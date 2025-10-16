Lùi lịch thi chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 do báo Tiền Phong và Hệ thống luyện thi IELTS LangGo phối hợp tổ chức. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là đơn vị phối hợp. 12 trường đã tham gia vòng thi sơ loại và mỗi trường chọn một đội tuyển gồm 3 thành viên chính thức đại diện cho 3 khối 10,11,12 và 2 thành viên dự bị. Tại trận chung kết, các đội sẽ trải qua 2 vòng thi chính là kiến thức chung và hùng biện. Đội giành giải nhất sẽ được nhận 10.000.000 đồng tiền mặt và học bổng tiếng Anh. Ban tổ chức cũng sẽ trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải phụ.
12 trường THPT sẽ có mặt tại trận chung kết diễn ra vào sáng Chủ Nhật ngày 23/11/2025 là: THPT Yên Hoà, THPT Việt Đức, THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy, THPT Nguyễn Trãi, THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, THPT Khương Đình, THPT Mỹ Đình, THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm), THPT Lê Lợi (Hà Đông), THPT Hồng Quang (Hải Phòng), THPT Thanh Hà (Hải Phòng).