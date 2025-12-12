Lê Việt Đức: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc BUV theo đuổi Marketing bằng trải nghiệm thực tiễn

SVO - Lê Việt Đức, sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp hạng First Class (Xuất sắc) ngành Quản trị Marketing tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), hiện đang là Management Trainee tại Vinamilk. Trong thời gian học tập, Đức đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Truyền thông dự án TEDxBUV2024, đồng thời là người sáng lập podcast “Lóc Cóc Đi Học”, tham gia nhiều hoạt động truyền thông và các dự án dành trong cộng đồng sinh viên.

Chinh phục tấm bằng First Class từ nỗ lực không ngừng

Trước khi bước vào đại học, Đức từng phân vân giữa việc du học và theo học một môi trường quốc tế trong nước. Cân nhắc giữa mong muốn trưởng thành, khám phá bản thân và yếu tố an toàn, thực tiễn, Đức lựa chọn BUV sau một chuyến school visit khi còn học tại THPT Chu Văn An.

Việt Đức với vai trò Trưởng ban Truyền thông TEDxBUV.

Với Đức, kỳ học cuối là thời điểm thử thách nhất khi phải thi lại môn học cuối cùng. Tuy vậy, Đức không coi đó là thất bại mà là cơ hội để làm mới mình: “Mình bắt đầu lại, nỗ lực thật nhiều và cố gắng đơn giản hóa mọi kiến thức để hiểu rõ bản chất”. Tinh thần cầu thị giúp Đức học hỏi từ bạn bè, từ những trải nghiệm hàng ngày, đặc biệt trong môi trường cởi mở của BUV, nơi các thầy cô luôn sẵn sàng trao đổi và có các bạn bè luôn đồng hành, phản biện, hỗ trợ nhau.

Trong số các học phần, Business Innovation là trải nghiệm có ý nghĩa nhất với Đức. Việc tự phát triển một sản phẩm từ nghiên cứu đến đưa ra thị trường giúp anh hiểu rõ năng lực của bản thân, góp phần định hướng Đức phát triển các công việc thuộc lĩnh vực truyền thông – sáng tạo.

Trải nghiệm lãnh đạo đội ngũ trẻ và hành trình kể chuyện qua TEDxBUV và podcast “Lóc Cóc Đi Học”

Trong vai trò Trưởng ban Truyền thông TEDxBUV, Việt Đức không xem mình là “người lãnh đạo” theo nghĩa truyền thống mà coi đây là cơ hội để đồng hành và phát huy sức sáng tạo cùng với các bạn đồng trang lứa. Trong một năm hoạt động, Đức cùng các cộng sự đã tăng 25% lượng tương tác trên mạng xã hội và triển khai nhiều dự án có chiều sâu, trong đó đáng nhớ nhất là triển lãm dành cho người khiếm khuyết. Những chuyến đi thực tế, tiếp xúc và làm việc với các trung tâm hỗ trợ cộng đồng người khiếm khuyết đã để lại cho Đức nhiều trải nghiệm về sự đồng cảm và niềm vui – “mình nghĩ dù thứ ngôn ngữ dễ hiểu nhất là tình yêu thương giữa mọi người dành cho nhau, bất kể có khác biệt gì đi chăng nữa”.

Không chỉ dừng lại ở truyền thông cho các tổ chức, Đức còn là người sáng lập podcast “Lóc Cóc Đi Học” – một kênh được hình thành từ chính những băn khoăn của cậu học sinh cấp 3 khi đứng giữa lựa chọn du học hay học trong nước. Những câu chuyện được lắng nghe từ các anh chị đi trước trong thời điểm COVID-19 trở thành động lực để Đức ghi lại và chia sẻ những kinh nghiệm, giúp các bạn trẻ bình tĩnh và sáng suốt hơn trên hành trình trưởng thành. Đức cho biết nội dung tâm đắc nhất với mình chính là việc tôn vinh những điều thật bình thường của cuộc sống, khuyến khích người trẻ đừng FOMO.

Việt Đức tham gia hoạt động của BUV Green Project.

Trong quá trình học tại BUV, Đức từng có trải nghiệm đặc biệt khi viết kịch bản quảng cáo cho trường ngay từ năm nhất. Kịch bản của anh được chọn làm phiên bản chính thức và anh trực tiếp trình bày trước GS. Rick Bennett – Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV, trở thành cột mốc quan trọng giúp anh tự tin hơn vào năng lực sáng tạo.

