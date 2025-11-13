THPT Cầu Giấy 'thắp sáng' thông điệp môi trường tại vòng Tài năng Unlock The IELTS 2025

SVO - Với tiết mục sáng tạo mang thông điệp bảo vệ môi trường, đội tuyển THPT Cầu Giấy đã ghi dấu ấn đặc biệt trong vòng Tài năng cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025. Qua tiết mục dự thi của mình, 5 học sinh khối 11 không chỉ thể hiện khả năng ngôn ngữ mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người với hành tinh xanh – Trái Đất.

Trường THPT Cầu Giấy là một trong những cơ sở giáo dục uy tín tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với truyền thống giáo dục lâu đời và đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhà trường luôn chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại ngữ và các kỹ năng mềm.

Việc tham gia cuộc thi Unlock The IELTS 2025 không chỉ thể hiện sự quan tâm của nhà trường đến việc tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, mà còn khẳng định định hướng giáo dục tiến bộ, khuyến khích học sinh dám nghĩ, dám làm và tự tin thể hiện bản thân trên các sân chơi trí tuệ.

Các em học sinh THPT Cầu Giấy nỗ lực hết mình tại vòng Sơ Loại Unlock The IELTS 2025

Khi tiếng Anh trở thành 'lời kêu gọi' bảo vệ môi trường

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức toàn cầu, việc nâng cao nhận thức về môi trường trong thế hệ trẻ không bao giờ là dư thừa. Đội tuyển THPT Cầu Giấy đã chọn cách tiếp cận đầy sáng tạo: kết hợp kỹ năng tiếng Anh với thông điệp môi trường, tạo nên một tiết mục vừa mang tính giáo dục, vừa đầy cảm hứng.

Tiết mục của THPT Cầu Giấy tham gia vòng Tài năng Unlock The IELTS 2025 quy tụ 5 gương mặt tài năng: Đào Thu Thủy (11A3), Triệu Lê Triều Nam (11A3), Nguyễn Minh Ngọc (11A4), Đinh Hà Phương (11A1) và Nguyễn Hoàng Anh (11AI). Dù đến từ các lớp khác nhau, nhóm đã thể hiện sự đồng điệu tuyệt vời trong quá trình chuẩn bị và thực hiện tiết mục.

Tiết mục dự thi Vòng Tài Năng của trường THPT Cầu Giấy

Điểm đặc biệt của tiết mục nằm ở việc các em đã chọn một chủ đề không chỉ gần gũi với đời sống hàng ngày mà còn mang tính thời sự cao. "Hiện tại vấn đề môi trường là một vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm đến", đại diện đội tuyển THPT Cầu Giấy chia sẻ. "Chúng em mong muốn qua video ngắn này, mọi người có thể nâng cao nhận thức của bản thân về môi trường và sẽ hành động tích cực hơn mỗi ngày để giúp cho môi trường cũng như cuộc sống của chúng ta luôn sạch đẹp".

Việc lựa chọn chủ đề môi trường không phải ngẫu nhiên. Trong thời đại mà ô nhiễm không khí, rác thải nhựa và biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người, thế hệ trẻ ngày càng ý thức được vai trò của mình trong việc bảo vệ hành tinh. Đội tuyển THPT Cầu Giấy đã biến ý thức đó thành hành động cụ thể thông qua tiết mục nghệ thuật bằng tiếng Anh.

Thông qua video, các em không chỉ truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, mà còn đưa ra những giải pháp thiết thực mà mỗi người có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đây chính là điểm nhấn khiến tiết mục của THPT Cầu Giấy trở nên ý nghĩa và gần gũi với công chúng.

