Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp xung kích chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ

SVO - Không ngại mưa gió, bùn lầy, những sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã có mặt tại những điểm ngập nặng để hỗ trợ người dân sơ tán, dọn dẹp và trao quà cứu trợ. Mỗi suất cơm nóng, mỗi phần quà được gửi đi là một thông điệp yêu thương và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong gian khó.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc, Hội Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã nhanh chóng thành lập các đội hình xung kích, trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ chính quyền địa phương, hàng chục sinh viên tình nguyện đã có mặt tại những điểm bị ảnh hưởng nặng. Họ cùng lực lượng dân quân, công an hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn, chuyển nhu yếu phẩm, dọn bùn đất, kê lại đồ đạc và chuẩn bị những suất cơm nóng giữa mưa lạnh.

Những phần quà thiết yếu như mì tôm, nước sạch, áo mưa, thuốc men cũng được trao tận tay các hộ dân bị cô lập, giúp họ tạm ổn định cuộc sống trong những ngày đầu sau bão.

Không chỉ dừng lại ở đó, các bạn sinh viên còn tự tay nấu cơm, chuẩn bị những suất ăn nóng hổi để gửi tới bà con. “Bọn mình đang nấu cơm để đi gửi cho người dân. Từ sáng tới giờ đã đi gửi bánh mì, nước...”, một bạn sinh viên trong đội hình chia sẻ.

Sinh viên tình nguyện đưa đồ ăn cứu trợ đến từng địa điểm người dân cần.

Chị Lại Thị Thanh Hoa – Bí thư Đoàn trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) cho biết: “Ngay khi mưa lớn kéo dài gây ngập tại nhiều khu vực, Đoàn – Hội Sinh viên trường đã kích hoạt các đội hình xung kích, chủ động liên hệ với địa phương để hỗ trợ kịp thời. Các bạn sinh viên không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng dầm mưa dọn dẹp bùn đất, kê lại đồ đạc cho người dân. Hình ảnh màu áo xanh giữa vùng lũ chính là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của tuổi trẻ nhà trường với cộng đồng”.

Hình ảnh những sinh viên áo xanh, mang trên vai những suất ăn cứu trợ, cùng người dân sau bão đã để lại nhiều xúc động. Họ không chỉ mang đến những phần quà vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, lan tỏa tinh thần “khi Tổ quốc cần, thanh niên có mặt”.