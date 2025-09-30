Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

GenZ giữ hồn xưa hát bội qua phim ngắn

Chung Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim ngắn 'Mão Bội' của đoàn phim Đại Đi Production do Lâm Nhi (sinh năm 2001) làm đạo diễn cho thấy nỗ lực của thế hệ GenZ trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Xuất phát từ tình yêu dành cho nghệ thuật dân tộc, đạo diễn trẻ Lâm Nhi chọn hát bội làm chủ đề chính cho Mão Bội'. “Khi làm phim về văn hóa, tôn chỉ của ê kíp là trước khi làm hay thì phải làm đúng. Những gì thuộc về bội phải được giữ nguyên vẹn và chính xác, từ trích đoạn diễn đến hình thức thể hiện”, đạo diễn Lâm Nhi cho biết.

z7062339039586-4ea48936778ab4c506dcd257eab5762a.jpg
Poster phim Mão Bội.

Mão Bội lấy bối cảnh vào những năm 1980, thời hoàng kim của hát bội. Mặc dù vậy, câu nói truyền miệng “Bội là bạc (bẽo)” luôn ám ảnh những người nghệ sĩ. Bộ phim khắc họa tâm lý một nghệ sĩ chứng kiến cái chết của cha trên sân khấu. Chiếc mão bội trong phim vừa là biểu tượng truyền đời, vừa gợi câu hỏi: “Nghệ thuật này có còn tiếp tục sống trong hôm nay?”.

z7062332282890-53050abfc01a9cd2d00d92f3e9274615.jpg
Cảnh phim gây ấn tượng trong Mão Bội.

Để xây dựng được những chi tiết cho bộ phim, ngoài việc dành nhiều thời gian đọc sách, nghiên cứu, xem tư liệu phỏng vấn, đoàn phim đặc biệt nhận được sự cố vấn từ NSND Hữu Danh. Chính sự chỉ dẫn và kiểm chứng của ông đã giúp ê-kíp giữ được cái “hồn” của hát bội.

z7062344658589-6ea60a711aeebf66dd0bb89e641eb240.jpg
'Mão Bội' tái hiện không gian sống của người nghệ sĩ hát bội, với đạo cụ và quần áo được treo xung quanh.

Từng có thời vang bóng với nhiều đoàn diễn khắp miền Nam, nghệ thuật hát bội ngày nay phải đối mặt với thực trạng “trái ngang”. Sân khấu vắng khán giả, nghệ sĩ sau ánh đèn phải xoay sở mưu sinh bằng nhiều nghề. Lớp kế cận hầu như hiếm hoi, đào tạo mới hạn chế, khiến nghề đứng trước nguy cơ đứt gãy.

Trong một lần cùng NSND Hữu Danh trò chuyện, Nhi nghe một người dân bộc bạch: “Ông mở lớp đi, dạy cho đám trẻ biết hát bội là thế nào”. Câu nói ấy khiến cô tin rằng, con đường mình chọn là đúng. Từ suy nghĩ đó, Nhi mở một lớp dạy hát bội cơ bản, mời NSND Hữu Danh đứng lớp. Lớp học chỉ nhỏ, vài người tham gia, nhưng đủ để cho cô niềm tin và động lực bước tiếp.

z7062332508596-8f1eb4cb0d24816b2355e70cbc9ef18f.jpg
Lâm Nhi (giữa) tại buổi trao giải. (Ảnh: NVCC)
z7062380031359-4bc4cfd97756f63a76ec91e3e5303ad3.jpg
Đoàn phim Đại Đi Production chụp cùng NSND Hữu Danh. (Ảnh: NVCC)

Đối với Lâm Nhi, nói về gìn giữ và bảo tồn, Nhi nhấn mạnh có hai điều phải giữ: Tinh thần và chuyên môn. Tinh thần là cảm xúc, tình cảm, bản sắc dân tộc cần được truyền qua nhiều thế hệ, bất chấp sự thay đổi của thời đại. Còn chuyên môn là những kỹ năng cụ thể: Nghệ sĩ lưu giữ lời ca tiếng hát, đạo diễn gìn giữ cách viết và dàn dựng tuồng bội, thợ may gìn giữ phục trang, mỗi người đóng góp phần việc riêng để bảo tồn trọn vẹn. Là đạo diễn, Nhi không thể biết hết mọi thứ, mà phải nhờ thầy cố vấn, cộng sự về hóa trang, phục trang, âm nhạc… rồi gom góp lại, kể bằng cách của mình, kế thừa và biến đổi để phù hợp với hiện tại.

Ngày 15/8 vừa qua, Mão Bội của Đại Đi Production đã xuất sắc giành ngôi vị Quán Quân tại Gala công chiếu Kính Vạn Hoa mùa 2 diễn ra tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Chung Quỳnh
#GenZ #hát bội #bảo tồn văn hóa #Lâm Nhi #phim ngắn #văn hóa Việt Nam #Mão Bội

Xem thêm

Cùng chuyên mục