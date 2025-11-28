Tỷ lệ hài lòng trên 96% - Con số 'biết nói' về chất lượng đào tạo IELTS tại LangGo

SVO - Giữa hàng trăm trung tâm luyện thi IELTS với những lời "cam kết đầu ra" hấp dẫn, IELTS LangGo lại chọn cách để con số thực tế lên tiếng: tỷ lệ đạt mục tiêu top đầu Việt Nam, 96% học viên hài lòng và quy trình tuyển giảng viên khắt khe với chỉ 34,6% ứng viên đậu. Bí quyết nào đã giúp LangGo tạo nên sự khác biệt trong ngành đào tạo IELTS đầy cạnh tranh?

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức đang thu hút hàng chục nghìn học sinh THPT từ các trường top đầu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Sân chơi học thuật bổ ích này không chỉ là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng hùng biện, tư duy phản xạ mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi với bạn bè cùng đam mê tiếng Anh.

Đại diện BTC - Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh cùng cô Nguyễn Diệu Hoa (thứ 2 từ bên trái) và Ban giám khảo cuộc thi Unlock The IELTS 2025.

Không chỉ tham gia Unlock The IELTS 2025 trong vai trò đồng tổ chức, IELTS LangGo là phụ trách tư vấn chuyên môn cho cuộc thi và cô Nguyễn Diệu Hoa - Giám đốc sản phẩm tại IELTS LangGo là 1 trong các giám khảo tại vòng Chung kết cuộc thi. Việc tham gia với các vai trò này không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn khẳng định cam kết của LangGo trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục tiếng Anh.

Vậy điều gì đã giúp IELTS LangGo được tin tưởng để trao nhiệm vụ quan trọng đến vậy? Câu trả lời nằm ở những con số thực tế và chất lượng đào tạo được kiểm chứng qua từng khóa học, từng học viên.

Người thật việc thật tại IELTS LangGo

Hệ thống luyện thi IELTS LangGo tự hào khi đang thuộc top đầu về tỷ lệ học viên đạt và vượt band điểm mục tiêu, một thành tích không phải dễ dàng đạt được trong ngành đào tạo IELTS đầy cạnh tranh hiện nay.

Điều đặc biệt, tỷ lệ này không chỉ là những con số được "tô hồng" mà là thực tế đang diễn ra tại IELTS LangGo với liên tiếp học viên chia sẻ. Nhiều học viên từng trải qua thất bại tại các trung tâm khác, thậm chí đã thi IELTS 2-3 lần không đạt, đã tìm thấy sự thay đổi đột phá khi đến với IELTS LangGo.

Hành trình thật - Thành công thật tại IELTS LangGo.

Sự hài lòng trên 96%: Khi chất lượng được đo bằng trải nghiệm

Con số 96% học viên hài lòng đến từ hệ thống khảo sát độc lập, thường xuyên được thực hiện trong mỗi khóa học. IELTS LangGo không ngại đối mặt với những phản hồi thẳng thắn từ học viên, bởi đó chính là động lực và cơ sở để hệ thống không ngừng hoàn thiện.

Sự hài lòng của học viên không chỉ đến từ kết quả thi mà còn từ trải nghiệm học tập toàn diện. Từ chất lượng giảng dạy, tài liệu học tập được biên soạn dựa trên ngân hàng đề thi thực tế của Cambridge, môi trường lớp học mô phỏng phòng thi IELTS chuẩn quốc tế, đến sự hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ tư vấn và chăm sóc học viên, mọi khâu đều được chăm chút kỹ lưỡng.

"Trước khi đến với giáo dục, tôi cũng đã từng là một người rất tự ti và ngại mỗi khi phải nói tiếng Anh. Chính từ những trải nghiệm như vậy, tôi rất thấu hiểu cảm giác của các bạn học sinh sinh viên - những người vẫn đang nỗ lực hàng ngày nhưng loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu", cô Nguyễn Diệu Hoa - Co-founder đồng thời là Giám đốc sản phẩm tại IELTS LangGo chia sẻ.

Cô Nguyễn Diệu Hoa - Giám đốc sản phẩm của IELTS LangGo thấu hiểu các khó khăn khi học tiếng Anh.

Nhiều học viên chia sẻ rằng họ không chỉ học được kiến thức IELTS mà còn tìm thấy niềm đam mê với tiếng Anh, tự tin hơn trong giao tiếp và có được những kỹ năng học tập bền vững - những điều vô cùng quan trọng khi các em tiếp tục hành trình du học hoặc làm việc trong môi trường quốc tế.

