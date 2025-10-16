Lùi lịch thi chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025

SVO - Do tình hình mưa bão bất khả kháng, vòng sơ loại cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 kết thúc muộn hơn kế hoạch dự kiến. Để các đội thi có đủ thời gian ôn luyện, Ban tổ chức quyết định lùi lịch thi chung kết đến 7:00 Chủ Nhật ngày 23/11/2025 (kế hoạch ban đầu là ngày 2/11/2025). Địa điểm tổ chức là Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội – USTH (18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) không thay đổi.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 do báo Tiền Phong và Hệ thống luyện thi IELTS LangGo phối hợp tổ chức. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) là đơn vị phối hợp. 12 trường đã tham gia vòng thi sơ loại và mỗi trường chọn một đội tuyển gồm 3 thành viên chính thức đại diện cho 3 khối 10,11,12 và 2 thành viên dự bị. Tại trận chung kết, các đội sẽ trải qua 2 vòng thi chính là kiến thức chung và hùng biện. Đội giành giải nhất sẽ được nhận 10.000.000 đồng tiền mặt và học bổng tiếng Anh. Ban tổ chức cũng sẽ trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải phụ.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên - Hoa Học Trò phát biểu tại vòng sơ loại của cuộc thi hùng biện tiếng Anh UNLOCK THE IELTS 2025 Trường THPT Khương Đình (Hà Nội).

12 trường THPT sẽ có mặt tại trận chung kết diễn ra vào sáng Chủ Nhật ngày 23/11/2025 là: THPT Yên Hoà, THPT Việt Đức, THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy, THPT Nguyễn Trãi, THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, THPT Khương Đình, THPT Mỹ Đình, THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm), THPT Lê Lợi (Hà Đông), THPT Hồng Quang (Hải Phòng), THPT Thanh Hà (Hải Phòng).