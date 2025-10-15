Lê Tự Hào - Nam sinh Truyền thông và hành trình gieo hạt thiện lành qua dự án cộng đồng

SVO - Lê Tự Hào (sinh năm 2005) sinh viên năm cuối ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Đại Nam, được biết đến là gương mặt trẻ đa tài khi cùng lúc đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc, rapper, MC và giảng viên kỹ năng dẫn chương trình. Là Á quân cuộc thi SpeakUp Dainam 2024, founder Cuốn Hood Entertainment và Cuốn Hood Academy, Tự Hào gây ấn tượng với chuỗi dự án âm nhạc cộng đồng như “Ươm Mầm Xanh”, “Hát Cho Em”, lan tỏa yêu thương và tinh thần cống hiến bằng chính âm nhạc của mình.

Chàng sinh viên mang đam mê nghệ thuật đến với truyền thông

Mang trong mình tình yêu nghệ thuật, Tự Hào - hiện sinh là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Đại Nam gây ấn tượng bởi sự đa tài và tinh thần sáng tạo không ngừng. Không chỉ là sinh viên truyền thông năng động, Tự Hào còn hoạt động chuyên nghiệp với vai trò nhà sản xuất âm nhạc, rapper và nhạc sĩ.

Lê Tự Hào với niềm đam mê nghệ thuật và cống hiến cho cộng đồng.

Cậu chia sẻ: “Mình có niềm đam mê lớn với nghệ thuật, và Đại Nam chính là môi trường hiện đại, năng động giúp mình phát triển điều đó. Ngành truyền thông không chỉ phù hợp mà còn hỗ trợ mình rất nhiều trong công việc làm nhạc”.

Song song với âm nhạc, Tự Hào còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như MC và giảng dạy kỹ năng dẫn chương trình. Từng bước khẳng định bản thân, anh đã xuất sắc đạt ngôi Á quân cuộc thi “SpeakUp Dainam 2024”, ghi dấu ấn bằng phong thái tự tin, giọng nói truyền cảm và khả năng kết nối khán giả.

Không chỉ ghi dấu ấn tại cuộc thi Tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng miền Bắc, Tự Hào còn được biết đến là một gương mặt nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, người đang từng ngày lan tỏa năng lượng sáng tạo qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn.

Chàng sinh viên vừa là nhà sản xuất âm nhạc, rapper, MC và giảng dạy kỹ năng dẫn chương trình.

Hiện tại, Tự Hào là founder, leader và artist của Cuốn Hood Entertainment – nhóm hoạt động nghệ thuật do chính anh thành lập cách đây khoảng bốn năm. Cùng với đó, anh còn đảm nhiệm vai trò giáo viên giảng dạy MC tại Cuốn Hood Academy, trung tâm nghệ thuật do mình sáng lập và trực tiếp điều hành.

Chia sẻ về hành trình của mình, Tự Hào cho biết: “Ở Cuốn Hood, mình học hỏi và trau dồi được rất nhiều, đặc biệt là khả năng teamwork, kết nối với mọi người trong team để sản xuất âm nhạc và các dự án biểu diễn. Việc được đi nhiều nơi, tham gia biểu diễn và thực hiện các dự án nghệ thuật mở ra cho mình vô vàn cơ hội cũng như những bài học quý giá”.

Với Tự Hào, mỗi dự án, mỗi chuyến đi và mỗi sân khấu đều là hành trình khám phá bản thân. “Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, mình cảm thấy bản thân hoàn thiện hơn từng ngày, đó chính là điều mình tự hào nhất”, anh chia sẻ.

Thành công với mình là không dừng lại, không ngừng cố gắng

Chia sẻ về quãng thời gian đầu đại học, anh tâm sự: “Khó khăn nhất với mình có lẽ là khi còn là sinh viên năm nhất mọi thứ đều mới mẻ: môi trường mới, bạn bè mới, kiến thức mới. Mình phải tự học cách thích nghi và sắp xếp thời gian hợp lý để vừa học, vừa làm”.