Đội ngũ giảng viên: Điểm khác biệt cốt lõi

Nếu phải chọn một yếu tố quyết định sự thành công của IELTS LangGo, đó chính là đội ngũ giảng viên. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều học viên gọi các thầy cô tại đây là "những người truyền lửa" thay vì đơn thuần là giảng viên.

Đội ngũ giảng viên tại LangGo đều sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 trở lên và có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến với bài thi và luyện thi IELTS. Đội ngũ giảng viên không chỉ có chuyên môn vững vàng và được đào tạo bài bản về các kỹ năng sư phạm, mà còn là những người đã trực tiếp trải qua quá trình ôn luyện và chinh phục kỳ thi IELTS. Chính vì vậy, các thầy cô thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, thách thức cũng như tâm tư, trăn trở của học viên trong hành trình học tập.

Đặc biệt, vai trò của giảng viên tại IELTS LangGo không dừng lại ở giờ lên lớp. Các thầy cô luôn đồng hành cùng học viên xuyên suốt quá trình học tập thông qua việc chấm chữa bài Daily Challenge, đặc biệt là 2 kỹ năng khó là Writing và Speaking chi tiết theo đúng tiêu chí chấm điểm IELTS chính thức.

Không chỉ vậy, trong quá trình học, học viên sẽ có các buổi phụ đạo 1:1 để giải quyết những khó khăn riêng của từng em, và hỗ trợ chuyên sâu cho các kỹ năng yếu. Hàng tuần, IELTS LangGo sẽ tổ chức các lớp Speaking chuyên sâu, tập trung vào việc cải thiện kỹ năng nói thông qua việc luyện tập thực tế và nhận phản hồi trực tiếp.

Giảng viên tại IELTS LangGo đồng hành, chấm chữa chi tiết cho học viên.

Mỗi bài Writing và Speaking của học viên sẽ được chấm điểm và kèm nhận xét cụ thể về Task Achievement, Coherence & Cohesion, Lexical Resource và Grammatical Range & Accuracy. Đặc biệt khi chấm chữa Speaking, giảng viên sẵn sàng ghi âm, phân tích và đưa ra lời khuyên cải thiện phát âm, ngữ điệu cũng như cách diễn đạt ý tưởng.

Không chỉ là những người giỏi tiếng Anh mà còn là những nhà sư phạm tài ba, mỗi giảng viên tại IELTS LangGo phải biết cách truyền tải kiến thức dễ hiểu, sinh động và truyền cảm hứng. Trong giờ học, không có sự khô khan hay áp lực, thay vào đó là những buổi học tràn đầy năng lượng, nơi học viên được khuyến khích tư duy phản biện, thực hành Speaking tích cực và không ngại mắc lỗi - yếu tố then chốt để tiến bộ nhanh chóng.

Quy trình tuyển dụng tinh chọn: Chỉ 34,6% ứng viên có 8.0 IELTS (S từ 7.0+) vượt qua vòng tuyển dụng

Yêu cầu đầu vào đối với ứng viên cho vị trí giảng viên là IELTS 8.0 Overall và Speaking tối thiểu 7.0. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt chuẩn này, chỉ có 34,6% vượt qua được quy trình tuyển dụng với nhiều vòng đánh giá kỹ lưỡng, đã cho thấy chứng chỉ IELTS 8.0 chỉ là điều kiện tiên quyết, chứ chưa phải yếu tố quyết định.

Trong khi nhiều trung tâm mở rộng quy mô bằng cách tuyển hàng loạt giảng viên, LangGo chỉ chọn những người thực sự xuất sắc qua quy trình đánh giá kỹ lưỡng với nhiều vòng khắt khe.

Đội ngũ Giảng viên tinh tuyển của IELTS LangGo tận tâm với công việc.

Các ứng viên sẽ đánh giá chi tiết từng âm tiết, ngữ điệu, trọng âm và độ tự nhiên. Phát âm không chuẩn, không tự nhiên là 1 lý do khiến ứng viên bị loại, vì giảng viên phát âm không chuẩn sẽ truyền lỗi cho hàng trăm học viên - điều đặc biệt quan trọng khi phát âm chiếm 25% điểm Speaking IELTS.

