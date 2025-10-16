Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ du học sinh Campuchia giỏi ba ngoại ngữ chọn học đại học ở Việt Nam

Thu Hà - Quỳnh Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lim Mey Mey (23 tuổi, người Campuchia) là một trong gần 100 sinh viên quốc tế nhập học tại trường ĐH Mở TP. HCM năm nay. Thành thạo ba ngoại ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung, cô gái trẻ gây ấn tượng bởi hành trình học tập bền bỉ và tình yêu đặc biệt dành cho tiếng Việt.

Ngày 14/10, Mey Mey hòa cùng hơn 5.700 tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2025–2026 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Cô “quẩy” hết mình trong không khí sôi động của hàng chục ca khúc tiếng Việt, như một sinh viên Việt thực thụ.

Chia sẻ về hành trình học tiếng Việt, Mey Mey cho biết, cô chỉ mất 9 tháng để có thể giao tiếp tự nhiên với người bản xứ. “Mình đặc biệt thích tiếng Việt vì ngôn ngữ này rất mềm mại, nhiều cảm xúc, lại có sự khác biệt thú vị giữa giọng Bắc và Nam”, Mey Mey nói.

Trước đó, cô đã học tiếng Trung từ năm 7 tuổi, hiện đạt HSK5 và đang học thêm phiên dịch đa ngữ giữa tiếng Trung, Khmer, Anh và Việt. Với tiếng Việt, khó nhất với cô là thanh điệu và chính tả, nhất là các cặp “hỏi – ngã” hay “g – d”, “i – y”. Tuy nhiên, việc giao tiếp hằng ngày và theo học ngành tiếng Việt giúp cô tiến bộ nhanh chóng.

“Mỗi ngôn ngữ đều có nét đẹp và thử thách riêng. Với mình, học ngôn ngữ là cách để hiểu sâu hơn văn hóa và con người của quốc gia đó”, cô nói thêm.

z7115542968068-a69ce393854ad9ee3b446696e9e160a1.jpg
Mey Mey (giữa) cùng các bạn tân sinh viên dự Lễ khai giảng.

Mey Mey đặt mục tiêu làm việc trong lĩnh vực phiên dịch, truyền thông và dẫn chương trình, nơi cô có thể vận dụng vốn ngoại ngữ phong phú để kết nối các nền văn hóa. “Mình đầu tư cho cả ngôn ngữ lẫn văn hóa. Đó cũng là lý do Mey chọn Việt Nam để học đại học”, cô chia sẻ.

Không chỉ có Mey Mey, năm nay, trường ĐH Mở TP. HCM còn đón gần 100 sinh viên quốc tế đến từ Myanmar, Philippines, Campuchia, Mexico, Mông Cổ, Lào, Trung Quốc và Fiji. Đây cũng là cơ hội cho những du học sinh tại Việt Nam như Mey Mey tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa các nước trên thế giới.

Thu Hà - Quỳnh Chi
#Du học sinh Campuchia #Học đại học Việt Nam #Tiếng Việt #Ngoại ngữ #Mey Mey #Trường ĐH Mở TP.HCM