Tự Hào giao lưu cùng các em nhỏ.

Dù bận rộn, Tự Hào vẫn năng nổ tham gia nhiều hoạt động và sự kiện của Khoa và Nhà trường, xem đó như cơ hội để học hỏi, rèn luyện bản thân và mở rộng các mối quan hệ. Với anh, thành công không chỉ nằm ở kết quả học tập hay giải thưởng, mà quan trọng hơn là thái độ sống và tinh thần nỗ lực không ngừng.

Như Tự Hào khẳng định: “Giỏi chưa chắc đã thành công, mà yếu kém chưa chắc đã thất bại. Thành công với mình là không dừng lại, không ngừng cố gắng.”

Dùng âm nhạc để “ươm mầm yêu thương” và lan tỏa giá trị cộng đồng

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật vì đam mê, Tự Hào còn chọn âm nhạc như một cách để lan tỏa yêu thương và sẻ chia với cộng đồng.

Lê Tự Hào cùng anh Cải Skai - Người Việt Nam trồng 1 triệu cây xanh.

Anh chia sẻ: “Mình sinh ra ở miền núi, quê nghèo nên phần nào thấm thía được những khó khăn, vất vả ấy. Chính vì vậy, mình muốn dùng âm nhạc để thay mình nói lời yêu thương, để kết nối con người với con người”.

Từ tình yêu chân thành đó, anh đã thực hiện nhiều dự án âm nhạc cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nổi bật là “Ươm Mầm Xanh” (2024) – dự án đã kêu gọi quỹ trồng hơn 2.000 cây xanh tại Yên Bái, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các dự án “Hát Cho Em”, “Mặt Trời Con Con” cũng được Tự Hào thực hiện với mong muốn mang âm nhạc, quà tặng và niềm vui đến với các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Với anh, âm nhạc không chỉ là giai điệu, mà còn là sợi dây kết nối, là cách để yêu thương và cống hiến. “Âm nhạc của mình hướng đến những điều ý nghĩa cho cộng đồng, mang bản sắc văn hóa Việt Nam lan rộng hơn. Đối với mình, âm nhạc là để kết nối, để yêu thương”, Tự Hào chia sẻ.

Khoảnh khắc Tự Hào tỏa sáng trên sân khấu cuộc thi SpeakUp Dainam 2024.

Tiếp nối chuỗi hoạt động vì cộng đồng, “Cuốn Hood Entertainment – Hành trình Yêu Thương 2025” là dự án mới nhất được Tự Hào triển khai với tinh thần khẩn trương và đầy trách nhiệm, hướng về những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Chặng 1 của chương trình, diễn ra trong hai ngày 10 và 12/10/2025 tại Thái Nguyên, quy tụ các nghệ sĩ của Cuốn Hood Entertainment cùng tình nguyện viên từ Hà Nội. Tại đây, đoàn đã chung tay giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau bão, dọn dẹp trường học và khu dân cư, góp phần khôi phục lại nhịp sống yên bình cho bà con, để các em nhỏ có thể sớm trở lại trường lớp.

Dự kiến, chặng 2 của hành trình sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tại Bắc Ninh, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ kéo dài, tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân ái và tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ.

Những việc làm ý nghĩa ấy, dù bắt đầu từ khi vẫn còn là sinh viên, đã mang lại cho Tự Hào niềm hạnh phúc và động lực mỗi ngày. Anh tâm niệm: “Vấp ngã không phải là thất bại, bạn chỉ thất bại khi bạn ngừng cố gắng và nghĩ đến chuyện bỏ cuộc”. Từ âm nhạc, Tự Hào đã tạo nên những nhịp cầu kết nối yêu thương, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Với anh, thành công không phải là ánh đèn sân khấu rực rỡ, mà là khi âm nhạc có thể chạm đến trái tim con người, để mỗi giai điệu cất lên đều gieo mầm của yêu thương và hy vọng.

(Ảnh: NVCC)