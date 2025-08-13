Mang ánh sáng vật lý và tri thức đến vùng cao Tràng Xá

Xã Tràng Xá (tỉnh Thái Nguyên) là điểm đến của nhóm tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' năm nay. “Chúng mình chọn nơi đây không chỉ vì địa phương còn nhiều khó khăn, mà bởi muốn đưa kiến thức và công nghệ rời khỏi phòng thí nghiệm, áp dụng vào đời sống. Những điều học được chỉ thật sự có ý nghĩa khi chạm vào con người, vào cộng đồng”, Nguyễn Hoàng Dương chia sẻ.

Mang ánh sáng vật lý và tri thức đến vùng cao Tràng Xá.

Công trình “Thắp sáng đường quê” là điểm nhấn của Chiến dịch. Trên quãng đường 1 km, 20 đèn năng lượng Mặt trời được lắp đặt, tận dụng cột điện sẵn có. Dương cho biết, nhóm vận dụng nhiều kiến thức chuyên ngành như điện – điện tử, năng lượng tái tạo, lập kế hoạch kỹ thuật và đảm bảo an toàn. “Chúng mình tự hào nhất là khi thấy niềm vui và cảm giác an tâm của người dân mỗi tối trên đoạn đường mới sáng đèn”, Dương nói.

Bên cạnh ánh sáng vật lý, nhóm còn mang đến “ánh sáng tri thức”. Một không gian đọc sách ngoài trời, cùng tủ sách STEM được xây dựng tại trường Tiểu học Tràng Xá. Theo Dương, với học sinh vùng cao, đây không chỉ là những giá sách mà còn là “cánh cửa mở ra một chân trời mới”. “Trao tri thức là gieo hy vọng, để biết đâu, sau này, chính các em sẽ trở thành những người tiếp nối hành trình này”, Dương chia sẻ.

Những dấu ấn trong Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' của nhóm sinh viên tình nguyện ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nhóm cũng tổ chức lớp học "Bình dân học vụ số" và lớp học STEM. Trong những lớp học đơn sơ, các thành viên trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành. “Điều đáng nhớ nhất là ánh mắt sáng lên của các em khi tiếp cận kiến thức mới. Truyền cảm hứng không chỉ là dạy, mà còn là đồng hành và lắng nghe”, Dương nói.

Ngoài các công trình và hoạt động giáo dục, nhóm còn dọn dẹp vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó. “Chúng mình muốn hành trình này không chỉ để lại công trình, mà còn gắn kết con người bằng trái tim và hành động thực tế”, Dương chia sẻ.

Nhóm sinh viên tình nguyện ĐH Bách khoa Hà Nội.

Sau chuyến đi, Dương nói, điều lớn nhất nhận lại là bài học về trách nhiệm, sự thấu hiểu và lòng biết ơn. “Chúng mình đã đi để cho đi, nhưng hơn hết là đi để trưởng thành trong tư duy, cảm xúc và nhận thức về vai trò của một người trẻ trong xã hội hôm nay”.