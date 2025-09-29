Khởi động cuộc thi sáng tác logo và ca khúc chào mừng Đại hội Đoàn XIII

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dương Triều
SVO - T.Ư Đoàn vừa chính thức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và ca khúc tuyên truyền hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sân chơi cho sự sáng tạo của tuổi trẻ

Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là “sân chơi” để những người yêu nghệ thuật, âm nhạc, thiết kế… gửi gắm ý tưởng và cảm xúc về tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế cho đến sinh viên, người trẻ hay kiều bào ở xa Tổ quốc đều có thể tham gia.

dtr-1256.jpg
Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Ban tổ chức mong muốn tìm ra những tác phẩm thật sự có sức lan tỏa, vừa đẹp về nghệ thuật, vừa giàu giá trị tinh thần, truyền tải được khí thế của tuổi trẻ cả nước trước thềm Đại hội XIII.

Thể hiện tinh thần “Tiên phong”

Thời gian và giải thưởng:

Cuộc thi logo phát động ngày 29/9/2025, ca khúc phát động ngày 30/9/2025.

Nhận tác phẩm đến 30/11/2025.

Công bố kết quả vào tháng 12/2025.

Giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt, từ 5 – 10 giải A và 10 – 15 giải B, kèm Bằng khen, Chứng nhận và tiền mặt.

Các tác phẩm dự thi cần khắc họa rõ nét tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”. Đó có thể là hình ảnh tuổi trẻ dấn thân trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng, hay khát vọng hội nhập quốc tế, cùng đất nước đi nhanh hơn trên con đường phát triển.

Mỗi logo, mỗi giai điệu sẽ là một cách kể chuyện mới về hành trình cống hiến, trưởng thành và khẳng định bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chung sức viết nên giai điệu tuổi trẻ

Ban tổ chức kỳ vọng, từ cuộc thi này sẽ ra đời những biểu trưng và ca khúc chính thức của Đại hội XIII, trở thành dấu ấn truyền cảm hứng cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên cả nước.

Một logo sáng tạo, một ca khúc đầy nhiệt huyết có thể trở thành “giai điệu chung” để tuổi trẻ Việt Nam cùng hát vang, cùng tự hào bước vào chặng đường mới.

Dương Triều
#Đại hội Đoàn XIII #cuộc thi sáng tác #logo #ca khúc #tuổi trẻ Việt Nam #sáng tạo #nhiệm kỳ 2026-2031

