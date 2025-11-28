Đại học RMIT thúc đẩy tính bền vững trong đời sống hằng ngày bằng hành động và đổi mới

SVO - RMIT Việt Nam tiếp tục tạo ra các kết quả bền vững có ý nghĩa thông qua nhiều chương trình lồng ghép các thực hành có trách nhiệm trong đời sống hằng ngày diễn ra ở khuôn viên trường, hoạt động dạy và học, tổ chức sự kiện và hợp tác liên ngành.

Dựa trên văn hóa 7R – RMIT và sáu hành động bền vững gồm Rethink (Thay đổi tư duy), Refuse (Từ chối), Reduce (Giảm bớt), Reuse (Tái sử dụng), Repair (Sửa chữa) và Recycle (Tái chế), các sáng kiến này hướng tới xây dựng một cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường và hành động vì thay đổi bền vững lâu dài.

Giáo sư Julia Gaimster, Cố vấn chiến lược cho Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh cam kết của nhà trường: “Tại RMIT, văn hóa 7R thể hiện cách chúng tôi cam kết, làm việc và sống như một trường đại học hướng đến phát triển bền vững. Kể từ khi đặt mục tiêu “Khuôn viên tuần hoàn” vào năm 2020, chúng tôi đã không ngừng tái định hình cách quản lý tài nguyên, chất thải và lượng carbon trong toàn bộ hoạt động vận hành của trường”.

“Tư duy này thấm sâu vào cách chúng tôi thiết kế, giảng dạy và kết nối với cộng đồng, từ việc tổ chức các sự kiện giáo dục có lượng phát thải carbon thấp, đến trao quyền để sinh viên và cán bộ giảng viên cùng thực hành bền vững trong cuộc sống hằng ngày”.

Trọng tâm của nỗ lực này là gian hàng Không rác thải – “Gom nhựa sạch tích Điểm xanh”. Sáng kiến đi vào hoạt động từ tháng 1/2024, tạo nền tảng thực tiễn cho sinh viên và cán bộ giảng viên đổi nhựa sạch đã phân loại lấy điểm xanh để nhận những món quà thân thiện với môi trường.

Gian hàng được tổ chức hằng tháng đem lại cho cộng đồng RMIT Việt Nam một cách thức đơn giản và thu hút để rèn luyện thói quen bền vững và hiểu rõ hơn giá trị của việc phân loại rác. Thông qua hợp tác với Plastic People, Công ty Môi trường xanh Việt Nam, Công ty Môi trường Á Châu và Veca, toàn bộ nhựa thu gom được làm sạch, xử lý và tái chế một cách có trách nhiệm.

Gian hàng Không rác thải, “Gom nhựa sạch tích Điểm xanh”, tạo nền tảng thực tiễn cho sinh viên và nhân viên đổi nhựa sạch đã phân loại lấy điểm xanh để nhận quà thân thiện với môi trường.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2025, gian hàng Không rác thải thu hút sự tham gia đông đảo với 507 người tham dự tại 21 sự kiện. Chương trình ghi nhận hơn 1.149 lượt ghé thăm, thu gom được 1.064kg rác thải nhựa, trong đó 762kg đến từ nhân viên và 302kg từ sinh viên, cho thấy cam kết chung trong giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại khuôn viên trường.

Bổ trợ cho hoạt động này là chương trình Điểm xanh, ra mắt vào tháng 4/2023 nhằm khuyến khích cộng đồng RMIT Việt Nam thực hành các thói quen thân thiện với môi trường. Người tham gia có thể tích Điểm xanh khi sử dụng bình nước tái sử dụng, tham gia gian hàng Không rác thải hoặc các sáng kiến bền vững khác.

Lượt quét QR khi sử dụng bình cá nhân đã tăng mạnh tại cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT.

Tính đến tháng 7/2025, chương trình đã ghi nhận 4.497 Điểm xanh trên tất cả hoạt động, với 1.160 người dùng đăng ký. Đáng chú ý, hành vi bền vững ngày càng tăng: lượt quét QR của sinh viên tăng từ 235 lên 535, nhân viên tăng từ 300 lên 486, giúp giảm 1.015 ly giấy nhờ sử dụng bình nước tái sử dụng.

