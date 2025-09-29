UNLOCK THE IELTS 2025 'đổ bộ' THPT Yên Hoà: 'Ngoại ngữ là chìa khoá hội nhập quốc tế'

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Unlock The IELTS 2025 dành cho học sinh 12 trường THPT tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận sẽ có 3 vòng thi. Vòng sơ loại sẽ diễn ra vào tháng 9 tại các trường THPT. Vòng thi tài năng sẽ diễn ra vào tháng 10. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào 2/11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Mỗi đội thi gồm 3 thành viên chính thức đại diện cho 3 khối 10,11,12 và 2 thành viên dự bị.