơn với bạn trẻ

SVO - Buổi hòa nhạc 'Koviet Sinawi' quy tụ các nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam vừa diễn ra tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Chương trình mang đến không gian nghệ thuật giao hòa giữa âm nhạc truyền thống miền Nam Hàn Quốc và Việt Nam, mở đầu cho chuyến lưu diễn tại TP. HCM và Hà Nội trong năm 2025.

Chương trình âm nhạc “Koviet Sinawi” nằm trong khuôn khổ Dự án Đổi mới sáng tạo cộng đồng Hàn Quốc - ASEAN, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp cùng Viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) chủ trì. Đây là dự án hướng tới tinh thần khám phá những điểm khác biệt và tương đồng giữa hai nền văn hóa, âm nhạc. Từ sự giao thoa đó, các nghệ sĩ sẽ sáng tác nên những tác phẩm mới, thể hiện tinh thần hòa hợp giữa hai quốc gia.

Sự giao thoa giữa chất liệu âm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc tạo ra một bản giao hưởng vô cùng mới mẻ và cảm xúc.

“Sinawi” là thể loại âm nhạc truyền thống tiêu biểu của Hàn Quốc, nổi bật với tinh thần ngẫu hứng. Lấy cảm hứng từ đặc trưng này, buổi biểu diễn mang đến thông điệp về sự hòa bình, kết nối và đồng điệu văn hóa giữa hai quốc gia.

Chương trình được dàn dựng với nhiều hình thức phong phú như song tấu nhạc cụ truyền thống Việt - Hàn, hòa tấu các tác phẩm âm nhạc do các nghệ sĩ hai nước sáng tác. Buổi biểu diễn được chia thành hai phần, mở đầu với phần trình diễn âm nhạc hiện đại Hàn Quốc và tiếp nối bằng phần hòa nhạc giao hưởng kết hợp Hàn - Việt.

Đặc biệt, bản giao hưởng Koviet Sinawi còn được ‘kể’ thông qua ba chương với những sắc thái và cảm xúc riêng biệt. Chương 1 bắt đầu bởi những tiết tấu ngẫu hứng và chất liệu đặc trưng của âm nhạc miền Nam Hàn Quốc, kết hợp với dàn nhạc mang tinh thần của thể loại ‘Sinawi’ và ‘Đờn ca tài tử Việt Nam’. Sang chương 2, giai điệu mang âm hưởng tài tử Nam Bộ do NSƯT Lê Hoài Phương sáng tác, phối khí bởi trưởng nhóm Jeon Jimin, tiếp tục nối nhịp cảm xúc qua không gian hai miền văn hóa phương Nam. Phần kết khép lại bởi sự đồng điệu của hai nền âm nhạc, mở ra một dòng chảy mới - nơi các nghệ sĩ cùng hòa chung tâm hồn vào các bản nhạc về sự hòa bình và gắn kết.

Không chỉ là buổi biểu diễn, “Koviet Sinawi” còn để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Phạm Anh Thư (năm thứ ba, khoa Hàn Quốc học, trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ: “Mình cảm nhận rõ ràng được sự giao thoa sâu sắc giữa hai nền văn hóa qua âm nhạc. Mình như có thể nghe được câu chuyện được kể thông qua âm nhạc và điều đó đã ‘chạm’ đến cảm xúc của mình sâu sắc. Nếu có những buổi diễn tiếp theo tổ chức, mình chắc chắn sẽ tham gia”.

Anh Thư chăm chú xem các màn biểu diễn.

Chương trình có sự tham gia của TS. NSƯT Hải Phượng - Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, Nhạc viện TP. HCM. Cô cho rằng, điểm đặc biệt của dự án nằm ở chỗ: “Toàn bộ chương trình được chính các bạn trẻ Hàn Quốc lên ý tưởng, lập kế hoạch, xin tài trợ và thực hiện - điều mà sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi”. Theo cô, chính tinh thần chủ động này giúp các dự án giao lưu quốc tế trở nên thực chất hơn, gắn liền giữa sáng tạo nghệ thuật và tinh thần của thế hệ trẻ.

Buổi biểu diễn kết thúc với sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, góp phần mang âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

Khán giả cùng chụp hình giao lưu với các nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam sau buổi diễn.

TS. NSƯT Hải Phượng cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ được tổ chức thường xuyên và lan tỏa đến nhiều nơi hơn. Theo cô, âm nhạc truyền thống khi biết cách khai thác theo hướng đương đại thì dù của bất kỳ quốc gia nào, cũng không hề khó nghe hay uỷ mị, mà trái lại, còn mang sắc thái vừa hiện đại, vừa đậm bản sắc dân tộc, rất gần gũi với văn hóa của giới trẻ.