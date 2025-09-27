Đề xuất nhiều chính sách ‘đặc thù’ để tạo đột phá cho giáo dục – đào tạo

SVO - Bộ GD - ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo bước đột phá cho giáo dục – đào tạo. Sáu nhóm chính sách trọng tâm được đưa ra, từ nhân lực, chương trình, chuyển đổi số cho đến tài chính, hội nhập quốc tế.

Giáo viên có phụ cấp, quản lý nhân sự phân cấp về địa phương

Theo Dự thảo, Giám đốc Sở GD - ĐT sẽ có thẩm quyền quản lý, sử dụng toàn bộ đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên mầm non và phổ thông. Bộ trưởng Bộ GD - ĐT sẽ ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí cho vị trí này.

Học sinh trường THPT Lê Lợi (Hà Nội) tham gia chương trình ngoại khoá.

Giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi, có cơ chế tuyển dụng – đãi ngộ linh hoạt để thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây là một trong những chính sách được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế, đời sống của đội ngũ nhà giáo.

Một bộ sách giáo khoa, mở rộng mô hình giáo dục mới

Dự thảo đề xuất Bộ trưởng Bộ GD - ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất cho cả nước. Đồng thời, các mô hình giáo dục mới sẽ được thí điểm, chương trình đại học mở hơn, linh hoạt hơn, gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động.

Những lĩnh vực đặc thù như nghệ thuật, thể thao thành tích cao, báo chí – xuất bản sẽ có cơ chế riêng, ưu tiên tuyển chọn theo năng khiếu, chuẩn nghề nghiệp và đãi ngộ theo thành tích.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới “đại học số”

Một trong những điểm nhấn là thí điểm hợp tác Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp để xây dựng Nền tảng giáo dục quốc gia thông minh, phục vụ quản trị, dạy học và kiểm tra đánh giá.

Hệ thống dữ liệu nhân lực giáo dục sẽ được kết nối với thị trường lao động để dự báo cung cầu. Dự thảo cũng nhấn mạnh việc triển khai mô hình “đại học số”, chia sẻ nguồn lực và xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung phục vụ nghiên cứu, đào tạo.

Miễn thị thực cho chuyên gia giáo dục nước ngoài

Đáng chú ý, Dự thảo đề xuất thí điểm miễn thị thực và giấy phép lao động trong 5 năm cho chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài có trình độ tiến sĩ làm việc tại Việt Nam.

Một số trường đại học trọng điểm sẽ được quyền xác nhận điều kiện làm việc của chuyên gia mà không cần xin phép, đồng thời, sinh viên quốc tế tại Việt Nam có thể làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần.

Thành lập Quỹ học bổng quốc gia

Quỹ học bổng quốc gia sẽ trực thuộc Bộ GD - ĐT, hình thành từ ngân sách, tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác. Quỹ có nhiệm vụ cấp học bổng tài năng, hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao, khuyến khích học sinh – sinh viên học tập, nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng nghề gắn với thị trường lao động.

Ngân sách giáo dục tối thiểu 20% tổng chi

Một loạt mục tiêu lớn được đặt ra: Ngân sách Nhà nước dành tối thiểu 20% tổng chi cho giáo dục, trong đó ít nhất 5% cho đầu tư phát triển và 3% cho giáo dục đại học.

Dự thảo đặt mốc phổ cập THCS vào năm 2030, phổ cập THPT vào 2035; miễn phí sách giáo khoa trước năm 2030; miễn học phí môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh. Hai Giám đốc ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP. HCM sẽ được trao quyền quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Kỳ vọng tạo bước ngoặt cho giáo dục Việt Nam

Theo Bộ GD - ĐT, Dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW (2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Nghị quyết số 71-NQ/TW (2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo.

Hiện, Dự thảo đã được đăng tải công khai để lấy ý kiến góp ý trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.