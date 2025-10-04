Hai nhà khoa học nữ tiêu biểu của ĐHQG TP. HCM được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025

SVO - Trong số cá nhân xuất sắc được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025, ĐHQG TP. HCM có 2 nhà khoa học tiêu biểu: TS Nguyễn Hồ Thùy Linh (trường ĐH Khoa học Sức khỏe) và PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa (trường ĐH Quốc tế) vừa được vinh danh.

TS Nguyễn Hồ Thùy Linh hiện là nghiên cứu viên Bộ môn Kiểm nghiệm dược, khoa Dược, trường ĐH Khoa học Sức khỏe. TS Nguyễn Hồ Thùy Linh là chủ nhiệm và thành viên chính của 20 đề tài nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng trong y sinh, dược học và phân tích môi trường, như hấp phụ khí nhà kính, xử lý kim loại nặng và phân hủy chất ô nhiễm. Ngoài ra, TS Thùy Linh đã công bố 65 bài báo khoa học quốc tế và là tác giả/đồng tác giả nhiều công trình được đánh giá cao.

TS Nguyễn Hồ Thùy Linh là gương mặt nổi bật, với nhiều thành tích nổi bật.

Trước đó, TS Nguyễn Hồ Thùy Linh từng được vinh danh với Giải thưởng Sáng tạo TP. HCM năm 2025, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023, Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”, cùng nhiều bằng khen, sáng kiến cấp Bộ.

PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa hiện là Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, trường ĐH Quốc tế. PGS. TS Hòa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Bà là Trưởng nhóm Nghiên cứu về nguồn nhân lực logistics Việt Nam, đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo Đề án “Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045” do Bộ Công Thương chủ trì.

PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa tại Lễ trao giải.

Hiện nay, PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA). Với những đóng góp nổi bật, PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ GD - ĐT, cùng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Liên đoàn Lao động TP. HCM và nhiều danh hiệu thi đua xuất sắc khác.