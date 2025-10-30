Đam mê không giới hạn và khát khao trở thành phiên bản tốt hơn

SVO - Đỗ Tâm Vũ (sinh năm 2007) đang dần khẳng định bản thân trong vai trò người mẫu ảnh. Dù còn là sinh viên tại Học viện Hành chính và Quản trị công, Tâm Vũ đã sớm bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật và không ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ, vượt qua những khó khăn ban đầu để tự tin tỏa sáng trước ống kính.

Từ khi còn nhỏ, Đỗ Tâm Vũ đã may mắn được gia đình tạo điều kiện cho tiếp xúc với nhiều bộ môn nghệ thuật. Guitar, piano, thanh nhạc, khiêu vũ, nhảy... mỗi bộ môn đều mang đến cho Tâm Vũ những trải nghiệm thú vị và giúp cô khám phá ra niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật, đặc biệt là bộ môn nhảy.

Đến trung học, Tâm Vũ tích cực tham gia câu lạc bộ nhảy của trường. Hiện tại, khi đang là sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật tại trường đại học. Đối với Tâm Vũ, đây không chỉ là cách để duy trì đam mê mà còn là cơ hội để rèn luyện sự tự tin và khả năng biểu đạt của bản thân.

Trước khi bén duyên với nghề người mẫu, Tâm Vũ đã thử sức với nhiều công việc khác nhau như: Livestream, bán hàng nhỏ, bê lễ, làm người mẫu ảnh,... Mỗi công việc đều mang đến cho cô những trải nghiệm quý báu và những bài học riêng.

Hiện tại, Tâm Vũ tập trung nhiều hơn vào công việc người mẫu ảnh, song song với học tập. Cô nhận thấy công việc này giúp cô rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu cảm và cả cách nhìn nhận về bản thân. Mặc dù vậy, Tâm Vũ vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một ước mơ thật sự rõ ràng, một điều mà cô có thể đặt trọn 100% nhiệt huyết và niềm tin.

Cô thừa nhận rằng, có lẽ bản thân chưa tìm thấy ước mơ của riêng mình ngay lập tức, nhưng cô tin rằng, mỗi trải nghiệm đều góp phần định hình con người mà cô sẽ trở thành.

Con đường đến với nghề người mẫu ảnh của Tâm Vũ bắt đầu một cách khá tình cờ. Một chuyên gia trang điểm đã vô tình nhìn thấy ảnh của cô trên mạng xã hội và mời cô thử chụp mẫu.

Ngày đầu tiên bước vào studio, Tâm Vũ cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Ánh đèn, máy ảnh và ekip đông người khiến cô run đến mức không biết phải đứng thế nào, nhìn ra sao. Cô thành thật thừa nhận rằng những bức ảnh đầu tiên của mình “thật sự rất xấu”.

Tuy nhiên, Tâm Vũ không chọn bỏ cuộc. Cô quyết định bắt đầu lại từ đầu. Cô tự luyện tập trước gương, học cách điều khiển ánh mắt, biểu cảm và dáng đi. Cô nhận những công việc không có cát-xê, có khi phải làm 5-6 tiếng chỉ được trả 50.000 đồng. Tâm Vũ nhận được cả những lời khen và chê, và có những lúc cô cảm thấy tự ti đến mức muốn dừng lại.

Nhưng rồi, Tâm Vũ vẫn tiếp tục cố gắng. Cô học cách lắng nghe những lời góp ý, sửa từng lỗi nhỏ, từng biểu cảm vụng về. Sau một năm, cô nhận ra mình không còn sợ máy ảnh nữa. Cô đã có thể đứng trước ống kính một cách tự nhiên, tự tin và nhận lại những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Với Tâm Vũ, công việc người mẫu không chỉ là một nghề, mà còn là minh chứng cho lòng kiên trì. Cô tin rằng, dù xuất phát điểm thấp, chỉ cần đủ cố gắng, mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Tâm Vũ chia sẻ: "Mình không phải kiểu người giỏi nổi bật ở một lĩnh vực cụ thể, mỗi thứ mình đều biết biết một ít. Chính điều đó khiến mình nhiều lúc băn khoăn, lạc lõng và nghi ngờ bản thân".

Tuy nhiên, dần dần, Tâm Vũ nhận ra rằng, không ai sinh ra đã biết chính xác con đường mình phải đi. Có những người tìm thấy đam mê từ sớm, còn có những người cần nhiều thời gian hơn để khám phá bản thân. Tâm Vũ chấp nhận rằng, bản thân cần đi chậm hơn một chút, va vấp nhiều hơn một chút, để thật sự hiểu điều gì khiến mình đam mê. Cô không còn ép bản thân phải giỏi ngay lập tức. Thay vào đó, cô học cách kiên nhẫn, trải nghiệm nhiều hơn và tin vào quá trình của mình.

Đối với Tâm Vũ, hành trình đi tìm ước mơ không hề vô nghĩa. Đó chính là hành trình để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mỗi ngày.

Trong thời gian tới, Tâm Vũ dự định tập trung rèn luyện thể hình và học nâng cao các môn năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là để phục vụ cho công việc người mẫu. Với Tâm Vũ, làm mẫu không chỉ đơn thuần là "đứng trước ống kính", mà còn là thể hiện cảm xúc, câu chuyện và năng lượng của mình qua từng bức ảnh. Việc tập luyện giúp cô có một ngoại hình khỏe khoắn hơn, nhưng quan trọng hơn, nó dạy cô tính kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần vượt qua giới hạn.

Tâm Vũ chia sẻ hai câu nói mà cô luôn tâm đắc và lấy đó làm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống: "Có lẽ mọi may mắn của mình đang dồn lại cho một khoảnh khắc thật đặc biệt trong tương lai". Câu nói này giúp Tâm Vũ bình tĩnh hơn mỗi khi vấp ngã, nhắc nhở cô rằng thất bại không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một phần trong hành trình trưởng thành.

Và câu nói thứ hai: "Chính vì mình có đủ khả năng để vượt qua, nên thử thách này mới xuất hiện". Câu nói này khiến Tâm Vũ không còn oán trách và bắt đầu biết cảm ơn những khó khăn đã rèn luyện cô mạnh mẽ hơn. Cô tin rằng, chính những lần gục ngã và đứng dậy đã tạo nên con người cô của ngày hôm nay – kiên trì, bản lĩnh và luôn trân trọng hành trình của mình.

