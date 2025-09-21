Tuổi trẻ Đông Anh bước vào giai đoạn mới với Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã lần thứ I

SVO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Anh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 21/9, đánh dấu bước trưởng thành mới của tuổi trẻ địa phương trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Ngày 21/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Anh lần thứ I được tổ chức trọng thể. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ xã trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chấp hành Xã Đoàn Đông Anh ra mắt Đại hội.

Đại hội vinh dự đón anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội cùng đoàn công tác số 02 của Thành Đoàn Hà Nội. Về phía địa phương, có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, nguyên Bí thư Huyện Đoàn Đông Anh qua các thời kỳ, đại diện các phòng, ban, ngành và 189 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên thuộc 120 chi đoàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn xã, chị Nguyễn Thị Thảo - Bí thư Đoàn xã Đông Anh phát biểu khai mạc nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn xã đổi mới mô hình chính quyền địa phương, cũng là cột mốc ra đời của tổ chức Đoàn xã sau khi hợp nhất các tổ chức đoàn của 7 xã và 10 tổ dân phố thuộc thị trấn cũ. Với phương châm “Tiên phong - Đoàn kết - Khát vọng - Đột phá - Phát triển”, Đại hội thảo luận phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030, khẳng định quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn xã nêu rõ những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2022 - 2025: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai sâu rộng; các phong trào như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tôi yêu Hà Nội”... được tổ chức sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, Đoàn xã đã tiên phong triển khai mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” và “Đội hình bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng.

Bên cạnh kết quả, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại: Hoạt động giữa các chi đoàn còn chưa đồng đều, khó khăn trong bồi dưỡng cán bộ kế cận và phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đại hội xác định nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào các khâu đột phá: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng nòng cốt trên không gian mạng, triển khai phong trào hành động cách mạng “5 tiên phong”.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, anh Nguyễn Tiến Hưng biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ Đông Anh đã đạt được, đặc biệt trong việc đưa công nghệ số vào công tác Đoàn. Anh nhấn mạnh: “Tổ chức Đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động, lấy đoàn viên làm trung tâm, ‘đoàn viên ở đâu, tổ chức Đoàn có mặt ở đó’, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai phong trào”.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã cũng đánh giá cao nỗ lực của Đoàn xã, đề nghị Ban Chấp hành khóa mới phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của xã.

Lãnh đạo Thành Đoàn chúc mừng thành công Đại hội.

Tại Đại hội, Thành Đoàn Hà Nội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Đông Anh khóa I gồm 29 đồng chí, đồng thời giới thiệu 2 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội lần thứ XVII.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Anh lần thứ I đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng xã Đông Anh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.