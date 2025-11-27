Unlock The IELTS 2025 - Sân chơi học thuật uy tín, bước đệm cho học sinh Việt Nam trở thành công dân toàn cầu

SVO - Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh Liên trường "Unlock The IELTS 2025" do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về một thế hệ học sinh THPT tự tin, năng động và giỏi tiếng Anh. Không chỉ là sân chơi học thuật bổ ích, cuộc thi còn khẳng định tầm nhìn chiến lược về việc trang bị hành trang tiếng Anh cho thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình hội nhập toàn cầu.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với làn sóng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, việc trang bị năng lực tiếng Anh cho thế hệ trẻ không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng phong trào học tiếng Anh, Báo Tiền Phong và IELTS LangGo đã phối hợp tổ chức cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh Liên trường "Unlock The IELTS 2025" - một sân chơi học thuật uy tín dành riêng cho học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Unlock The IELTS 2025 là 1 sân chơi học thuật uy tín trên quy mô lớn với sự tham gia của 12 trường THPT ở Hà Nội và Hải Phòng

Quy mô ấn tượng với ba vòng thi chuyên nghiệp

Unlock The IELTS 2025 được thiết kế với cấu trúc ba vòng thi bài bản, tạo cơ hội cho các em học sinh thể hiện toàn diện năng lực tiếng Anh cũng như các kỹ năng mềm quan trọng.

Vòng sơ loại diễn ra tại chính các trường THPT vào tháng 9/2025, giúp học sinh làm quen với không khí thi đấu và tạo sự lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong từng trường. Mỗi trường cử một đội thi gồm tối đa 5 thành viên (bao gồm chính thức và dự bị), qua đó chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất để tiến vào vòng tiếp theo.

Unlock The IELTS 2025 quy tụ 12 trường THPT tại Hà Nội và Hải Phòng

Điểm đặc biệt của cuộc thi chính là Vòng Tài năng diễn ra vào tháng 10/2025 - nơi các đội thi không chỉ thể hiện khả năng ngôn ngữ mà còn phát huy tính sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm qua những tiết mục nghệ thuật bằng tiếng Anh đa dạng

Vòng chung kết diễn ra tháng 11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) chính là đỉnh cao của hành trình tranh tài. Các thí sinh phải vượt qua hai phần thi quan trọng: Kiến thức chung và Hùng biện tiếng Anh, được đánh giá bởi Ban giám khảo chuyên nghiệp theo năm tiêu chí nghiêm ngặt về nội dung lập luận, kỹ năng ngôn ngữ, phong thái trình bày, khả năng phản biện và quản lý thời gian.

Tiếng Anh - Hành trang cần thiết cho công dân toàn cầu

Phát biểu tại Vòng chung kết cuộc thi, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT HBR Holdings - đại diện IELTS LangGo (đơn vị đồng tổ chức cuộc thi), đã nhấn mạnh vai trò của tiếng Anh trong việc trở thành công dân toàn cầu. Ông Dũng chia sẻ: "Tôi có cơ hội được học tập tại Harvard và MIT. Khi ở những môi trường này, ta mới hiểu được giá trị của tiếng Anh quan trọng như thế nào."

"Mỗi lần có những cơ hội học tập như vậy, tôi được tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo của những tập đoàn lớn nhất toàn cầu, tôi lại càng thấy được tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh. Đặc biệt bây giờ trong bối cảnh của big data và AI, mỗi một công dân Việt Nam lại có tầm nhìn để trở thành công dân toàn cầu. Và chúng ta cần phải trang bị cho mình nhiều hành trang cần thiết, nhưng cốt nhất phải lấy tiếng Anh làm gốc trong tương lai vì tiếng Anh là phương tiện giao tiếp và học tập chính" - ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ về tầm quan trọng của tiếng Anh trong việc trở thành 1 công dân toàn cầu tại vòng chung kết Unlock The IELTS 2025

Ông Dũng cũng bày tỏ kỳ vọng: "Trong 10-20 năm tới, chắc chắn tiếng Anh phải trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam và chúng ta có thể khẳng định được thương hiệu, vị thế của con người Việt Nam trên bản đồ thế giới".

Đồng tình với quan điểm này, GS.TS Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ: "Các em học sinh hãy biến tiếng Anh thành năng lực của mình để hội nhập. Khi có tiếng Anh, các em có thể bước được môi trường đào tạo quốc tế, làm việc ở các tập đoàn quốc tế".

