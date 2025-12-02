Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Trên 85% sinh viên Swinburne Vietnam có việc làm ngay khi tốt nghiệp

P.V

Theo khảo sát mới nhất, hơn 85% sinh viên Swinburne Vietnam có việc làm ngay tại thời điểm tốt nghiệp, với khoảng 30% trong số đó hiện đang làm việc chính thức tại các công ty, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và toàn cầu như Samsung, E&Y, BCG, FPT, VTV... Song song đó, nhiều bạn sinh viên lựa chọn tiếp tục nghiên cứu và học cao học tại nước ngoài.

Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) hiện xếp hạng 294, thuộc Top 300 đại học hàng đầu thế giới (Bảng xếp hạng QS, 2026), đồng thời nằm trong Top 24 đại học trẻ toàn cầu (Bảng xếp hạng THE, 2024). Sinh viên học tại Swinburne Vietnam sẽ nhận được chất lượng đào tạo hoàn toàn tương đương với người học tại Úc, đồng thời nhận bằng Cử nhân cấp trực tiếp bởi Swinburne Australia.

Bằng cấp này được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận và có giá trị toàn cầu, qua đó mở ra cho các bạn sinh viên cơ hội nghề nghiệp trong nước cũng như các thị trường quốc tế, đồng thời tạo lợi thế đáng kể khi tiếp tục theo học ở các bậc đào tạo cao hơn.

76abef56-5a99-4539-930d-7e644c47a253.jpg
Sinh viên nhận bằng Cử nhân cấp bởi Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) - Thuộc Top 300 đại học hàng đầu.

Về những con số ấn tượng phản ánh chất lượng đầu ra của sinh viên, Tiến sĩ Hoàng Việt Hà – Giám đốc Swinburne Vietnam – chia sẻ rằng, tấm bằng quốc tế từ đại học Top 300 thế giới, cùng hành trang kiến thức, trải nghiệm thực tiễn và bản lĩnh được bồi đắp tại Swinburne Vietnam, chính là những yếu tố then chốt giúp sinh viên tự tin mở ra những cơ hội nghề nghiệp rộng mở sau khi tốt nghiệp.

Swinburne Vietnam hiện đào tạo 15 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực dẫn đầu xu hướng nghề nghiệp, gồm: Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện và Thiết kế. Trong bảng xếp hạng theo ngành học của Times Higher Education (THE) năm 2025, ngành Công nghệ thông tin của Swinburne nằm trong Top 175 và ngành Kinh doanh trong Top 200. Theo bảng xếp hạng QS 2025, ngành Thiết kế đứng ở vị trí Top 150 và ngành Truyền thông đa phương tiện thuộc Top 250.

Swinburne Vietnam tập trung đào tạo kiến thức thực tiễn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tiếp cận công nghệ mới, giúp sinh viên sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, chương trình Công dân Toàn cầu cung cấp năng lực tiếng Anh và các kỹ năng thiết yếu như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và làm việc nhóm, hỗ trợ sinh viên thích ứng hiệu quả trong môi trường hiện đại và đa văn hóa.

9b95370c-c9de-4749-a978-926619033560.jpg
Môi trường quốc tế đào tạo kiến thức và kỹ năng công dân toàn cầu.

Nguyễn Đức Nhân (cựu sinh viên khóa 4, hiện đang làm việc tại NAB Innovation Centre Vietnam) chia sẻ, Swinburne Vietnam mang đến cho sinh viên môi trường học tập quốc tế năng động, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho con đường sự nghiệp tương lai: “Tại đây, mình vừa học kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng mềm, với sự đồng hành của thầy cô và bạn bè. Những dự án thực tế giúp mình tự tin khi bước vào môi trường chuyên nghiệp và có cái nhìn rõ nét hơn về hành trình sự nghiệp sắp tới”.

Được biết, trường hiện có quan hệ hợp tác chặt chẽ với hơn 100 doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài nước như IBM, FPT, Nielsen, PwC, T&A Ogilvy, Viettel, Toyota… tạo điều kiện để sinh viên sớm tiếp cận kiến thức thực tiễn và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

d7a304f0-ee3c-4052-b343-d8d2ca33eea4.jpg
Chương trình đào tạo gắn liền với thực tế, cho phép sinh viên tham gia trực tiếp các dự án thực tế ngay trong quá trình học.

Trong chương trình học, các môn chuyên ngành đều gắn với dự án thực tế cùng sự cố vấn của lãnh đạo doanh nghiệp. Ở học kỳ cuối, sinh viên được tham gia kỳ thực tập tại doanh nghiệp để vận dụng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và làm quen với các yêu cầu thực tế của ngành.

Lê Uyển Nhi (cựu sinh viên khóa 3, hiện đảm nhận vị trí Trợ lý vận hành tại Ernst & Young Vietnam) chia sẻ: “Những trải nghiệm thực tế tại Swinburne không chỉ giúp mình củng cố kiến thức, mà còn tạo điều kiện áp dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, xây dựng nền tảng vững chắc cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm, giúp mình tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc thực tế”.

Đến nay, Swinburne Vietnam đã có bốn khóa sinh viên tốt nghiệp tại các cơ sở trên toàn quốc, với hơn 700 cử nhân. Những số liệu ấn tượng về kết quả sau tốt nghiệp tiếp tục là minh chứng thuyết phục cho chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình giáo dục gắn với thực tiễn và sứ mệnh đồng hành cùng thành công của người học.

P.V
