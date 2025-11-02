Cô gái xứ Nghệ lan tỏa năng lượng tích cực từ hành trình vươn lên giữa muôn thử thách

SVO - Từ miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đến giảng đường Trường Đại học Thủy lợi, Trần Võ Quỳnh Trang – sinh viên năm 3 ngành Kinh tế số đã viết nên hành trình đáng tự hào của nghị lực và khát vọng. Cô từng đạt giải Ba học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, “Tiếp sức mùa thi”, và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến bạn bè bằng tinh thần sống có ích, nỗ lực từng ngày.

Từ miền núi Kỳ Sơn đến giảng đường đại học

Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi xa xôi nơi địa hình hiểm trở và điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, Quỳnh Trang đã chọn cho mình một con đường khác biệt: theo đuổi tri thức để thay đổi tương lai.

“Nơi ấy không chỉ là quê hương, mà còn là nơi nuôi dưỡng cho mình nghị lực, ý chí và lòng quyết tâm vươn lên trong học tập” – Quỳnh Trang chia sẻ. Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô gái trẻ đã sớm thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với các môn xã hội, nhất là Ngữ văn. Văn học với Trang, không chỉ là những con chữ mà là cách để lắng nghe, thấu hiểu và nhìn nhận cuộc sống qua nhiều góc độ nhân văn hơn. Năm lớp 12, cô vinh dự đạt giải Ba học sinh giỏi Văn cấp tỉnh Nghệ An, một thành tích là niềm tự hào của bản thân và gia đình, đồng thời tiếp thêm niềm tin rằng: dù xuất phát từ vùng núi xa xôi, chỉ cần nỗ lực, ai cũng có thể chạm tới thành công.

Nhận giải Ba học sinh giỏi Văn cấp tỉnh.

Bước vào ngưỡng cửa đại học, Quỳnh Trang lựa chọn ngành Kinh tế số – một lĩnh vực mới mẻ kết hợp giữa kinh tế học và công nghệ, mở ra cơ hội khám phá cách công nghệ số đang thay đổi đời sống và tạo động lực phát triển cho xã hội. “Mình muốn hiểu rõ hơn về cách công nghệ có thể giúp những vùng quê như nơi mình sinh ra vươn lên, nắm bắt cơ hội phát triển” – Trang tâm sự.

Nhận giải Nhất cuộc thi học sinh Thanh lịch.

Đối với cô, Trường Đại học Thủy lợi không chỉ là nơi học tập mà còn là hành trình biến ước mơ thành hiện thực. Tại đây, Quỳnh Trang được tiếp cận môi trường năng động, được truyền cảm hứng từ thầy cô, bạn bè và được trang bị hành trang vững chắc để sẵn sàng bước vào thế giới công nghệ - kinh tế đầy thách thức phía trước.

Trưởng thành từ hành trình học tập và trải nghiệm

Ba năm đại học là hành trình đầy màu sắc với Quỳnh Trang. Những năm đầu xa nhà, Trang phải tập làm quen với cuộc sống tự lập, tự lo toan mọi thứ và thích nghi với môi trường học tập hoàn toàn mới. “Mình từng cảm thấy bỡ ngỡ, đôi khi mệt mỏi khi áp lực học tập và cuộc sống ập đến cùng lúc. Nhưng chính những lúc như thế, mình lại học được sự kiên cường và khả năng tự lập”, cô chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc học, Quỳnh Trang chủ động tìm kiếm cơ hội để rèn luyện bản thân. Cô từng làm thêm tại các cửa hàng kinh doanh online, hỗ trợ marketing cho các shop nhỏ, công việc tuy giản đơn nhưng mang đến nhiều bài học quý giá. Thông qua đó, Trang học được cách giao tiếp, sắp xếp thời gian và rèn luyện tính kỷ luật. “Mình nhận ra rằng, mỗi trải nghiệm dù nhỏ đều góp phần hoàn thiện bản thân, giúp mình trưởng thành hơn từng ngày”, cô nói.

Trên hành trình trưởng thành, Quỳnh Trang cũng từng có lúc hoang mang, tự hỏi: “Liệu mình có đủ giỏi để theo đuổi ngành này không?” Nhưng rồi, cô nhận ra rằng không có con đường nào trải đầy hoa hồng. “Điều quan trọng là phải kiên trì và không ngừng học hỏi”, Trang chia sẻ.

Từ cô gái rụt rè thuở đầu, nay Trang đã tự tin hơn khi thuyết trình, làm việc nhóm hay tham gia các dự án học tập. Với cô, mỗi thành công nhỏ dù chỉ là hoàn thành tốt một bài tập lớn hay nhận lời khen từ giảng viên đều là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ.

Lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng

Với Quỳnh Trang, sống có ích không chỉ là lý tưởng lớn lao, mà bắt đầu từ những điều nhỏ bé, giản dị mỗi ngày. “Mình tin rằng sống có ích bắt đầu từ những hành động nhỏ”, Trang chia sẻ. Chính từ niềm tin ấy, cô luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và phong trào sinh viên: hiến máu nhân đạo, hỗ trợ chương trình “Tiếp sức mùa thi”, dọn dẹp khuôn viên trường,…

Mỗi việc làm, dù nhỏ, đều mang đến cho Trang cảm giác hạnh phúc và ý nghĩa. “Mỗi việc mình làm, dù nhỏ, đều giúp mình cảm nhận được giá trị của sự sẻ chia và kết nối giữa con người với nhau”, cô tâm sự. Với Trang, chính những hành động ấy là cách để lan tỏa năng lượng tích cực và lan truyền tinh thần nhân ái trong cộng đồng sinh viên.

Trên hành trình trưởng thành, cô luôn giữ cho mình một triết lý sống: “Mỗi ngày cố gắng hơn một chút – bởi thành công không đến từ may mắn, mà từ nỗ lực từng ngày”.

“Mình mong rằng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những bạn sinh viên khác, đặc biệt là những bạn đến từ những vùng quê còn nhiều khó khăn hãy tin rằng mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực nếu bạn không bỏ cuộc”, Trang kết lời.

(Ảnh: NVCC)