THPT Cầu Giấy - Nơi nuôi dưỡng tài năng trẻ

Vòng Tài năng là một trong những điểm nhấn đặc biệt của cuộc thi Unlock The IELTS 2025 được tổ chức bởi báo Tiền Phong và hệ thống luyện thi IELTS LangGo. Diễn ra trong tháng 10/2025, vòng thi này mở ra cơ hội để các đội tuyển thể hiện tài năng nghệ thuật của mình thông qua những tiết mục bằng tiếng Anh đa dạng như hát, diễn kịch, hùng biện...

Điểm đặc biệt của vòng Tài năng là hình thức chấm điểm dựa trên tương tác của cộng đồng. Các tiết mục sẽ được đăng tải trên fanpage chính thức của Ban Tổ chức, và điểm số được tính dựa trên lượt tương tác (like, comment, share) hợp lệ.

Đội có tiết mục nhận được nhiều tương tác nhất sẽ được trao "Giải Đội thi được yêu thích nhất", còn Top 3 đội có nhiều tương tác nhất sẽ được mời trình diễn trực tiếp trên sân khấu tại Vòng chung kết vào tháng 11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Vòng Tài Năng của Unlock The IELTS 2025 hứa hẹn cực kỳ bùng nổ và thu hút

Đây không chỉ là cuộc thi về kỹ năng ngôn ngữ mà còn là sân chơi khuyến khích tinh thần sáng tạo, làm việc nhóm và khả năng kết nối với cộng đồng của các thí sinh. Các đội đoạt giải cũng sẽ nhận được học bổng tiếng Anh từ IELTS LangGo với các mức giá trị hấp dẫn.

IELTS LangGo đồng hành cùng hành trình 'mở khóa' tiềm năng

Là đơn vị đồng tổ chức cuộc thi cùng Báo Tiền Phong, IELTS LangGo luôn xác định sứ mệnh không chỉ dừng lại ở việc đào tạo tiếng Anh hay luyện thi IELTS mà còn là truyền cảm hứng và tạo cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam tự tin "mở khóa" tiềm năng của chính mình.

Với phương pháp giảng dạy kết hợp NLP (Neuro-Linguistic Programming) và ELC (Học thông qua trải nghiệm, IELTS LangGo mang đến trải nghiệm học tiếng Anh khác biệt, giúp học viên không chỉ nâng cao điểm số IELTS mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp thực tế và tư duy phản biện. Đội ngũ giảng viên của LangGo đều sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0+ và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, sẵn sàng đồng hành cùng học viên trên mọi chặng đường chinh phục tiếng Anh.

Thông qua cuộc thi Unlock The IELTS 2025, IELTS LangGo mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, nơi các bạn trẻ không chỉ thể hiện năng lực ngôn ngữ mà còn lan tỏa những thông điệp tích cực đến cộng đồng - như tiết mục về môi trường của đội tuyển THPT Cầu Giấy đã làm.

Unlock The IELTS 2025 là cơ hội tuyệt vời để các bạn học sinh THPT khẳng định bản thân

Hành trình vẫn còn tiếp diễn

Cuộc thi Unlock The IELTS 2025 đang dần trở thành một phong trào học tiếng Anh sôi động trong cộng đồng học sinh THPT tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với slogan "Speak with confidence - Shine with pride" (Nói tự tin - Tỏa sáng tự hào), cuộc thi không chỉ đơn thuần là một sân chơi tranh tài mà còn là hành trình khám phá bản thân, rèn luyện bản lĩnh và kết nối với những người bạn cùng đam mê.

Tiết mục của đội tuyển THPT Cầu Giấy là minh chứng cho việc thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể vừa học giỏi tiếng Anh, vừa mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Khi kiến thức và kỹ năng được gắn kết với trách nhiệm xã hội, đó chính là nền tảng để các em trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Hãy cùng theo dõi và ủng hộ tiết mục của THPT Cầu Giấy cũng như các đội thi khác trên fanpage chính thức của cuộc thi. Mỗi lượt tương tác của bạn không chỉ là sự cổ vũ mà còn là động lực để các em tiếp tục lan tỏa những thông điệp ý nghĩa bằng tiếng Anh!

