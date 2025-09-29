UNLOCK THE IELTS 2025 'cập bến' trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), đề thi được thí sinh đánh giá cao

Với khẩu hiệu “Speak with confidence - Shine with pride” (Tự tin nói - Tỏa sáng niềm tự hào), cuộc thi Unlock The IELTS 2025 hướng tới việc khuyến khích học sinh chinh phục ngoại ngữ, vượt qua rào cản giao tiếp, đồng thời rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh trước đám đông. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện vốn tiếng Anh, mà còn giúp trau dồi kỹ năng phản xạ, tư duy, giao tiếp và mở rộng cánh cửa hội nhập trong tương lai.