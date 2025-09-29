Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

UNLOCK THE IELTS 2025 'cập bến' trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), đề thi được thí sinh đánh giá cao

Lê Vượng

SVO - Sáng 29/9, vòng sơ loại cuộc thi hùng biện tiếng Anh UNLOCK THE IELTS 2025 do Báo Tiền Phong và IELTS LangGo phối hợp tổ chức đã 'đặt chân' đến trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia.

thpt-cau-giay-9.jpg
Do trời mưa, vòng sơ loại đã được tổ chức tại các lớp học của Trường THPT Cầu Giấy. Buổi thi đã diễn ra thành công trong không khí nghiêm túc và tinh thần hăng hái của các bạn học sinh.
thpt-cau-giay-6.jpg﻿
﻿thpt-cau-giay-4.jpg
thpt-cau-giay-7.jpg
Ngay sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh đã có những chia sẻ đầu tiên về mức độ của đề thi năm nay. Em Ngọc Mai, học sinh lớp 11 với thành tích ấn tượng 7.5 IELTS chia sẻ: "Em thấy đề thi sơ loại cũng khá thử thách với nhiều bạn. Kể cả như em đã học IELTS cũng có những câu trong đề đánh lừa, gây khó, đòi hỏi thí sinh phải thực sự tập trung và có kiến thức nền tảng vững chắc." Chia sẻ của Ngọc Mai cho thấy đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức ngữ pháp và từ vựng thông thường mà còn đánh giá cao khả năng tư duy phản biện và sự nhạy bén trong việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh.
thpt-cau-giay-3.jpg
Cùng chung cảm nhận về độ khó của đề thi, hai học sinh Gia Bảo và Đức Minh lại tỏ ra thích thú với những dạng câu hỏi mới lạ. "Em thấy đề thi khá thú vị, ví dụ như các câu từ phát âm mình phải tìm ra câu gốc. Với em, đề sơ loại cũng khá khó, nhưng em thấy làm đề cũng là một trải nghiệm hay." - Đức Minh chia sẻ.
thpt-cau-giay-8.jpg
Mặc dù đề thi được đánh giá là có độ khó và mang tính phân loại cao, thông tin sơ bộ từ Ban Tổ chức cho biết, trong sáng nay, vòng sơ loại tại trường THPT Cầu Giấy đã ghi nhận nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Điều này cho thấy mặt bằng chung về năng lực tiếng Anh của học sinh nhà trường rất đáng nể và và hứa hẹn sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại các vòng thi sau.
thpt-cau-giay-10.jpg
Cũng tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Sinh viên - Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong) và chị Đinh Quỳnh, đại diện đơn vị đồng tổ chức IELTS LangGo, thay mặt BTC tặng hoa cảm ơn thầy Tô Văn Nhân - Hiệu trưởng trường THPT Cầu Giấy đã đồng hành cùng sân chơi học thuật UNLOCK THE IELTS 2025.
thpt-cau-giay-2.jpg
thpt-cau-giay-5.jpg
Vòng sơ loại UNLOCK THE IELTS 2025 sẽ tiếp tục đến với các trường THPT để tìm ra những thí sinh xuất sắc bước vào vòng Tài năng, dự kiến tổ chức trong Tháng 10.

Với khẩu hiệu “Speak with confidence - Shine with pride” (Tự tin nói - Tỏa sáng niềm tự hào), cuộc thi Unlock The IELTS 2025 hướng tới việc khuyến khích học sinh chinh phục ngoại ngữ, vượt qua rào cản giao tiếp, đồng thời rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh trước đám đông. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện vốn tiếng Anh, mà còn giúp trau dồi kỹ năng phản xạ, tư duy, giao tiếp và mở rộng cánh cửa hội nhập trong tương lai.

Lê Vượng
#đề thi IELTS khó #cuộc thi UNLOCK IELTS #kỹ năng nghe nói IELTS #đánh giá năng lực tiếng Anh #đề thi IELTS phân loại #thi IELTS Hà Nội