Đội ngũ chuyên môn của IELTS LangGo sẽ đánh giá khả năng tạo không khí lớp học, khơi gợi hứng thú và truyền cảm hứng của ứng viên thông qua buổi giảng dạy thử trước hội đồng chuyên môn và nhóm học viên thật - những yếu tố giúp học viên vượt qua rào cản tâm lý. Bên cạnh đó, ứng viên cần chứng minh kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực tế như làm việc quốc tế, du học hay giao tiếp với người bản ngữ, bởi chỉ khi từng "sống" với ngôn ngữ, giảng viên mới truyền tải được sắc thái và tư duy thực tế cho học viên.

Đôi khi bằng cấp là chưa đủ, ứng viên thiếu các yếu tố quan trọng sẽ không thể vượt qua quy trình tuyển dụng khắt khe, cho thấy để trở thành giảng viên LangGo cần nhiều hơn một tờ chứng chỉ - cần cả tâm huyết, năng lực sư phạm và sự thấu hiểu sâu sắc về học viên.

Phương pháp giảng dạy hiện đại: Học sâu nhớ lâu với NLP và ELC

Điều khiến IELTS LangGo khác biệt không chỉ là đội ngũ giảng viên hay cơ sở vật chất, mà là phương pháp giảng dạy được thiết kế riêng cho từng học viên dựa trên hai phương pháp tiên tiến: NLP (Neuro-Linguistic Programming - Lập trình ngôn ngữ tư duy) và ELC (Experiential Learning Cycle - Chu trình học tập trải nghiệm).

Phương pháp NLP giúp học viên không chỉ học ngôn ngữ mà còn tái cấu trúc cách tư duy về tiếng Anh. Thay vì chỉ học thuộc lòng từ vựng và ngữ pháp, học viên được hướng dẫn cách kết nối kiến thức mới với kinh nghiệm cá nhân, tạo ra những "neo" ghi nhớ mạnh mẽ và lâu dài. Điều này đặc biệt hiệu quả với kỹ năng Speaking và Writing IELTS, nơi học viên cần thể hiện ý tưởng một cách tự nhiên và mạch lạc.

Đột nhập lớp học IELTS tại LangGo.

Phương pháp ELC tập trung vào việc học thông qua trải nghiệm thực tế. Thay vì lớp học truyền thống một chiều, học viên tại LangGo được tham gia vào các hoạt động tương tác, thảo luận nhóm, mô phỏng tình huống thi thật và nhận phản hồi ngay lập tức. Chu trình này bao gồm: trải nghiệm cụ thể → quan sát và phản ánh → hình thành khái niệm → thực hành áp dụng, giúp kiến thức được tiếp thu sâu sắc và ứng dụng hiệu quả.

Hệ thống không đào tạo học viên để trở thành "cỗ máy làm bài thi", mà giúp họ xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc và tư duy học tập độc lập. Mỗi khóa học tại LangGo được thiết kế theo lộ trình cá nhân hóa, dựa trên đánh giá đầu vào chi tiết về trình độ hiện tại, mục tiêu band điểm và thời gian của từng học viên.

Sự tận tâm này đã tạo nên một cộng đồng học viên gắn bó, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau vượt qua khó khăn và cùng tiến bộ. Nhiều học viên sau khi đạt mục tiêu vẫn quay lại LangGo để chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các bạn đang trên hành trình chinh phục IELTS.

Hệ thống luyện thi IELTS top đầu về tỷ lệ đạt cam kết.

IELTS LangGo đã chứng minh rằng chất lượng giảng viên chính là nền tảng để tạo nên kết quả học tập vượt trội. Với quy trình tuyển dụng khắt khe, đội ngũ giảng viên tận tâm, phương pháp cá nhân hóa kết hợp NLP và ELC, cùng sự hỗ trợ toàn diện, Hệ thống luyện thi IELTS LangGo đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa chỉ đào tạo IELTS uy tín tại Việt Nam.

Thành công thực sự không đến từ những lời quảng cáo hào nhoáng, mà từ sự tận tâm, chuyên nghiệp và không ngừng nỗ lực mang lại giá trị thực cho từng học viên - giúp các bạn không chỉ đạt band điểm mục tiêu mà còn tự tin hơn trong hành trình chinh phục ước mơ du học và phát triển sự nghiệp quốc tế.

Nếu bạn đang cần hỗ trợ về học tiếng Anh và luyện thi IELTS, IELTS LangGo sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục mục tiêu. Với đội ngũ giảng viên 8.0+ được tuyển chọn khắt khe, phương pháp giảng dạy cá nhân hóa và cam kết hỗ trợ tận tâm, LangGo tự tin mang đến cho bạn không chỉ kết quả thi đạt yêu cầu mà còn nền tảng tiếng Anh vững chắc cho tương lai.

