Hoa hậu, Á hậu cùng Báo Tiền Phong mang hơi ấm đến vùng rốn lũ Thái Nguyên

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau những ngày lũ dữ nhấn chìm nhiều khu dân cư, đoàn công tác của Báo Tiền Phong cùng Hoa hậu, Á hậu Việt Nam và các nhà hảo tâm đã vượt qua bùn đất, mang những phần quà và lời động viên đến với bà con vùng ngập sâu phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Trở lại nơi nước vừa rút

Ngày 13/10, khi những con đường ở phường Linh Sơn vẫn còn loang lổ bùn đất, đoàn công tác Báo Tiền Phong phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã có mặt để thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 11.

dsc-8984.jpg
Cận cảnh những ngôi nhà nơi 'rốn lũ' ở Thái Nguyên.

Đoàn do Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng biên tập Báo Tiền Phong làm trưởng đoàn; ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong; chị Phạm Thị Thu Hiền – Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và các Á hậu Việt Nam.

Linh Sơn là một trong những “rốn lũ” của tỉnh Thái Nguyên. Những ngày qua, nước sông Cầu dâng cao khiến hơn 90% hộ dân trong phường ngập sâu từ 1 đến 3m. Khi nước rút, khắp nơi là dấu vết tang hoang: Tường nhà loang lổ bùn, dây điện vướng đầy rác, ruộng đồng còn mùi tanh của dòng nước vừa đi qua.

dsc-8501.jpg
dsc-8546.jpg
dsc-8581.jpg
Tiền mặt và nhu yếu phẩm được đoàn công tác trao tận tay chính quyền và người dân Thái Nguyên.

“Có chỗ bùn ngập đến tận nóc nhà. Nhiều nhà sập, người dân mất hết tài sản. Chưa khi nào Linh Sơn lại chứng kiến cảnh tượng này”, ông Trần Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn, chia sẻ.

“Nước lên nhanh quá, chỉ kịp chạy người”

Điểm dừng đầu tiên của đoàn là gia đình ông Đặng Đình Quý (hơn 70 tuổi, tổ dân phố Già), thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách thờ cúng liệt sĩ. Cơn lũ bất ngờ đã đánh sập gần như toàn bộ căn nhà cấp bốn, nơi ông bà sống cùng hai cháu nhỏ đang học tiểu học.

dsc-8709.jpg
Cận cảnh ngôi nhà bị sập do lũ lụt của gia đình ông Quý.

Ông Quý bị câm, vợ ông bị điếc, căn nhà sập giờ chỉ còn nền gạch lởm chởm.

“Giờ chẳng còn nơi thờ cúng các liệt sĩ. Chúng tôi đang kêu gọi cộng đồng giúp ông bà dựng lại mái nhà mới để có chỗ trú mưa nắng, chăm hai đứa cháu nhỏ”, bà Phạm Thị Toan, tổ trưởng tổ dân phố Già, nói.

dsc-8872.jpg
dsc-8728.jpg
dsc-8773.jpg
Những tấm lòng được trao tận tay gia đình ông Quý.

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình ông Dương Phục Hưng, bị tai biến, hỏng một mắt, còn vợ – bà Mai – mù cả hai mắt. Căn nhà cấp bốn của hai ông bà bị ngập hoàn toàn.

“Nước lên nhanh quá, chỉ kịp đưa ông bà sang nhà chú bên cạnh, chẳng còn lấy được gì”, chị Dương Lệ Thoa, con gái ông Hưng, kể.

dsc-8972.jpg
dsc-8688.jpg
dsc-8948.jpg
Hoa hậu, Á hậu cùng Báo Tiền Phong mang hơi ấm đến vùng 'rốn lũ' Thái Nguyên.

Đón nhận món quà từ đoàn, chị Thoa xúc động: “Cảm ơn các cô chú đã đến. Hôm qua mới có điện nấu được ít cơm. Bao gạo, thùng sữa, chai nước hôm nay quý lắm, giúp gia đình có thêm sức để vượt qua”.

Ước mơ nhỏ giữa căn nhà ngập bùn

Một điểm đến khiến nhiều người trong đoàn không kìm được xúc động là nhà em Nguyễn Ngọc Khánh Hân (học sinh lớp 9). Hân mắc bệnh hiểm nghèo về máu, hằng năm đều phải xuống Hà Nội điều trị. Gia đình em có bốn chị em, bố mẹ làm việc tự do, cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại mất trắng sau lũ.

tienphong-thainguyen-vunglu06.jpg
mxt-0628.jpg
mxt-0590.jpg

Toàn bộ sách vở, đồ dùng học tập của Hân bị nước cuốn trôi. Thế nhưng, cô bé vẫn luôn nở nụ cười trong veo.

Tại đây, Hoa hậu Hà Trúc Linh và các Á hậu đã ân cần thăm hỏi, động viên, trao quà và gửi lời chúc Hân sớm khỏe để tiếp tục đến trường.

Những tấm lòng cùng hướng về vùng lũ

Tại các điểm đến, đoàn công tác đã trao hơn 200 triệu đồng gồm tiền mặt, gạo, sữa, nhu yếu phẩm… hỗ trợ người dân.

dsc-8941.jpg
dsc-8964.jpg
dsc-8906.jpg
Hoa hậu, Á hậu cùng Báo Tiền Phong mang hơi ấm đến vùng 'rốn lũ' Thái Nguyên.

“Hậu quả ngập lụt không chỉ là mất mát về vật chất mà còn là tổn thương tinh thần, sức khỏe. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm của những người may mắn hơn, để bà con biết rằng, mình không đơn độc”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Ông cho biết thêm, Báo Tiền Phong đang tiếp tục kết nối các doanh nghiệp để hỗ trợ y tế, nhu yếu phẩm, hàng chục tấn gạo và sữa cho người dân Thái Nguyên, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

tienphong-thainguyen-vunglu2.jpg
Những món quà ý nghĩa, kịp thời cho người dân vùng lũ Thái Nguyên.

Đại diện địa phương, chị Phạm Thị Thu Hiền – Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, xúc động nói: “Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để người dân vươn lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển những phần quà này đến đúng những hộ bị thiệt hại nặng”.

Dương Triều
#Hoa hậu Việt Nam 2024 #Á hậu Việt Nam #Thái Nguyên #bão lũ #từ thiện #quà cứu trợ #đoàn từ thiện

