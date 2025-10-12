MV 'Trong đôi mắt em': Hành trình âm nhạc thắp sáng ước mơ học tập

SVO - MV "Trong đôi mắt em" của TRONG. Project của nhóm học sinh THPT tại Hà Nội thành lập không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là khởi đầu cho một hành trình nhân ái đầy cảm hứng.

Ra mắt chính thức, MV mang theo lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay xây dựng thư viện, biến điểm trường Làng Yên (Nghệ An) thành nơi ươm mầm tri thức, thắp sáng niềm tin về một tương lai tươi sáng cho những "bông hoa nhỏ" nơi miền khó khăn.

Khát vọng tri thức lan tỏa

MV “Trong đôi mắt em” chính thức ra mắt, mang theo cả một hành trình âm nhạc chất chứa khát vọng tri thức và tình yêu sẻ chia. Đây không chỉ là những giai điệu ngân vang, mà còn là lời kêu gọi tha thiết cùng chung tay dựng xây thư viện cho các em nhỏ tại huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An. Mỗi câu hát, mỗi khung hình đều thắp sáng niềm tin vững chắc rằng sách sẽ mở ra những cánh cửa mới, dẫn lối các em đến gần hơn với tri thức và một tương lai tươi sáng hơn.

Hành trình của TRONG. Project luôn gắn liền với tiếng cười trong veo, ánh mắt ngây thơ và khát vọng giản dị của những đứa trẻ vùng quê. MV lần này được quay tại chính điểm trường Làng Yên, Nghệ An, nơi đội ngũ dự án gửi gắm niềm tin và hy vọng, để tình yêu tri thức được lan tỏa và chạm đến trái tim của thật nhiều người. Hình ảnh thư viện đang dần thành hình, cùng những gương mặt rạng rỡ của các em nhỏ, chính là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của sự kết nối và sẻ chia.

MV Trong đôi mắt em do TRONG. Project thực hiện.

“Trong đôi mắt em” cũng là một điểm dừng chân mới đầy ý nghĩa trong hành trình còn dài của TRONG. Project. Ngoài việc tập trung vào thư viện, dự án còn mở rộng phạm vi hỗ trợ thông qua Giant Buddy, bao gồm các hoạt động cải tạo sân chơi và khuôn viên trường học. Điều này nhằm mang lại một môi trường học tập toàn diện và tốt đẹp hơn cho các em.

TRONG. Project bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả những tấm lòng đã đồng hành, cùng gieo mầm tri thức và tiếp sức cho những “bông hoa nhỏ” nơi miền khó khăn được nở rộ và vững vàng hơn trên con đường đến tương lai. Đội ngũ hy vọng rằng thông qua MV, không chỉ điểm trường Làng Yên mà còn nhiều ngôi trường nghèo khác sẽ được tiếp thêm hơi ấm, và giá trị của tinh thần “lá lành đùm lá rách” sẽ lan tỏa thật xa trong cộng đồng.

Niềm vui lấp lánh từ những cuốn sách

Hành động thiết thực từ những nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh cho dự án. Tiêu biểu là anh Phạm Trí Thành đến từ tổ chức Light of Book, người đã ủng hộ 20 triệu đồng cho công tác sửa chữa thư viện cùng 20 thùng sách chất lượng.

Chia sẻ về sự đóng góp này, anh Trí Thành không giấu được niềm xúc động: “Khó có thể diễn tả hết thành lời. Đây là niềm vui, là hạnh phúc thật sự khi thấy những ánh mắt ngây thơ lấp lánh niềm háo hức; là sự tự hào khi mình và các bạn đã góp một phần nhỏ bé để xây dựng môi trường học tập tốt hơn cho các em. Từ những cuốn sách nhỏ đầu tiên, chúng mình tin rằng các em sẽ có thêm nền tảng để theo đuổi ước mơ, để có một tương lai tươi sáng hơn”.

Dự án của TRONG. Project góp phần xây dựng thư viện cho các em nhỏ nơi vùng khó khăn.

Hậu trường thực hiện MV và công tác chuẩn bị thư viện cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của cả đoàn. Dù trời có hơi nắng vào buổi trưa và có mưa nhẹ về chiều, nhưng điều đó không hề cản được tinh thần nhiệt huyết của những người làm dự án và sự háo hức không giấu được của các em nhỏ nơi đây.

Công tác chuẩn bị thư viện đòi hỏi sự tỉ mỉ và tâm huyết cao: từ khâu chọn sách, phân loại theo từng độ tuổi, đến việc trang trí tường, sàn và sắp xếp từng cuốn sách ngay ngắn lên kệ – tất cả đều là kết quả của sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của mọi người trong nhóm. TRONG. Project tin rằng, mỗi cuốn sách đặt lên kệ đều mang theo một hy vọng nhỏ, một cánh cửa mở ra thế giới mới cho các em, giúp các em thêm vững tin vào con đường tri thức.

MV "Trong đôi mắt em" không chỉ là một dấu ấn nghệ thuật mà còn là ngọn hải đăng của lòng nhân ái, tiếp tục truyền cảm hứng để cộng đồng không ngừng hành động vì một tương lai giáo dục công bằng và tốt đẹp hơn cho trẻ em vùng khó khăn.