Nàng thủ khoa đạt IELTS 8.0 và có sở thích ‘cosplay’

SVO - Phạm Lê Nguyệt Ngân là thủ khoa đầu vào ngành Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025. Không chỉ đạt IELTS 8.0, đạt danh hiệu thủ khoa khối D14 của tỉnh An Giang và thủ khoa đầu vào ngành Quan hệ quốc tế, cô gái 18 tuổi còn gây ấn tượng bởi niềm đam mê “cosplay”.

Phạm Lê Nguyệt Ngân - thủ khoa ngành Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đam mê Lịch sử, tiếng Anh và mong muốn trở thành nhà ngoại giao

Phạm Lê Nguyệt Ngân là cựu học sinh lớp chuyên Anh 2, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (tỉnh An Giang). Nhớ lại khoảnh khắc biết mình đạt thủ khoa, cô gái nhỏ vẫn chưa tin vào mắt: “Khi được chị phóng viên đầu tiên nhắn hỏi, mình còn tưởng là tin giả! Mình thật sự hạnh phúc vì những nỗ lực trong suốt ba năm cấp ba đã được đền đáp”.

Chia sẻ về lựa chọn ngành học, Ngân chia sẻ: “Mình yêu Lịch sử và ngưỡng mộ những nhà ngoại giao Việt Nam đã góp phần nâng tầm vị thế đất nước. Mình muốn được tiếp nối tinh thần ấy, đóng góp cho Việt Nam bằng chính khả năng và đam mê của mình”. Cô bạn chọn ngành Quan hệ quốc tế vì mong muốn được học trong môi trường cởi mở, năng động, có cơ hội giao lưu quốc tế và phát triển kỹ năng ngôn ngữ, truyền thông.

Nguyệt Ngân (ngoài cùng bên trái) được vinh danh trong chương trình Chào đón tân sinh viên khoá 2025 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong hành trình học tập, một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất với Ngân là quá trình ôn thi IELTS. Dù từng phải nhập viện hai tuần liền, Ngân vẫn kiên trì học tập và đạt IELTS 8.0. “Tấm bằng ấy là minh chứng cho sự cố gắng và tinh thần không bỏ cuộc. Nó giúp mình tin tưởng hơn vào bản thân và thêm động lực để bước tiếp”, Ngân bày tỏ.

“Cosplay” - thế giới sáng tạo giúp Ngân tự tin và hiểu mình

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Nguyệt Ngân còn có một niềm đam mê đặc biệt là “cosplay”. Cô bạn bén duyên với sở thích này từ năm 2023, khi còn là học sinh lớp 12. “Mình vốn là người hâm mộ của anime và manga nên khi thấy các cosplayer tái hiện nhân vật sinh động như bước ra từ thế giới truyện, mình bị cuốn hút và muốn thử sức”, cô nàng bày tỏ.

Cô nàng có sở thích đặc biệt với “cosplay”.

Lần hóa thân ấn tượng nhất của Ngân là nhân vật Tomie trong series của Junji Ito, dịp Halloween cuối cùng ở trường cấp ba. “Khi xuất hiện trong tạo hình đó, bạn bè và thầy cô đều bất ngờ và thích thú. Với mình, đó không chỉ là màn hóa trang mà là cách để thể hiện bản thân và dám sống thật với sở thích của mình”, Ngân tâm sự.

Ngân chia sẻ, “cosplay” giúp bản thân tự tin hơn trong giao tiếp và mở rộng mối quan hệ: “Mỗi lần cosplay, mình học được cách thoát khỏi vùng an toàn, dám chia sẻ cá tính của mình. Mình quen biết thêm nhiều bạn cùng đam mê và học được cách nhìn nhận sự khác biệt một cách tích cực hơn”.

Học tập, trải nghiệm và cống hiến

Bước vào giảng đường đại học, tân thủ khoa ngành Quan hệ quốc tế đặt ra những mục tiêu rõ ràng: thành thạo tiếng Nhật, đạt học bổng khuyến khích học tập và thử sức trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. “Mình tin nếu cân bằng tốt giữa học tập và hoạt động ngoài giờ, mình sẽ vừa duy trì thành tích tốt, vừa tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế”, Ngân bày tỏ.

Với châm ngôn “Work smarter, not harder”, Ngân luôn hướng đến việc học hiệu quả và giữ vững cảm xúc tích cực. “Mình muốn nuôi dưỡng đam mê và xem việc học là điều mình muốn làm chứ không phải điều mình phải làm. Có như vậy mới duy trì được động lực lâu dài”, cô bạn cho biết.

Cùng các bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Khi được hỏi điều gì khiến bản thân thay đổi nhiều nhất sau những nỗ lực đã qua, Ngân mỉm cười: “Mình học được cách khiêm tốn và biết đón nhận cơ hội. Mình sẽ không ngủ quên trên chiến thắng mà luôn cố gắng để xứng đáng với danh hiệu thủ khoa với niềm tin mà thầy cô và gia đình đã gửi gắm”.

Với sự bản lĩnh, đam mê và tinh thần cầu tiến, cô gái 18 tuổi - Phạm Lê Nguyệt Ngân đang từng bước vẽ nên hành trình của riêng mình. Đó là hành trình của một người trẻ hiện đại, vừa trí tuệ, vừa cá tính và sẵn sàng hòa nhập.

Ảnh NVCC