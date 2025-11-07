MC VTV dẫn Vòng Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh Unlock The Ielts 2025

SVO - Ban Tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The Ielts 2025 chính thức công bố hai gương mặt dẫn chương trình Vòng Chung kết diễn ra ngày 23/11 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH): Tiến sĩ, Giảng viên, MC Hoàng Anh Duy và Thạc sĩ, MC Trịnh Vân Anh. Đây cũng là hai MC có nhiều kinh nghiệm dẫn các chương trình bằng tiếng Anh.

Ban Tổ chức chính thức công bố Tiến sĩ, MC Hoàng Anh Duy và Thạc sĩ, MC Trịnh Vân Anh sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại Vòng Chung kết “Unlock The Ielts 2025”.

Tiến sĩ, MC Hoàng Anh Duy

Tiến sĩ, MC Hoàng Anh Duy là một gương mặt quen thuộc của khán giả Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Anh từng giành Giải Quán quân Én vàng - Giải Nhất cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009, một trong những giải thưởng danh giá dành cho người làm nghề MC tại Việt Nam. Trước đó, anh đã sở hữu thành tích trong nghệ thuật với Huy chương vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2002 và Giải nhất Giọng hát vàng Đại học Ngoại thương 2004.

Tiến sĩ, MC Hoàng Anh Duy là gương mặt quen thuộc với nhiều sự kiện hoạc thuật và truyền hình trực tiếp lớn, được biết đến với giọng dẫn truyền cảm và khả năng kết nối khán giả tinh tế.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, anh Hoàng Anh Duy hiện là giảng viên Trường Đại học Ngoại thương. Ngoài ra, anh từng nhận Chứng nhận đẳng cấp giảng dạy quốc tế tại Anh Quốc (2017). Năm 2016, anh được trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp truyền cảm hứng cho cộng đồng thanh thiếu niên Việt Nam.

Với phong thái dẫn chương trình chuyên nghiệp, giọng nói truyền cảm và khả năng kết nối khán giả, MC Hoàng Anh Duy sẽ góp phần tạo nên không khí hào hứng cho sân khấu Vòng Chung kết "Unlock The Ielts 2025".

Thạc sĩ, MC Trịnh Vân Anh

Thạc sĩ, MC Trịnh Vân Anh là một trong những gương mặt dẫn quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), xuất hiện trong nhiều chương trình thu hút khán giả trẻ như “Bố ơi, mẹ thích gì”, “Tư vấn tuyển sinh”, “Dòng thời cuộc”, “Hôm nay ai đến”,… trên VTV6. Bước ngoặt đến với Vân Anh khi tham gia Cầu Vồng MC 2009 và xuất sắc đạt Đồng giải Á quân, cùng Phí Linh. Thành tích này mở ra con đường để Vân Anh theo đuổi sự nghiệp MC chuyên nghiệp.

Thạc sĩ, MC Trịnh Vân Anh gây ấn tượng bởi khả năng dẫn dắt tự nhiên và gần gũi, giúp sân khấu trở nên sôi động và hào hứng.

MC Vân Anh sở hữu giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm cùng phong thái dẫn dắt linh hoạt, cuốn hút người nghe. Bên cạnh đó, ngoại hình dịu dàng và nụ cười thiện cảm giúp cô luôn tạo được ấn tượng tốt ngay từ lần đầu xuất hiện trước khán giả.

Không chỉ dừng lại ở kỹ năng sân khấu, Vân Anh còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Cô đã luôn kiên trì rèn luyện để trở thành MC chuyên nghiệp, tự tin đứng trước hàng triệu khán giả truyền hình. Chính sự bình tĩnh và tinh tế trong cách dẫn giúp Vân Anh luôn giữ được cảm tình của khán giả.