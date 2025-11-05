Vững tin tỏa sáng với tiếng Anh: Câu chuyện truyền cảm hứng từ Unlock The IELTS 2025

SVO - Trước thềm vòng chung kết sắp diễn ra vào tháng 11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), phóng viên đã có cuộc trò chuyện đầy cảm hứng với cô Diệu Hoa về hành trình vượt qua nỗi sợ, chinh phục IELTS 8.0 và ý tưởng đằng sau sân chơi học thuật ý nghĩa này.

Từ một cô gái từng ngại ngùng mỗi khi phải giao tiếp bằng tiếng Anh, đến người đồng sáng lập hệ thống luyện thi IELTS uy tín với sứ mệnh "chắp cánh" cho hàng nghìn học sinh Việt Nam - câu chuyện của cô Nguyễn Diệu Hoa, Cofounder kiêm Giám đốc sản phẩm tại IELTS LangGo, chính là minh chứng sống động cho thông điệp "Speak with confidence, shine with pride" mà cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 đang truyền tải.

Cô Nguyễn Diệu Hoa - Thành viên BTC, giám khảo cuộc thi Unlock The IELTS 2025.

Câu chuyện truyền cảm hứng: Từ sự tự ti dến IELTS 8.0

"Trước khi đến với giáo dục, tôi cũng đã từng là một người rất tự ti và ngại mỗi khi phải nói tiếng Anh" - cô Nguyễn Diệu Hoa, Cofounder kiêm Giám đốc sản phẩm tại IELTS LangGo chia sẻ với giọng điệu chân thành.

Câu chuyện của cô Diệu Hoa có lẽ sẽ khiến nhiều học sinh THPT hiện nay thấy đồng cảm bởi dù học tiếng Anh từ nhỏ, nhưng khi đứng trước yêu cầu phải giao tiếp, phải thuyết trình bằng ngôn ngữ này, không ít người trong chúng ta vẫn cảm thấy bối rối và thiếu tự tin. Rào cản không phải do thiếu kiến thức, mà đến từ nỗi sợ sai, sợ bị đánh giá, và đặc biệt là thiếu môi trường để thực hành.

Nhưng thông qua một hành trình dài với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô Diệu Hoa đã vượt qua được nỗi sợ đó và thành công chinh phục điểm số IELTS 8.0 ngay trong lần thi đầu tiên - một thành tích đáng mơ ước của biết bao học sinh Việt Nam. Không chỉ vậy, cô gái nhỏ đã từng tự ti còn đã mạnh dạn đứng lên tham gia vào việc thành lập IELTS LangGo để chắp cánh cho những ước mơ học tiếng Anh một cách bài bản, tự tin.

Từ 1 học sinh tự ti khi nói tiếng Anh đến Giám đốc sản phẩm – Người đồng sáng lập IELTS LangGo.

"Chính từ những trải nghiệm như vậy, tôi rất thấu hiểu cảm giác của các bạn học sinh sinh viên - những người vẫn đang nỗ lực hàng ngày nhưng loay hoay không biết phải bắt đầu từ đâu", cô Nguyễn Diệu Hoa tâm sự.

Unlock The IELTS 2025: Bước đệm hiện thực hóa giấc mơ tự tin nói tiếng Anh

Từ chính những trăn trở và khát khao muốn tạo ra sân chơi cho thế hệ học sinh sau, ý tưởng về cuộc thi Unlock The IELTS 2025 đã được ấp ủ và hiện thực hóa. Đây là sự hợp tác giữa IELTS LangGo và Báo Tiền Phong - một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu Việt Nam.

"Thời của tôi, những sân chơi, những chương trình trí tuệ kiểu như thế này không có nhiều. Tôi cũng rất hiểu những cảm giác tự ti và áp lực khi phải học tiếng Anh nhưng lại không có môi trường để thực hành, để vươn mình", Cô Nguyễn Diệu Hoa chia sẻ về nguồn cảm hứng đằng sau cuộc thi. "Chính vì vậy, chúng tôi đã phối hợp cùng báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi này với mong muốn giúp đỡ các bạn học sinh có thể rèn luyện khả năng nói và phản xạ tiếng Anh tự nhiên, phát triển tư duy phản biện và khả năng trình bày. Quan trọng nhất là giúp các em dám tự tin và dám tỏa sáng".

Unlock The IELTS 2025 là 1 sân chơi lý tưởng dành cho các bạn học sinh THPT.

Cuộc thi Unlock The IELTS 2025 là sân chơi học thuật dành cho học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh/thành lân cận. Với thông điệp "Speak with confidence, shine with pride" (Nói với sự tự tin, tỏa sáng trong niềm tự hào), cuộc thi không chỉ đơn thuần là một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh, mà còn là hành trình giúp các em khám phá tiềm năng, vượt qua rào cản tâm lý và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Hành trình cảm xúc và đầy nhiệt huyết trải qua 3 vòng thi

Cuộc thi được thiết kế với 3 vòng thi: Vòng Sơ loại (tháng 9/2025) diễn ra tại các trường THPT để chọn ra những gương mặt xuất sắc; Vòng Tài năng (tháng 10/2025) khuyến khích sự sáng tạo qua các tiết mục nghệ thuật bằng tiếng Anh, với giải thưởng dành cho đội được yêu thích nhất và Top 3 sẽ biểu diễn tại chung kết; và Vòng Chung kết (tháng 11/2025) tại USTH với 2 phần thi Kiến thức chung và Hùng biện tiếng Anh.

