Từ 2025, học sinh dự bị đại học học chương trình mới, bổ sung Tin học và AI

SVO - Bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, học sinh dự bị đại học sẽ học theo chương trình mới dựa trên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó môn Tin học được bổ sung và các nội dung về trí tuệ nhân tạo được tăng cường.

Bộ GD - ĐT vừa ban hành Thông tư 20/2025/TT-BGDĐT quy định Chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học. Đây là lần đổi mới toàn diện sau hơn 10 năm áp dụng chương trình cũ, được kỳ vọng tạo nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng hiện đại cho học sinh trước khi bước vào đại học.

Theo Thông tư, học sinh dự bị đại học sẽ học ba môn văn hóa theo tổ hợp xét tuyển (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ), cùng hai môn bắt buộc là Tiếng Anh và Tin học. Lần đầu tiên, môn Tin học được đưa vào nhóm môn văn hóa, nhằm giúp học sinh thành thạo kỹ năng số, sớm tiếp cận công nghệ mới.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Chương trình cũng bổ sung yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác trí tuệ nhân tạo trong học tập. Học sinh sẽ được rèn luyện khả năng sử dụng AI để hỗ trợ tra cứu, xử lý dữ liệu và giải quyết bài tập ở từng môn học, hướng tới năng lực tự học và hội nhập quốc tế.

Thời lượng bồi dưỡng kéo dài một năm học, trong đó có 28 tuần thực học. Khoảng 70% nội dung và thời lượng là bắt buộc, 30% do nhà trường chủ động xây dựng theo nhu cầu học sinh và điều kiện thực tế.

Ngoài việc củng cố kiến thức phổ thông, chương trình mới tăng cường thực hành và thí nghiệm ở các môn khoa học tự nhiên, khuyến khích học sinh vận dụng công nghệ để phát huy tính chủ động và sáng tạo.

Bộ GD - ĐT cho biết, việc đổi mới chương trình dự bị đại học không chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần cụ thể hóa chính sách dân tộc, đảm bảo cơ hội công bằng cho học sinh vùng sâu, vùng xa, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các khu vực.

Theo đại diện một trường dự bị đại học, việc bổ sung Tin học và tăng cường nội dung AI là “bước đi tất yếu”, vừa phù hợp xu hướng chuyển đổi số, vừa chuẩn bị hành trang cần thiết cho học sinh dân tộc trước khi bước vào môi trường đại học với nhiều ngành nghề đòi hỏi kỹ năng công nghệ.