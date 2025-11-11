"How to Shine" - Thông điệp tỏa sáng đầy cảm hứng từ THPT Hồng Quang tại vòng Tài năng Unlock The IELTS 2025

SVO - Thông qua tiết mục nghệ thuật bằng tiếng Anh đầy ý nghĩa, đội tuyển THPT Hồng Quang (Hải Phòng) đang lan tỏa thông điệp ý nghĩa: Mỗi người đều có cách riêng để tỏa sáng, chỉ cần bạn luôn sống tử tế, tự tin và chân thành.

Không cần phải là người hoàn hảo nhất, không cần phải nổi bật nhất - đó là thông điệp mà đội tuyển THPT Hồng Quang (Hải Phòng) muốn gửi gắm qua tiết mục "How to Shine" trong vòng Tài năng của cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường "Unlock The IELTS 2025".

THPT Hồng Quang là 1 đối thủ ‘đáng gờm’ trên đường đua Unlock The IELTS 2025

Với phần trình diễn kéo dài hơn 4 phút, hoàn toàn bằng tiếng Anh, các bạn học sinh đã khéo léo kết hợp diễn xuất, âm nhạc và thông điệp nhân văn sâu sắc, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy cảm xúc.

Tỏa sáng theo cách của riêng mình

"How to Shine" không chỉ là tên của một tiết mục - đó còn là câu hỏi mà mỗi học sinh trẻ đều từng đặt ra cho chính mình: Làm thế nào để tỏa sáng trong một thế giới đầy cạnh tranh?

Câu trả lời mà các bạn học sinh THPT Hồng Quang đưa ra thật đơn giản nhưng lại đầy sức mạnh: Mỗi cá nhân đều có một cách riêng để tỏa sáng - bằng tài năng, bằng lòng nhân ái, hoặc đơn giản là bằng việc sống đúng với con người mình.

Tiết mục được thể hiện bởi 8 diễn viên gồm Mai Anh, Đức Minh, Bảo Phụng, Phương Thảo, Linh Thu cùng 3 bạn diễn viên quần chúng. Qua các vai diễn khác nhau, các em đã khắc họa những câu chuyện đời thường nhưng đầy ý nghĩa: Có người tỏa sáng bằng tài năng học tập xuất sắc, có người bằng khả năng giúp đỡ bạn bè, có người đơn giản là bằng nụ cười chân thành và tấm lòng tử tế.

Tiết mục dự thi Vòng Tài Năng của trường THPT Hồng Quang

Điểm đặc biệt của tiết mục nằm ở thông điệp rằng "tỏa sáng" không đồng nghĩa với sự hoàn hảo hay nổi bật nhất, mà là khi mỗi người biết trân trọng giá trị riêng của mình, dám thể hiện bản thân và lan tỏa điều tích cực đến những người xung quanh.

Với việc lựa chọn nhạc nền "Golden" kết hợp cùng ca khúc "Sống như những đóa hoa", tiết mục mang đến không khí vừa hiện đại vừa gần gũi, phù hợp với thông điệp về sự tỏa sáng tự nhiên, chân thành của tuổi trẻ.

Hồng Quang - Truyền thống vững vàng, thế hệ trẻ năng động

Việc THPT Hồng Quang có thể tạo ra một tiết mục nghệ thuật chất lượng như vậy không phải là điều ngẫu nhiên. Trường THPT Hồng Quang, tọa lạc tại số 1 phố Chương Dương, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng, được thành lập từ năm 1956 với truyền thống giáo dục vững chắc hơn 60 năm.

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập với vị trí thứ 5/120 trường toàn Hải Phòng và thứ 3/118 trường không chuyên về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024-2025, Hồng Quang còn được biết đến là một trong những ngôi trường có phong trào văn nghệ, thể thao sôi nổi nhất thành phố.

Thầy Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang và BTC cuộc thi Unlock The IELTS 2025

Những thành tích ấy chính là minh chứng cho môi trường giáo dục toàn diện mà nhà trường đã xây dựng - nơi học sinh không chỉ được rèn luyện kiến thức mà còn được nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật, thể thao và kỹ năng mềm.

Thầy Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng trường THPT Hồng Quang từng chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn học sinh Hồng Quang không chỉ giỏi về mặt học thuật mà còn tự tin, năng động và biết cách thể hiện bản thân. Cuộc thi Unlock The IELTS 2025 chính là cơ hội tuyệt vời để các em làm được điều đó".

Vòng Tài năng - Sân chơi cho sự sáng tạo không giới hạn

Vòng Tài năng là một phần đặc biệt của cuộc thi "Unlock The IELTS 2025", diễn ra trong tháng 10/2025. Đây là cơ hội để các đội thi thể hiện sự sáng tạo và tài năng thông qua những tiết mục nghệ thuật bằng tiếng Anh đa dạng - từ hát, diễn kịch, đến hùng biện hay kết hợp nhiều hình thức.

