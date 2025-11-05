Người trẻ chung tay hướng về miền Trung, vận động hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ

SVO - Không quản ngày đêm, nhiều bạn trẻ miệt mài vận động hàng hóa cứu trợ, mang đến cho đồng bào miền Trung những phần quà thiết thực trong những ngày chờ nước rút.

Chiều tối, Nguyễn Thành Tiến (28 tuổi), ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM (trước là xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), đạp xe mang theo 20 bịch bánh và 5 kg chả đi gửi đồng bào miền Trung.

Tiến đạp xe hơn 15 km để đi gửi đồ hỗ trợ bà con miền Trung (Ảnh: An Vy)

Nơi Tiến dừng chân là KP.5, P.Tân Thành cũ (nay là KP.14, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM), điểm sinh hoạt khu phố này được các bạn trẻ tận dụng làm nơi tập kết đồ gửi ra miền Trung.

Tiến cho biết từ nhà anh đến đây hơn 15 km. "Sau giờ làm việc, mình vội vã đi mua bánh vì biết ở đây có nhận nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt. Mình đọc tin tức thấy thương quá nên muốn chung tay để giúp đỡ bà con", Tiến nói.

Hôm trước đó, Tiến còn đặt hàng xóm làm gấp 5 kg chả lụa để gửi bà con miền Trung. Tuy nhiên, khi tới đây, Tiến được mọi người nói rằng ở đây hạn chế nhận đồ ăn như chả, đồ ăn nóng… vì việc vận chuyển xa dễ làm hư đồ. "Mình tiếc lắm nhưng cũng đành vậy. Mình quyết định gửi lại chả cho các bạn tình nguyện viên ở đây. Thấy bạn nào cũng nhiệt huyết, mình thấy rất thương", Tiến nói.

Cô gái còn viết thêm những tâm thư lên những chiếc thùng để gửi yêu thương cho bà con vùng lũ (Ảnh: An Vy)

Bên trong kho, không khí sôi nổi như hội. Hơn 70 tấn hàng chất cao ngất từ tã lót, mì gói, gạo, sữa… xếp chồng lớp lớp.

Nguyễn Thị Vinh (22 tuổi), ngụ P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, cho biết cô mang tới đây 1.000 chiếc chăn mền. Cô gái nhỏ nhắn còn viết thêm lá thư để động viên bà con: "Miền Trung ơi cố lên!", rồi cẩn thận dán lên những chiếc thùng.

"Mình định chỉ mang tặng đồ rồi về, nhưng thấy thiếu người, đành ở lại", Vinh cười, tay thoăn thoắt dán nhãn. Vinh cho biết từ sáng đến tối, cô cùng nhóm bạn mới quen bạn phân loại, ghi chép, khuân vác…

Trần Thanh Phong, Đỗ Thị Thùy Trang (Trường ĐH Công thương TP.HCM) và Đỗ Phúc Phụng Nhi (Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM) lặn lội từ Q.12, H.Hóc Môn (cũ), mang theo rất nhiều cá hộp, sữa, bánh ngọt… để gửi bà con miền Trung. "Mình thấy mọi người đã gửi nhiều gạo, nên tụi mình mua thêm cá hộp để bà con ăn kèm cơm", Phong giải thích.

Các bạn trong FC (fanclub - nhóm fan) Má Lúm của diễn viên Lâm Thanh Nhã và FC Người Thương của nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon mang quà, phụ mọi người tải hàng lên xe (Ảnh: An Vy)

Anh chàng cho biết khi đến nơi, cả nhóm đều choáng ngợp khi thấy số lượng hàng hóa xếp đầy nhà văn hóa, tình nguyện viên tíu tít cảm ơn dù chỉ nhận thêm vài thùng mì… "Mọi người thân thiện lắm, ai cũng nói cám ơn dù họ cũng là người gửi đồ như tụi mình", Phong nói tiếp.

Triệu Thế Kiệt, học sinh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM), dành trọn buổi chiều phụ khuân vác. "Nhiều bạn học sinh khác cũng đến, tụi em muốn làm gì đó cho bà con. Em mong rằng bà con miền Trung cố lên, sớm ổn định, trở lại cuộc sống", Kiệt nói.

Chị Ngô Mai, chủ nhiệm CLB Nguyện ước hồng, cho biết: "Hơn 70 tấn hàng đã lên xe đi Đà Nẵng (trước là Quảng Nam), Huế, Quảng Ngãi từ rạng sáng 31.10. Tối nay chúng tôi sẽ xuất phát thêm một chuyến xe nữa để gửi yêu thương của bà con TP.HCM đến bạn bè miền Trung".

Theo chị Mai, hàng hóa chất đầy kho, nhưng lòng người còn đầy hơn. Những gói bánh, thùng mì, chiếc chăn đều mang tấm lòng yêu thương, động viên từ TP.HCM gửi đến người dân miền Trung đang oằn mình sau cơn lũ dữ.