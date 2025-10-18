Sinh viên Đà Nẵng lan tỏa tinh thần sẻ chia qua dự án ‘Giáo trình 0 đồng’

Ý tưởng ấp ủ từ những ngày đầu thành lập

Dù mới được thành lập và hoạt động chỉ hơn một năm nay, nhưng CLB Sách và Tuổi trẻ UED đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều sinh viên có sở thích đọc sách. Bên cạnh đó, thấu hiểu khó khăn của sinh viên trong việc tìm kiếm tài liệu học tập, câu lạc bộ đã khởi xướng dự án “Giáo trình 0 đồng”. Ý tưởng này được câu lạc bộ ấp ủ ngay từ những ngày đầu thành lập, với mong muốn hỗ trợ sinh viên tiếp cận nguồn giáo trình chính thống mà không phải trả phí.

Thành viên CLB Sách và Tuổi trẻ UED cùng giảng viên đồng hành tại gian trưng bày dự án “Giáo trình 0 đồng”. (Ảnh: CLB Sách và Tuổi trẻ UED).

Từ một ý tưởng nhân văn, dự án “Giáo trình 0 đồng” của câu lạc bộ đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi được chia sẻ trên fanpage và truyền thông bởi ĐH Đà Nẵng. Chỉ sau thời gian ngắn, hoạt động này được lan tỏa rộng rãi và trở thành điểm sáng trong phong trào sinh viên TP. Đà Nẵng. Không chỉ giúp sinh viên tiết kiệm chi phí học tập, “Giáo trình 0 đồng” còn khơi dậy ý thức sẻ chia và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong môi trường học đường.

Tuy chỉ mới được tổ chức lần đầu, nhưng dự án “Giáo trình 0 đồng” đã thu hút hơn khoảng 450 sinh viên tham gia, hơn 170 sinh viên nhận giáo trình và hàng nghìn cuốn sách, giáo trình được quyên góp. Con số ấy không chỉ cho thấy sức lan tỏa của một hoạt động ý nghĩa, mà còn minh chứng cho tinh thần sẻ chia và gắn kết trong cộng đồng sinh viên trường ĐH Sư phạm.

Những cuốn sách, giáo trình cũ được sinh viên nâng niu mang đến quyên góp trong dự án “Giáo trình 0 đồng” – nơi tinh thần sẻ chia và khát vọng học tập được lan tỏa qua từng trang sách. (Ảnh: CLB Sách và Tuổi trẻ UED).

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, chị Nguyễn Thị Thanh Tiên (trưởng CLB Sách và Tuổi trẻ UED, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) cho biết: “Cùng là sinh viên nên mình hiểu rõ những khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu học tập, nhất là về tài chính và nguồn thông tin để tìm giáo trình. Vì thế, câu lạc bộ quyết tâm thực hiện dự án này để các bạn sinh viên giảm bớt vất vả trong việc học”.

Cuốn sách trao đi, tri thức ở lại

Những cuốn giáo trình sau khi được tiếp nhận sẽ được các thành viên trong câu lạc bộ sắp xếp, phân loại để trao gửi đến các bạn sinh viên có nhu cầu. “Mỗi thành viên trong Ban tổ chức đều nỗ lực hết mình để đảm bảo giáo trình, sách đều có thể đến đúng tay người cần, đúng ngành học và đúng thời điểm”, Bảo Linh (thành viên câu lạc bộ) cho biết.

Nhiều sinh viên đã bày tỏ sự phấn khởi khi nhận được giáo trình và tài liệu học tập từ dự án ý nghĩa này. Thông qua hoạt động, các bạn không chỉ là người được nhận mà còn trở thành người trao đi, gửi tặng lại những cuốn sách và giáo trình đã gắn bó trong những năm học trước. Với Nguyễn Thị Chính (tân sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn), niềm vui khi nhận được những cuốn giáo trình là hạnh phúc giản dị đầu năm học mới: “Mỗi cuốn sách không chỉ là nguồn tri thức hữu ích, mà còn giúp mình tiết kiệm được một phần chi phí, giảm bớt lo lắng trong việc chuẩn bị cho hành trình học tập sắp tới”.

Giữa không gian trưng bày của câu lạc bộ, nhiều sinh viên dừng chân chọn cho mình những cuốn giáo trình, tài liệu cần thiết cho hành trình học tập sắp tới. (Ảnh: CLB Sách và Tuổi trẻ UED)

Từ một ý tưởng nhỏ, dự án “Giáo trình 0 đồng” đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần sẻ chia trong cộng đồng sinh viên trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng). Mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang theo tri thức, mà còn chứa đựng lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ UED.