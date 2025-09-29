Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

UNLOCK THE IELTS 2025 'đổ bộ' THPT Yên Hoà: 'Ngoại ngữ là chìa khoá hội nhập quốc tế'

Lê Vượng

SVO - Chiều nay 29/9, không khí tại trường THPT Yên Hoà (Hà Nội) đã được "hâm nóng" bởi lễ phát động cuộc thi hùng biện tiếng Anh UNLOCK THE IELTS 2025. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh đại diện các khối, lớp, lan toả mạnh mẽ thông điệp về tầm quan trọng của ngoại ngữ trong kỷ nguyên hội nhập.

thpt-yen-hoa-09.jpg
Phát biểu tại buổi phát động, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Sinh viên - Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong) đã tiếp thêm động lực cho các bạn học sinh khi chia sẻ về cơ hội việc làm rộng mở và khả năng hội nhập quốc tế thông qua việc học ngoại ngữ. Anh nhấn mạnh: "Ngoại ngữ chính là chìa khoá để mở ra kho tàng kiến thức vô tận, mở ra cơ hội làm việc tại các môi trường quốc tế uy tín." Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường THPT Yên Hoà đã đồng hành, tạo điều kiện tổ chức cuộc thi và chúc cho đội tuyển của nhà trường sẽ đạt được thành tích cao trong mùa giải năm nay.
thpt-yen-hoa-12.jpg
Tại buổi phát động, Ban Tổ chức (BTC) đã phổ biến thể lệ và hình thức cuộc thi cho đại diện học sinh toàn trường. Sau sự kiện, Trường THPT Yên Hoà sẽ phối hợp cùng BTC tổ chức vòng Sơ loại để tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất, sẵn sàng cho vòng Tài năng tranh tài cùng các trường THPT khác.
thpt-yen-hoa-08.jpg
Chị Nguyễn Diệu Hoa - đại diện IELTS LangGo - đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn học sinh về việc học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng. Chị Hoa chia sẻ: "Thông qua cuộc thi, chị hy vọng các em không chỉ tự tin thể hiện bản lĩnh cá nhân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh, bản sắc của Trường THPT Yên Hoà. Chúc các em luôn tự tin, luôn toả sáng như slogan của cuộc thi: Speak with confidence - Shine with pride".
thpt-yen-hoa-15.jpg
Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh và chị Nguyễn Diệu Hoa - đại diện BTC tặng hoa cảm ơn cô Phạm Thị Thanh Thuỷ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Yên Hoà đã đồng hành cùng cuộc thi.
thpt-yen-hoa-07.jpg
thpt-yen-hoa-11.jpg
Các thí sinh của Trường THPT Yên Hoà tự tin bước vào vòng sơ loại cuộc thi UNLOCK THE IELTS 2025.
thpt-yen-hoa-14.jpg
Đại diện Ban Giám hiệu và các bạn học sinh Trường THPT Yên Hoà chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi UNLOCK THE IELTS 2025.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Unlock The IELTS 2025 dành cho học sinh 12 trường THPT tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận sẽ có 3 vòng thi. Vòng sơ loại sẽ diễn ra vào tháng 9 tại các trường THPT. Vòng thi tài năng sẽ diễn ra vào tháng 10. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào 2/11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Mỗi đội thi gồm 3 thành viên chính thức đại diện cho 3 khối 10,11,12 và 2 thành viên dự bị.

Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ

Lê Vượng