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đại diện Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi được kỳ vọng trở thành hoạt động định kỳ dành cho học sinh THPT yêu thích tiếng Anh. Theo ông, làm chủ ngoại ngữ là chìa khóa mở ra kho tàng tri thức và cơ hội hội nhập toàn cầu cho người trẻ.

Nhà trường, thầy cô luôn đồng hành cùng học sinh chinh phục tiếng Anh

Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang - người đồng hành cùng đội thi của trường xuyên suốt Unlock The IELTS 2025, cho biết: "Trong bối cảnh hiện nay, việc học tiếng Anh đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt với thế hệ học sinh đang chuẩn bị lập thân, lập nghiệp. Nhà trường đã luôn tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, môi trường học tập và bố trí giáo viên tiếng Anh hướng dẫn các em tham gia các sân chơi học thuật".

Trường THPT Hồng Quang xuất sắc giành giải Nhất trong cuộc thi

Sự quan tâm và đầu tư của các trường THPT cho thấy Unlock The IELTS 2025 không chỉ là cuộc thi đơn thuần mà đã trở thành một phong trào học tiếng Anh tích cực, lan tỏa tinh thần "Speak with confidence - Shine with pride" (Tự tin nói - Tỏa sáng cùng niềm tự hào) đến hàng nghìn học sinh trên khắp miền Bắc.

IELTS LangGo - Đào tạo năng lực thực sự, không đơn thuần đào tạo nhằm lấy chứng chỉ

Với vai trò đồng tổ chức cuộc thi cùng Báo Tiền Phong, IELTS LangGo đã thể hiện rõ định hướng chiến lược về giáo dục tiếng Anh: không chỉ tập trung luyện thi IELTS để lấy chứng chỉ, mà hướng tới việc đào tạo năng lực tiếng Anh thực sự cho học viên.

Triết lý "học IELTS để có năng lực thực sự, không chỉ để lấy chứng chỉ" được IELTS LangGo xuyên suốt thực hiện qua hệ thống 6 cơ sở đào tạo trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Với đội ngũ giảng viên có trình độ IELTS 8.0+ overall và và tỷ lệ chỉ 34,6% ứng viên vượt qua được vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, IELTS LangGo đảm bảo chất lượng giảng dạy không chỉ dựa trên bằng cấp mà còn khả năng truyền đạt và tạo cảm hứng cho học viên.

Cô Nguyễn Diệu Hoa - Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc sản phẩm IELTS LangGo đồng

hành cùng Unlock The IELTS 2025, truyền cảm hứng học tiếng Anh

Bên cạnh phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) và ELC (Học qua trải nghiệm), IELTS LangGo còn ứng dụng công nghệ AI vào quá trình học tập thông qua cổng học viên trực tuyến và Học cùng AI với Writing Xpert, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng một cách hiệu quả và cá nhân hóa.

Với hơn 15.000 học viên đã đào tạo và tỷ lệ hài lòng trên 96%, IELTS LangGo đã khẳng định được uy tín và chất lượng trong lĩnh vực đào tạo IELTS. Việc đồng hành cùng Unlock The IELTS 2025 là minh chứng cho sứ mệnh của IELTS LangGo trong việc mang đến những cơ hội thực tiễn để thế hệ trẻ Việt Nam rèn luyện, mài dũa khả năng tiếng Anh, từ đó tự tin hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế.

Thành công của Unlock The IELTS 2025 không chỉ đến từ sự đầu tư bài bản của Ban Tổ chức mà còn từ tinh thần nhiệt huyết, khát khao chinh phục tiếng Anh của hàng nghìn học sinh THPT đã tham gia. Những kỹ năng hùng biện, tư duy phản biện và khả năng giao tiếp tiếng Anh mà các em rèn luyện được qua cuộc thi chắc chắn sẽ là hành trang quý giá cho hành trình tương lai.

Cuộc thi cũng là minh chứng cho một thực tế đáng mừng: thế hệ học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin, năng động và giỏi tiếng Anh khi được tạo cơ hội, môi trường và định hướng đúng đắn. Unlock The IELTS 2025 không chỉ "mở khóa" kiến thức IELTS mà còn mở ra niềm tin về một thế hệ công dân toàn cầu - những người Việt Nam tự hào, có bản lĩnh và sẵn sàng tỏa sáng trên bất kỳ sân chơi quốc tế.