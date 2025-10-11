Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

290 sinh viên Thủ đô lên Thái Nguyên hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Gần 300 sinh viên Thủ đô đã lên đường đến Thái Nguyên, chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão số 11. Những chiếc áo xanh tình nguyện lại nhuộm sắc hy vọng giữa vùng đất còn ngổn ngang bùn đất và khó khăn.

Sau những ngày mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 11, nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa và đồ dùng của người dân bị hư hỏng nặng. Để chia sẻ khó khăn cùng bà con, sáng 11/10, Thành Đoàn Hà Nội đã cử gần 290 sinh viên tình nguyện từ các trường đại học trực thuộc lên đường đến Thái Nguyên hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

z7104009788059-dd588a4485bf2426cde2d5b4a1fab2a0.jpg
290 sinh viên Thủ đô lên Thái Nguyên hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão

Các đội hình thanh niên tình nguyện Thủ đô sẽ cùng Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và chính quyền địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét bùn đất tại các điểm trường, khu dân cư và công trình công cộng. Một số đội chuyên trách còn đảm nhận việc giúp người dân sửa chữa đồ gia dụng, xe máy, hỗ trợ khôi phục sinh hoạt hàng ngày.

z7104009784669-944fc078ae00bf58cbda67825e4dd931.jpg
z7104009795589-72f829698077fbc0c13e341cd75ddab8.jpg
Sinh viên tình nguyện chuẩn bị lên đường.
z7104009788060-360b6cb6f9580af852853737445918bd.jpg
z7104009788062-8b0986634c6c5264149bf31a03093561.jpg

Cùng với các đội hình tình nguyện, sáng nay Thành Đoàn Hà Nội cũng tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại Thái Nguyên. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang theo tình cảm và sự sẻ chia từ tuổi trẻ Thủ đô gửi tới bà con vùng lũ.

z7104294293353-08fe2f2859d95804505c81cca62a4b24.jpg
z7104294265485-737e6c3bbd7afa4b4294e5e14494fbfa.jpg
z7104294253599-b89ca195145d0e97fc75f5ca897ed799.jpg
Ngay sau khi có mặt, lực lượng sinh viên tình nguyện bắt tay ngay vào công việc.

Các sinh viên tình nguyện mang theo dụng cụ lao động, áo xanh và tinh thần hăng hái. Họ chia nhau về từng bản, từng xã, nơi bùn đất vẫn phủ dày trên lối đi, những ngôi trường còn ngập nước và nhiều gia đình đang khắc phục thiệt hại. Nụ cười, lời động viên, bàn tay sẻ chia của tuổi trẻ đã phần nào xua đi nỗi vất vả, lo toan của người dân sau bão.

Hoạt động của Thành Đoàn Hà Nội nằm trong chuỗi chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô hướng về vùng bão lũ”, thể hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước – Cả nước vì Hà Nội”, cũng như truyền thống tương thân tương ái của thế hệ trẻ.

Dương Triều
#sinh viên tình nguyện #Thái Nguyên #bão số 11 #hỗ trợ hậu quả bão #tuổi trẻ Hà Nội #cứu trợ thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục