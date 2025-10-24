Trao giải cuộc thi 'Viết cảm nhận văn học Hàn Quốc 2025'

SVO - Trường ĐH Văn Lang vừa tổ chức Ngày Văn học Hàn Quốc 2025, với chủ đề 'Chạm văn Hàn – Kết nối trái tim'. Sự kiện do khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc phối hợp cùng Bộ môn Văn học ứng dụng – Khoa Xã hội và Nhân văn tổ chức, với sự đồng hành của Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc và Tổng Lãnh sự quán Đại Hàn Dân Quốc tại TP. HCM.

GS. TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng trường ĐH Văn Lang cho biết, Ngày Văn học Hàn Quốc 2025 không chỉ là hoạt động học thuật mà còn là ngày hội văn chương kết nối cảm xúc và tri thức, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt – Hàn trong môi trường đại học. Thông qua các hoạt động này, trường ĐH Văn Lang khẳng định vai trò của mình trong việc nuôi dưỡng tình yêu văn học, xây dựng cầu nối văn hóa và phát triển năng lực sáng tạo của sinh viên trong thời đại hội nhập.

Ngày hội gồm hai phần chính: Tọa đàm văn học dịch Hàn – Việt và Lễ trao giải cuộc thi Viết cảm nhận văn học Hàn Quốc 2025.

Cũng theo GS. TS Trần Thị Mỹ Diệu, Ngày Văn học Hàn Quốc là dịp để mở rộng không gian trao đổi học thuật giữa giới nghiên cứu, dịch giả, nhà văn, nhà xuất bản và sinh viên các trường đại học giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hoá Hàn Quốc. Sự kiện hướng đến việc lan toả tinh thần học tập, nghiên cứu văn học, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa Việt – Hàn. Đây cũng là năm thứ hai, trường ĐH Văn Lang tổ chức hoạt động giao lưu, quảng bá văn hoá – văn học Hàn Quốc.

Tọa đàm văn học dịch Hàn – Việt thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham dự.

Tọa đàm mang đến một bức tranh toàn cảnh về hành trình lan tỏa văn học Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời mở ra hướng hợp tác mới giữa giới nghiên cứu, nhà xuất bản và sinh viên yêu văn học hai nước.

Tại chương trình cũng diễn ra Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Viết cảm nhận văn học Hàn Quốc 2025. Được phát động từ tháng 7/2025, cuộc thi thu hút hàng trăm bài viết từ sinh viên và người yêu văn chương trên toàn quốc. Người dự thi lựa chọn một trong ba tác phẩm Hàn Quốc để viết cảm nhận: Bản chất của người (Han Kang); Bách khoa ma quỷ – Hàn Quốc bách quỷ đồ (Ko Seong Bae); Hôm nay con lại nổi giận với mẹ (Jang Hae Joo).

Cuộc thi nhằm khuyến khích người đọc tiếp cận văn học Hàn Quốc bằng tư duy phản biện, cảm xúc sáng tạo và tinh thần nhân văn. Đây là sân chơi giúp sinh viên Việt Nam thể hiện góc nhìn riêng về những giá trị văn hóa, triết lý sống và tình cảm con người trong văn học Hàn. Hội đồng giám khảo gồm các nhà văn, nhà phê bình và giảng viên chuyên môn từ Hội Nhà văn Việt Nam, Công ty Nhã Nam và trường ĐH Văn Lang.

Ban Tổ chức trao hai giải Nhì cho hai thí sinh.

Ban Tổ chức và các diễn giả, khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Ngô Thuận Phát, viết cảm nhận sách Bản chất của người (tác giả Han Kang). Giải Nhì được trao cho Nguyễn Thanh Nhàn, viết cảm nhận cuốn Hàn Quốc bách quỷ đồ (Ko Seong Bae), Dương Thị Út Giàu viết cảm nhận cuốn Bản chất của người. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải Ba, giải Khuyến khích và Giải Tác phẩm được yêu thích.