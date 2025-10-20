Chuyên gia mách nước cho bạn trẻ ứng dụng công nghệ trong việc học các kỹ năng tiếng Anh

SVO - ThS Đỗ Hằng Nga - Giảng viên khoa Ngôn ngữ, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) vừa có buổi chia sẻ với các bạn học sinh, sinh viên tại TP. HCM thông qua bài giảng đại chúng với chủ đề: 'Ứng dụng công nghệ trong việc học các kỹ năng tiếng Anh'.

Chương trình diễn ra tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), thu hút hơn 500 bạn học sinh, sinh viên tham dự.

Mở đầu chương trình, ThS Đỗ Hằng Nga trình bày tầm quan trọng của tiếng Anh đối với các bạn trẻ trong những lĩnh vực liên quan, như: Làm giáo viên tiếng Anh và phiên dịch viên. Cô còn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng Anh cho tương lai của bạn trong môi trường hội nhập và phát triển. “Có thể các bạn sẽ đi du học, có thể các bạn sẽ học đại học trong nước hoặc một môi trường tương tự giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và cũng có thể các bạn sẽ phải làm việc trong một môi trường quốc tế và cần tiếng Anh để giao tiếp hiệu quả. Tiếng Anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và tương lai của các bạn”, ThS Nga nói.

Về mặt công nghệ, ThS Đỗ Hằng Nga chia sẻ, công nghệ là một công cụ tiện lợi trong việc học tập và giải trí của các bạn trẻ hiện nay. Với chiếc điện thoại trên tay của mình, các bạn có thể dùng nó để giải trí như nghe nhạc, xem phim hoặc dùng để học hỏi thông qua những ứng dụng như ChatGPT hoặc Gemini và Duolingo. Thông qua những công dụng này, ThS Đỗ Hằng Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ trong quá trình học hỏi và nghiên cứu.

ThS Đỗ Hằng Nga chia sẻ tại chương trình.

Theo ThS Đỗ Hằng Nga, việc học tiếng Anh không bao giờ là dễ, đặc biệt là việc phát âm sử dụng tiếng Anh. Nỗi sợ phát âm sai và nói sai luôn mang lại cho người nói những cảm giác sợ hãi, lo âu khiến cho bạn trẻ khó luyện tập kỹ năng nói tiếng Anh của mình. Nhưng ThS Đỗ Hằng Nga khuyên rằng, các bạn trẻ không nên quá chú trọng về vấn đề phát âm khi sử dụng tiếng Anh vì mục đích chính cho việc học một môn ngoại ngữ là việc giao tiếp thường ngày. “Khi giao tiếp thường ngày, những bên liên quan thường sẽ không chia sẻ về những vấn đề quá chuyên sâu vì họ chỉ đang giao tiếp người với người. Trong những trường hợp như thế thì những người giao tiếp chỉ cần đi theo những quy luật đơn giản trong giao tiếp người với người. Vì thế, các bạn trẻ không cần quá câu nệ những vấn đề như phát âm, giọng điệu...”, ThS Nga nhấn mạnh.

ThS Đỗ Hằng Nga còn chia sẻ thêm về những khó khăn của cô trong việc học tiếng Anh như việc thích nghi với chất giọng của nơi cô được đào tạo và vấn đề phát âm. Theo cô, những vấn đề đó sẽ được giải quyết theo thời gian, khi người học dần thích nghi với chất giọng của bạn bè, thầy cô và cách phát âm của họ. Về vấn đề chất giọng, cô chia sẻ, chất giọng sẽ dần thay đổi theo môi trường. Vấn đề phát âm thì sẽ được thích nghi từ thông qua luyện tập rèn luyện.

ThS Đỗ Hằng Nga còn chia sẻ thêm về tầm quan trọng của ngữ cảnh khi nói, vì ngôn từ sẽ phải thay đổi tuỳ thuộc theo ngữ cảnh.

Những vấn đề về việc công nghệ có thể làm các bạn trẻ sao nhãng trong việc học và việc lưu truyền thông tin sai sự thật. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra thông tin các bạn trẻ tìm được trên mạng hoặc tìm sự giúp đỡ của giáo viên. Ngoài ra, cô còn khuyên các bạn trẻ nên tìm hiểu thêm về các thiết bị của mình để có thể sử dụng chúng tốt hơn và để các bạn không bị quá lệ thuộc vào công nghệ và mất đi kĩ năng riêng của bản thân.

Bạn trẻ đặt câu hỏi tại chương trình.