Tính bền vững cũng trở thành nguyên tắc cốt lõi khi các phòng ban trong trường thiết kế và tổ chức sự kiện. Thông qua chương trình Đối tác sự kiện bền vững, ra mắt tháng 7/2023, trường hướng dẫn, tập huấn và hỗ trợ cách làm thực tiễn nhằm giúp ban tổ chức các sự kiện trong trường đưa yếu tố bền vững vào quá trình ra quyết định, từ lựa chọn vật liệu, dịch vụ ẩm thực đến quản lý rác thải và truyền thông.

Chương trình Đối tác sự kiện bền vững giúp các hoạt động trở nên “xanh” hơn.

Hệ thống phân loại rác năm ngăn, được triển khai từ tháng 9/2023 đang đóng vai trò quan trọng trong việc giảm rác thải chôn lấp và tăng tỷ lệ tái chế trên toàn trường. Với năm nhóm rác gồm giấy và bìa carton, nhựa sạch, chất thải hữu cơ, chai lọ và lon, cùng các loại rác khác, hệ thống giúp cộng đồng dễ dàng phân loại đúng rác ngay tại nguồn. Tính đến tháng 9/2025, hệ thống đã thu gom và chuyển đi tái chế 995kg chai lọ và lon, 18.720kg giấy và 2.798kg nhựa sạch, góp phần hiện thực hóa cam kết của RMIT trong việc chuẩn hóa thực hành và minh bạch trong quản lý tài nguyên và rác thải.

Năm 2025, RMIT Việt Nam tiếp tục mở rộng vai trò đầu tàu về thực hành bền vững ra khỏi khuôn viên trường với cuộc thi Tác động bền vững (Sustainability Impact Challenge – SIC), thử thách đổi mới liên trường nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức đa ngành, tư duy hệ thống và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết các vấn đề bền vững cấp thiết của đất nước.

Đại học RMIT đồng tổ chức chương trình với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Quốc tế (đều thuộc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và Trường Đại học Việt Đức, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp như Bosch Việt Nam, Panasonic Việt Nam, Rize và MOTUL. Cuộc thi thu hút sự chú ý trên toàn quốc với tổng số đăng ký của 442 sinh viên từ hơn 50 trường đại học, 142 sinh viên được chọn vào chương trình chính thức và 128 trong số đó hoàn thành khóa đào tạo 27 giờ về bền vững do chuyên gia năm trường đại học cùng phát triển.

Cuộc thi Tác động bền vững SIC 2025 trao quyền cho sinh viên giải quyết các thách thức bền vững thực tế của Việt Nam thông qua đổi mới và hành động.

Trong suốt sáu tháng diễn ra cuộc thi, sinh viên tập hợp thành 26 đội để phát triển giải pháp cho bốn thách thức đổi mới doanh nghiệp, trong đó có tám đội vào vòng chung kết. Người tham gia nhận được cố vấn có chủ đích, đào tạo kỹ năng mềm và hướng dẫn từ các lãnh đạo trong ngành. Bốn đội thắng cuộc còn nhận được cơ hội thực tập. Đánh giá sau chương trình cũng cho thấy sự thay đổi tích cực trong hành vi, với 60% sinh viên chia sẻ kiến thức bền vững trong mạng lưới của mình và một nửa áp dụng thói quen bền vững thường xuyên hơn.

Tháng 11 vừa qua, tuần lễ Phát triển bền vững 2025 của RMIT Việt Nam thu hút hơn 1.000 người tham dự, đem đến không khí sôi nổi của tinh thần đổi mới, hợp tác và hành động chung vì một tương lai bền vững. Sự kiện xoay quanh chủ đề “Bền vững trong hành động”, nhấn mạnh cách nhà trường đang biến tầm nhìn bền vững thành kết quả cụ thể.

Tổng thể các sáng kiến này thể hiện cam kết của RMIT Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bền vững thông qua giáo dục, đổi mới sáng tạo và hành động tập thể. Giáo sư Gaimster kết luận: “Chúng tôi đang xây dựng một cộng đồng đại học biến bền vững từ một khái niệm thành văn hóa sống và thúc đẩy chuyển đổi xanh từ nội tại nhà trường”.