Nhớ lại những ngày đầu tiên tổ chức vòng sơ loại, cô Hoa không giấu được sự xúc động: "Tôi cực kỳ ấn tượng và xúc động với năng lượng của các bạn học sinh. Mặc dù mới chỉ là vòng đầu tiên nhưng rất nhiều bạn đã thể hiện được sự tự tin, tinh thần nhiệt huyết và cực kỳ nghiêm túc. Đến trường nào thì các em cũng đều rất sôi nổi và các thầy cô hỗ trợ hết mình, luôn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho các bạn".

Vòng chung kết sắp tới sẽ có Ban giám khảo chuyên nghiệp đánh giá các đội dựa trên 5 tiêu chí: Nội dung và lập luận, Kỹ năng ngôn ngữ, Phong thái trình bày, Khả năng phản biện và trả lời câu hỏi, cùng Quản lý thời gian trình bày.

Cuộc thi mang đến cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng: Giải Nhất 10 triệu đồng, Giải Nhì 5 triệu đồng, Giải Ba 3 triệu đồng và 6 Giải Khuyến khích 2 triệu đồng, kèm theo các suất học bổng IELTS từ IELTS LangGo với tỷ lệ từ 30% đến 100% (trị giá từ 1,8 đến 13,5 triệu đồng tùy level).

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của Unlock The IELTS 2025.

Đặc biệt, Vòng Tài năng còn có các Giải Viral riêng với học bổng hấp dẫn. Các đội/cá nhân giành được nhiều giải sẽ nhận được nhiều suất học bổng tương ứng, tạo cơ hội học tập dài hạn.

IELTS LangGo - Người đồng gành đáng tin cậy trên hành trình chinh phục tiếng Anh

Là đơn vị đồng tổ chức cuộc thi, IELTS LangGo không chỉ đơn thuần là một trung tâm luyện thi IELTS, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của hàng nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam trên con đường chinh phục tiếng Anh.

"Khi đồng hành với LangGo, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là đồng hành, chắp cánh và tiếp sức cho thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tiếng Anh, giúp các bạn tự tin nói, tự tin thể hiện và tỏa sáng bằng chính năng lực của mình", cô Nguyễn Diệu Hoa nhấn mạnh về sứ mệnh của LangGo.

IELTS LangGo luôn sẵn sàng giúp các bạn học sinh cải thiện tiếng Anh và lấy chứng chỉ IELTS.

Điều gì khiến IELTS LangGo trở thành lựa chọn của nhiều học viên?

Phương pháp giảng dạy khoa học và hiện đại: LangGo áp dụng phương pháp học tập dựa trên nghiên cứu khoa học về tâm lý học và ngôn ngữ học, giúp học viên không chỉ học thuộc kiến thức mà còn phát triển tư duy và kỹ năng sử dụng tiếng Anh tự nhiên. Thay vì học vẹt, các em được khuyến khích tư duy phản biện và thực hành giao tiếp liên tục.

Đội ngũ giảng viên chất lượng cao: Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiều người đạt IELTS 8.0+ và có bề dày trong giảng dạy, LangGo đảm bảo mỗi học viên đều được hướng dẫn bài bản và tận tâm. Các giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là những người mentor, giúp học viên vượt qua rào cản tâm lý khi học tiếng Anh - điều mà chính Diệu Hoa đã từng trải qua.

Công nghệ học tập tiên tiến: LangGo đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ giáo dục, từ nền tảng học trực tuyến tương tác đến các công cụ luyện tập thông minh. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi, theo dõi tiến độ và nhận phản hồi chi tiết từ giáo viên.

Tỷ lệ học viên đạt target cao: Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng đào tạo tại LangGo chính là tỷ lệ học viên đạt mục tiêu IELTS cam kết. Nhiều học viên từng tự ti, sợ nói tiếng Anh đã tự tin chinh phục được band điểm mơ ước sau khi học tại đây.

Môi trường học tập thực hành: Hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hành, LangGo tạo ra nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ Speaking, các sự kiện giao lưu để học viên có cơ hội sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực tế. Chính sự thiếu hụt môi trường thực hành đã từng là rào cản lớn của cô Hoa, và giờ đây, LangGo quyết tâm giải quyết vấn đề này cho thế hệ trẻ.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô Nguyễn Diệu Hoa gửi lời cảm ơn chân thành: "Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo, các nhà trường, các thầy cô, ban tổ chức và ekip đằng sau đã phối hợp cùng LangGo để tổ chức một chương trình rất ý nghĩa như thế này".

Vòng chung kết Unlock The IELTS 2025 đang đến rất gần - một sự kiện được mong đợi với sự tham gia của các đội thi xuất sắc nhất từ hàng trăm trường THPT. Đây không chỉ là cuộc tranh tài về kiến thức và kỹ năng, mà còn là dịp để các em thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và niềm đam mê tiếng Anh trước Ban giám khảo chuyên nghiệp và đông đảo khán giả.

Nếu bạn là học sinh THPT đang có đam mê với tiếng Anh, đang tìm kiếm cơ hội để thử thách bản thân và khẳng định năng lực, hãy theo dõi và ủng hộ các đội thi tại vòng chung kết sắp tới. Và nếu bạn đang muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình một cách bài bản, IELTS LangGo luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục ước mơ.

Speak with confidence, shine with pride - Hãy dám nói, dám tỏa sáng!

(Ảnh: BTC)