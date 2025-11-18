Học sinh THPT Nhân Chính tự hào lan tỏa tinh thần mái trường qua cuộc thi hùng biện tiếng Anh Unlock The IELTS 2025

SVO - Đội thi THPT Nhân Chính mang đến tiết mục đầy cảm xúc với chủ đề "Tự hào mái trường THPT Nhân Chính" tại vòng Tài năng cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường "Unlock The IELTS 2025" do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức. Với 5 thành viên tràn đầy nhiệt huyết, các bạn học sinh đã khéo léo kết hợp giữa thể hiện năng lực tiếng Anh và lan tỏa niềm tự hào về ngôi trường đã đồng hành cùng tuổi trẻ của mình.

Đối với học sinh THPT, việc sử dụng thành thạo tiếng Anh không chỉ mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu mà còn giúp các em tự tin trình bày quan điểm, thể hiện cá tính và kết nối với cộng đồng rộng lớn hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng này, cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường "Unlock The IELTS 2025" được tổ chức bởi Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo đã tạo nên một sân chơi học thuật bổ ích, nơi học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận có cơ hội rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời thể hiện những câu chuyện, những giá trị mà các em trân trọng.

THPT Nhân Chính là 1 ứng cử viên sáng giá cho giải Nhất cuộc thi Unlock The IELTS 2025.

Vòng Tài năng, diễn ra vào tháng 11/2025, là một phần đặc biệt trong chuỗi các hoạt động của cuộc thi "Unlock The IELTS 2025". Khác với những vòng thi thông thường tập trung vào kiến thức và kỹ năng tranh luận, vòng Tài năng mở ra không gian sáng tạo tự do, nơi các đội thi được khuyến khích thể hiện tài năng của mình thông qua những tiết mục nghệ thuật bằng tiếng Anh đa dạng như hát, diễn kịch, hùng biện hay những hình thức biểu diễn độc đáo khác.

"Tự hào mái trường" - Tiếng nói từ thế hệ trẻ THPT Nhân Chính

Trong số các đội thi tham gia vòng Tài năng, tiết mục của đội thi số 5 đến từ THPT Nhân Chính đã để lại ấn tượng đặc biệt với chủ đề "Tự hào mái trường THPT Nhân Chính". Đội thi gồm 5 thành viên: Nguyễn Hữu Trí, Thiều Mai Anh, Hồ Đỗ Gia Khánh, Nguyễn Ngọc Lam Giang và Ngô Vũ Phương Dung - tất cả đều là những học sinh tràn đầy nhiệt huyết, yêu thích tiếng Anh và gắn bó sâu sắc với ngôi trường đã nuôi dưỡng tuổi trẻ của mình.

Tiết mục dự thi Vòng Tài Năng của trường THPT Nhân Chính.

THPT Nhân Chính, tọa lạc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, là một ngôi trường còn khá trẻ về tuổi đời - mới bước sang năm thứ 24 kể từ ngày thành lập. Tuy nhiên, tuổi trẻ không hề là rào cản mà lại chính là động lực để nhà trường không ngừng phấn đấu, đổi mới và vươn lên. Trong suốt những năm qua, THPT Nhân Chính đã nhiều lần liên tiếp giữ vững vị thế trong Top 10 các trường THPT hàng đầu tại Hà Nội, một thành tích đáng tự hào và khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Chính niềm tự hào về những thành tích ấy, về đội ngũ thầy cô tận tâm, về môi trường học tập năng động và về truyền thống vẻ vang của nhà trường đã trở thành nguồn cảm hứng chính cho tiết mục của đội thi THPT Nhân Chính. Qua tiết mục, các bạn học sinh không chỉ muốn thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh một cách trôi chảy và tự tin, mà còn mong muốn lan tỏa niềm tự hào đó đến với cộng đồng, đặc biệt là đến các bạn trẻ đang nuôi ước mơ phấn đấu vào ngôi trường danh tiếng này.

"Chúng em muốn dùng tiếng Anh để kể về những điều tuyệt vời mà mái trường THPT Nhân Chính mang lại. Đó không chỉ là kiến thức, mà còn là tình yêu thương, sự đồng hành và niềm tin để chúng em tự tin bước tiếp trên con đường phía trước," một thành viên trong đội chia sẻ.

Sự kết hợp hài hòa giữa nội dung và hình thức

Tiết mục của đội thi THPT Nhân Chính được xây dựng công phu từ nội dung đến hình thức. Các bạn đã khéo léo lồng ghép những thông điệp về niềm tự hào, về truyền thống và về khát vọng vươn xa vào trong từng câu từ, từng giai điệu, tạo nên một tổng thể nghệ thuật đầy cảm xúc. Tiết mục không chỉ đơn thuần là những câu chuyện kể, mà còn là sự thể hiện trọn vẹn tinh thần trẻ trung, năng động và đầy tự hào của thế hệ học sinh THPT Nhân Chính.

Học sinh trường THPT Nhân Chính nghiêm túc, nhiệt tình tham dự Unlock The IELTS

Đặc biệt, việc sử dụng tiếng Anh xuyên suốt tiết mục không chỉ giúp các bạn thể hiện năng lực ngôn ngữ mà còn cho thấy sự tự tin và khả năng ứng dụng thực tế những gì đã học. Đây chính là điều mà cuộc thi "Unlock The IELTS 2025" hướng đến - tạo ra một môi trường để học sinh không chỉ học tiếng Anh mà còn sống với tiếng Anh, sử dụng ngôn ngữ này như một công cụ để thể hiện bản thân và kết nối với thế giới.

Cơ hội và giá trị từ cuộc thi

Vòng Tài năng không chỉ đơn thuần là một cuộc thi mà còn là cơ hội để các đội thi được trải nghiệm quy trình làm việc chuyên nghiệp, từ khâu lên ý tưởng, phân công nhiệm vụ, tập luyện cho đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Quá trình này giúp các em rèn luyện nhiều kỹ năng mềm quan trọng như làm việc nhóm, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.

Bên cạnh đó, các tiết mục tham gia vòng Tài năng sẽ được đăng tải trên fanpage chính thức của Ban Tổ chức và chấm điểm dựa trên lượt tương tác hợp lệ từ cộng đồng. Đội có tiết mục nhận được nhiều tương tác nhất sẽ được trao "Giải Đội thi được yêu thích nhất".

Giải thưởng hấp dẫn của Vòng Tài Năng.

Hơn thế nữa, các đội đoạt giải trong vòng Tài năng còn nhận được học bổng IELTS từ LangGo với các mức giá trị hấp dẫn: Giải Nhất Viral nhận 3 suất học bổng 100%, Giải Nhì Viral nhận 3 suất học bổng 70%, và Giải Ba Viral nhận 3 suất học bổng 50%. Đây là phần thưởng vô cùng ý nghĩa, giúp các em tiếp tục hành trình chinh phục tiếng Anh một cách bài bản và hiệu quả.



