290 sinh viên Thủ đô lên Thái Nguyên hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão

SVO - Gần 300 sinh viên Thủ đô đã lên đường đến Thái Nguyên, chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão số 11. Những chiếc áo xanh tình nguyện lại nhuộm sắc hy vọng giữa vùng đất còn ngổn ngang bùn đất và khó khăn.

Sau những ngày mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 11, nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa và đồ dùng của người dân bị hư hỏng nặng. Để chia sẻ khó khăn cùng bà con, sáng 11/10, Thành Đoàn Hà Nội đã cử gần 290 sinh viên tình nguyện từ các trường đại học trực thuộc lên đường đến Thái Nguyên hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đội hình thanh niên tình nguyện Thủ đô sẽ cùng Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và chính quyền địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét bùn đất tại các điểm trường, khu dân cư và công trình công cộng. Một số đội chuyên trách còn đảm nhận việc giúp người dân sửa chữa đồ gia dụng, xe máy, hỗ trợ khôi phục sinh hoạt hàng ngày.

Sinh viên tình nguyện chuẩn bị lên đường.

Cùng với các đội hình tình nguyện, sáng nay Thành Đoàn Hà Nội cũng tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại Thái Nguyên. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang theo tình cảm và sự sẻ chia từ tuổi trẻ Thủ đô gửi tới bà con vùng lũ.

Ngay sau khi có mặt, lực lượng sinh viên tình nguyện bắt tay ngay vào công việc.

Các sinh viên tình nguyện mang theo dụng cụ lao động, áo xanh và tinh thần hăng hái. Họ chia nhau về từng bản, từng xã, nơi bùn đất vẫn phủ dày trên lối đi, những ngôi trường còn ngập nước và nhiều gia đình đang khắc phục thiệt hại. Nụ cười, lời động viên, bàn tay sẻ chia của tuổi trẻ đã phần nào xua đi nỗi vất vả, lo toan của người dân sau bão.

Hoạt động của Thành Đoàn Hà Nội nằm trong chuỗi chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô hướng về vùng bão lũ”, thể hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước – Cả nước vì Hà Nội”, cũng như truyền thống tương thân tương ái của thế hệ trẻ.