Khác với các vòng thi thông thường tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức, vòng Tài năng đánh giá khả năng sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm và khả năng biểu diễn của các thí sinh. Các tiết mục sẽ được đăng tải trên fanpage chính thức của Ban Tổ chức và được chấm điểm dựa trên lượt tương tác hợp lệ từ cộng đồng.

Đội có tiết mục nhận được nhiều tương tác nhất sẽ được trao "Giải Đội thi được yêu thích nhất", trong khi Top 3 đội có nhiều tương tác nhất sẽ được mời trình diễn trực tiếp trên sân khấu tại Vòng chung kết diễn ra vào tháng 11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Với tiết mục "How to Shine" đầy ý nghĩa và chất lượng, đội tuyển THPT Hồng Quang hoàn toàn xứng đáng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng yêu tiếng Anh và quan tâm đến giáo dục.

Học sinh Hồng Quang: Năng động - Tự tin - Nhiệt huyết

Unlock The IELTS - Mở khóa tiềm năng, tỏa sáng tự tin

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường "Unlock The IELTS 2025" là sân chơi học thuật bổ ích do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức, dành cho học sinh TPPT tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Với slogan "Speak with confidence - Shine with pride" (Nói với tự tin - Tỏa sáng với niềm tự hào), cuộc thi mang thông điệp ý nghĩa: Khi dám nói một cách tự tin, bạn sẽ tỏa sáng và tự hào về chính mình.

Đại diện cho IELTS LangGo tại vòng sơ loại diễn ra tại THPT Hồng Quang là cô Lê Hồng Phương - Headteacher với chứng chỉ IELTS 8.5 ấn tượng. Tốt nghiệp xuất sắc Cử nhân Ngôn ngữ Anh từ Đại học Ngoại Thương, cô Phương sở hữu hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS với phương pháp học tập hiệu quả, giúp nhiều học viên tự tin chinh phục band điểm mục tiêu từ 7.0 đến 7.5. Với sự am hiểu sâu sắc về kỹ năng Speaking và kỹ thuật hùng biện tiếng Anh, cô Phương đã mang đến những chia sẻ bổ ích và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các thí sinh trẻ trong ngày hội.

Cô Lê Hồng Phương - Đại diện cho IELTS LangGo

IELTS LangGo - đơn vị đồng tổ chức cuộc thi - là hệ thống luyện thi IELTS uy tín với 6 cơ sở tại Hà Nội và Bắc Ninh. Với đội ngũ giảng viên sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 trở lên, phương pháp giảng dạy NLP và ELChiện đại và ứng dụng công nghệ AI vào học tập, LangGo đã đồng hành cùng hơn 15.000 học viên trên cả nước chinh phục thành công chứng chỉ IELTS chỉ sau một khóa học luyện thi.

Hãy cùng cổ vũ cho các tài năng trẻ

Tiết mục "How to Shine" của đội tuyển THPT Hồng Quang không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật chất lượng, mà còn là lời nhắn gửi đầy cảm hứng đến với mọi học sinh trẻ: Bạn không cần phải hoàn hảo để tỏa sáng, chỉ cần sống tử tế, tự tin và chân thành.

Khi tiết mục chính thức được đăng tải trên fanpage của cuộc thi, hãy dành những tương tác ý nghĩa để cổ vũ các bạn học sinh đã nỗ lực hết mình. Mỗi like, comment, share không chỉ giúp đội tuyển Hồng Quang có cơ hội bước vào Top 3 để trình diễn trực tiếp tại Chung kết, mà còn là động lực to lớn để các em tiếp tục theo đuổi đam mê tiếng Anh và nghệ thuật.

Hành trình "Unlock The IELTS 2025" đang dần đến những vòng thi kịch tính nhất với sự tham gia của hàng chục trường THPT trên khắp Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vòng chung kết hứa hẹn sẽ là đại tiệc của tài năng trẻ, nơi những "ngôi sao" mới sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu USTH vào tháng 11/2025.

Theo dõi thông tin chi tiết về cuộc thi và cập nhật tiết mục của các đội thi tại fanpage chính thức của "Unlock The IELTS 2025" hoặc liên hệ:

Fanpage BTC: https://www.facebook.com/luyenthiIELTSLangGo

Website: https://langgo.edu.vn/

Unlock The IELTS 2025 - Nơi tiếng Anh gặp gỡ văn hóa Việt, nơi thế hệ trẻ tự hào kể câu chuyện quê hương!