Trui rèn kỹ năng từ sân khấu đến ngành sáng tạo

Kinh nghiệm làm MC cho nhiều sự kiện lớn tại BUV, từ Lễ tốt nghiệp đến các lễ ra mắt là môi trường rèn luyện quan trọng với Việt Đức. Mỗi chương trình có yêu cầu và khán giả khác nhau, buộc anh phải nghiên cứu kỹ nội dung và kỳ vọng người nghe trước khi dẫn dắt. “Mình học được cách kết nối với khán giả và truyền tải thông tin tự nhiên, mạch lạc”, Đức chia sẻ.

Việt Đức dẫn chương trình tại sự kiện.

Từ quá trình thực tập và tham gia các dự án marketing, Đức nhận thấy yếu tố cốt lõi để người trẻ bước vào lĩnh vực truyền thông – tiếp thị là tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Anh cho rằng trong ngành sáng tạo, cái tôi là điều thường thấy, nhưng quan trọng hơn là khả năng biến ý tưởng thành hành động: “Nếu nghĩ ra được 10 ý tưởng và thực hiện được khoảng 7 sản phẩm thành hình thì đó đã là thành công rất lớn”. Đức nhấn mạnh rằng mọi sản phẩm đều phải hướng đến mục tiêu cuối cùng và đặt người dùng làm trung tâm để hiểu cách họ tiếp nhận thông điệp.

“One step at a time”: Triết lý giúp vượt thử thách và định hình mục tiêu dài hạn

Trong quá trình ứng tuyển Vinamilk Graduate Talent Programme 2025, Việt Đức cho biết thói quen nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi nêu quan điểm được rèn luyện tại BUV là yếu tố then chốt giúp bản thân thể hiện tốt. Đức nhận định một CV đẹp chỉ là lợi thế ban đầu; điều quyết định nằm ở cách trình bày câu chuyện, lập luận dựa trên bằng chứng và tư duy phân tích. Thách thức lớn nhất của anh là hệ thống hóa các trải nghiệm đã có được. “Với mình, đấy cũng là lúc dành thời gian để nhìn lại hành trình, xem bản thân đã học được gì xuyên suốt thời gian đại học”.

Việt Đức giữ vai trò MC.

Một trong những kỷ niệm có ý nghĩa nhất với Đức là thời gian tham gia CLB BUV Green Project và đến thăm làng trẻ SOS. Câu hỏi của một em nhỏ: “Năm sau anh có quay lại không?” khiến anh suy nghĩ rất nhiều về tác động của những điều tưởng như nhỏ bé. Khi trở thành Chủ tịch CLB, Đức quyết tâm thực hiện lời hứa và tạo một dấu ấn thật sự, từ đó dự án Teddy Bear Donation Week đã ra đời, nhận về hàng trăm chú gấu bông cho các bạn nhỏ. Trở lại làng trẻ, gặp lại những gương mặt thân quen đã trưởng thành hơn, Đức cảm thấy nhẹ nhõm vì đã giữ được lời hứa. Với anh, đó là khoảnh khắc giúp xác lập mục tiêu lâu dài: tạo ra giá trị cho cộng đồng bằng chính khả năng và tấm lòng.

Với Đức, tinh thần “Lionhearted” nằm ở dũng khí bắt đầu và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. “Làm điều mới lúc nào cũng đi kèm khả năng thất bại, nhưng chỉ cần dám thử và dám chấp nhận rủi ro, thì thất bại cũng trở thành một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành”, anh nói. Bước đầu tiên luôn là bước khó nhất, nhưng khi đã vượt qua, những bước tiếp theo sẽ vững vàng hơn nhiều.

Người thầy để lại dấu ấn sâu sắc nhất với Đức là thầy Michael Lomax – Trưởng Chương trình Dự bị Đại học. Thầy nhắc anh rằng người trẻ có rất nhiều năng lượng và điều quan trọng là phải biết phân bổ năng lượng ấy cho những điều thực sự quan trọng và cho những người thân yêu trong cuộc sống.

Việt Đức hiện đang là Management Trainee tại Vinamilk.

Từ hành trình học tập, dẫn dắt truyền thông, làm MC, sáng tạo podcast đến công việc tại Vinamilk, thông điệp Đức muốn gửi đến người trẻ là hãy đi từng bước một - “One step at a time”. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bình tĩnh, rõ ràng với giá trị bản thân và kiên định theo đuổi mục tiêu. “Đừng quá vội vàng; kể cả có thất bại đến mười lần, nếu thành công ở lần thứ mười một thì đó vẫn là một thành tựu đáng tự hào”. Đức cũng tin rằng mỗi giai đoạn trong hành trình trưởng thành đều mang lại một bài học, miễn là người trẻ luôn chủ động chuyển động: tham gia CLB, thực tập, thử sức với những điều mới hoặc đơn giản là nghỉ ngơi để nhìn cuộc sống theo cách khác.

(Ảnh: NVCC)