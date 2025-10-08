Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp xung kích chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Không ngại mưa gió, bùn lầy, những sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã có mặt tại những điểm ngập nặng để hỗ trợ người dân sơ tán, dọn dẹp và trao quà cứu trợ. Mỗi suất cơm nóng, mỗi phần quà được gửi đi là một thông điệp yêu thương và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong gian khó.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc, Hội Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã nhanh chóng thành lập các đội hình xung kích, trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

dh-thai-nguyen25.jpg

Ngay sau khi nhận được thông tin từ chính quyền địa phương, hàng chục sinh viên tình nguyện đã có mặt tại những điểm bị ảnh hưởng nặng. Họ cùng lực lượng dân quân, công an hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn, chuyển nhu yếu phẩm, dọn bùn đất, kê lại đồ đạc và chuẩn bị những suất cơm nóng giữa mưa lạnh.

dh-thai-nguyen21.jpg
dh-thai-nguyen22.jpg
dh-thai-nguyen23.jpg

Những phần quà thiết yếu như mì tôm, nước sạch, áo mưa, thuốc men cũng được trao tận tay các hộ dân bị cô lập, giúp họ tạm ổn định cuộc sống trong những ngày đầu sau bão.

Không chỉ dừng lại ở đó, các bạn sinh viên còn tự tay nấu cơm, chuẩn bị những suất ăn nóng hổi để gửi tới bà con. “Bọn mình đang nấu cơm để đi gửi cho người dân. Từ sáng tới giờ đã đi gửi bánh mì, nước...”, một bạn sinh viên trong đội hình chia sẻ.

dh-thai-nguyen20.jpg
Sinh viên tình nguyện đưa đồ ăn cứu trợ đến từng địa điểm người dân cần.

Chị Lại Thị Thanh Hoa – Bí thư Đoàn trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) cho biết: “Ngay khi mưa lớn kéo dài gây ngập tại nhiều khu vực, Đoàn – Hội Sinh viên trường đã kích hoạt các đội hình xung kích, chủ động liên hệ với địa phương để hỗ trợ kịp thời. Các bạn sinh viên không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng dầm mưa dọn dẹp bùn đất, kê lại đồ đạc cho người dân. Hình ảnh màu áo xanh giữa vùng lũ chính là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của tuổi trẻ nhà trường với cộng đồng”.

dh-thai-nguyen24.jpg

Hình ảnh những sinh viên áo xanh, mang trên vai những suất ăn cứu trợ, cùng người dân sau bão đã để lại nhiều xúc động. Họ không chỉ mang đến những phần quà vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, lan tỏa tinh thần “khi Tổ quốc cần, thanh niên có mặt”.

Dương Triều
#Sinh viên ĐH Kỹ thuật Công nghiệp #mưa lũ #hỗ trợ cộng đồng #cứu trợ thiên tai #Thái Nguyên #đội hình xung kích #quà cứu trợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục