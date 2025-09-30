GenZ giữ hồn xưa hát bội qua phim ngắn

SVO - Phim ngắn 'Mão Bội' của đoàn phim Đại Đi Production do Lâm Nhi (sinh năm 2001) làm đạo diễn cho thấy nỗ lực của thế hệ GenZ trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Xuất phát từ tình yêu dành cho nghệ thuật dân tộc, đạo diễn trẻ Lâm Nhi chọn hát bội làm chủ đề chính cho Mão Bội'. “Khi làm phim về văn hóa, tôn chỉ của ê kíp là trước khi làm hay thì phải làm đúng. Những gì thuộc về bội phải được giữ nguyên vẹn và chính xác, từ trích đoạn diễn đến hình thức thể hiện”, đạo diễn Lâm Nhi cho biết.

Poster phim Mão Bội.

Mão Bội lấy bối cảnh vào những năm 1980, thời hoàng kim của hát bội. Mặc dù vậy, câu nói truyền miệng “Bội là bạc (bẽo)” luôn ám ảnh những người nghệ sĩ. Bộ phim khắc họa tâm lý một nghệ sĩ chứng kiến cái chết của cha trên sân khấu. Chiếc mão bội trong phim vừa là biểu tượng truyền đời, vừa gợi câu hỏi: “Nghệ thuật này có còn tiếp tục sống trong hôm nay?”.

Cảnh phim gây ấn tượng trong Mão Bội.

Để xây dựng được những chi tiết cho bộ phim, ngoài việc dành nhiều thời gian đọc sách, nghiên cứu, xem tư liệu phỏng vấn, đoàn phim đặc biệt nhận được sự cố vấn từ NSND Hữu Danh. Chính sự chỉ dẫn và kiểm chứng của ông đã giúp ê-kíp giữ được cái “hồn” của hát bội.

'Mão Bội' tái hiện không gian sống của người nghệ sĩ hát bội, với đạo cụ và quần áo được treo xung quanh.

Từng có thời vang bóng với nhiều đoàn diễn khắp miền Nam, nghệ thuật hát bội ngày nay phải đối mặt với thực trạng “trái ngang”. Sân khấu vắng khán giả, nghệ sĩ sau ánh đèn phải xoay sở mưu sinh bằng nhiều nghề. Lớp kế cận hầu như hiếm hoi, đào tạo mới hạn chế, khiến nghề đứng trước nguy cơ đứt gãy.

Trong một lần cùng NSND Hữu Danh trò chuyện, Nhi nghe một người dân bộc bạch: “Ông mở lớp đi, dạy cho đám trẻ biết hát bội là thế nào”. Câu nói ấy khiến cô tin rằng, con đường mình chọn là đúng. Từ suy nghĩ đó, Nhi mở một lớp dạy hát bội cơ bản, mời NSND Hữu Danh đứng lớp. Lớp học chỉ nhỏ, vài người tham gia, nhưng đủ để cho cô niềm tin và động lực bước tiếp.

Lâm Nhi (giữa) tại buổi trao giải. (Ảnh: NVCC)

Đoàn phim Đại Đi Production chụp cùng NSND Hữu Danh. (Ảnh: NVCC)

Đối với Lâm Nhi, nói về gìn giữ và bảo tồn, Nhi nhấn mạnh có hai điều phải giữ: Tinh thần và chuyên môn. Tinh thần là cảm xúc, tình cảm, bản sắc dân tộc cần được truyền qua nhiều thế hệ, bất chấp sự thay đổi của thời đại. Còn chuyên môn là những kỹ năng cụ thể: Nghệ sĩ lưu giữ lời ca tiếng hát, đạo diễn gìn giữ cách viết và dàn dựng tuồng bội, thợ may gìn giữ phục trang, mỗi người đóng góp phần việc riêng để bảo tồn trọn vẹn. Là đạo diễn, Nhi không thể biết hết mọi thứ, mà phải nhờ thầy cố vấn, cộng sự về hóa trang, phục trang, âm nhạc… rồi gom góp lại, kể bằng cách của mình, kế thừa và biến đổi để phù hợp với hiện tại.

Ngày 15/8 vừa qua, Mão Bội của Đại Đi Production đã xuất sắc giành ngôi vị Quán Quân tại Gala công chiếu Kính Vạn Hoa mùa 2 diễn ra tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành.