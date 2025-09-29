UNLOCK THE IELTS 2025 'cập bến' trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), đề thi được thí sinh đánh giá cao

SVO - Sáng 29/9, vòng sơ loại cuộc thi hùng biện tiếng Anh UNLOCK THE IELTS 2025 do Báo Tiền Phong và IELTS LangGo phối hợp tổ chức đã 'đặt chân' đến trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia.
Ngay sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh đã có những chia sẻ đầu tiên về mức độ của đề thi năm nay. Em Ngọc Mai, học sinh lớp 11 với thành tích ấn tượng 7.5 IELTS chia sẻ: "Em thấy đề thi sơ loại cũng khá thử thách với nhiều bạn. Kể cả như em đã học IELTS cũng có những câu trong đề đánh lừa, gây khó, đòi hỏi thí sinh phải thực sự tập trung và có kiến thức nền tảng vững chắc." Chia sẻ của Ngọc Mai cho thấy đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức ngữ pháp và từ vựng thông thường mà còn đánh giá cao khả năng tư duy phản biện và sự nhạy bén trong việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh.
Vòng sơ loại UNLOCK THE IELTS 2025 sẽ tiếp tục đến với các trường THPT để tìm ra những thí sinh xuất sắc bước vào vòng Tài năng, dự kiến tổ chức trong Tháng 10.
Với khẩu hiệu “Speak with confidence - Shine with pride” (Tự tin nói - Tỏa sáng niềm tự hào), cuộc thi Unlock The IELTS 2025 hướng tới việc khuyến khích học sinh chinh phục ngoại ngữ, vượt qua rào cản giao tiếp, đồng thời rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh trước đám đông. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện vốn tiếng Anh, mà còn giúp trau dồi kỹ năng phản xạ, tư duy, giao tiếp và mở rộng cánh cửa hội nhập trong tương lai.